Cómo tener cifrada la copia de seguridad de WhatsApp en iPhone para proteger tus chats

WhatsApp guarda las copias de seguridad de los chats en iCloud, lo que permite restaurarlas fácilmente si cambias de iPhone o reinstalas la aplicación. Sin embargo, hasta hace poco, esas copias no estaban protegidas con un cifrado completo. Esto cambiaba con la llegada del cifrado de extremo a extremo, una función que impide que cualquiera, ni siquiera WhatsApp o Apple, pueda leer tus mensajes almacenados en la nube.

Activar esta función es una de las mejores medidas para mantener tu privacidad digital, sobre todo si usas WhatsApp de manera frecuente o manejas información sensible. A continuación, te mostramos cómo tener tu copia de seguridad cifrada de WhatsApp en iPhone paso a paso.

Cómo activar el cifrado de extremo a extremo

Desde la pantalla principal de WhatsApp, entra en Ajustes y selecciona Chats.

En la parte inferior verás la opción Copia de seguridad, donde aparece la fecha de la última copia en iCloud y su tamaño total.

Dentro de ese menú, toca en Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. WhatsApp te mostrará una descripción general explicando que, al activarla, tu copia estará protegida incluso si pierdes el teléfono. En este punto, solo tú podrás acceder al contenido mediante una contraseña o una clave de cifrado.

Al pulsar en Activar, la app te pedirá crear una contraseña de al menos seis caracteres que incluya una letra.

También puedes elegir una clave de cifrado de 64 dígitos, aunque lo más práctico es la primera opción.

Después de introducir la contraseña, WhatsApp confirmará que el proceso comenzará en segundo plano. Esto puede tardar algunos minutos dependiendo del tamaño de la copia, así que puedes seguir usando el iPhone mientras tanto.

Qué ocurre si olvidas la contraseña

WhatsApp es muy claro en este punto, si olvidas la contraseña y pierdes el teléfono, no hay forma de recuperar tu copia cifrada. Nadie puede acceder a ella, ni siquiera el soporte técnico de la aplicación. Por eso es importante anotar la clave en un lugar seguro o guardarla en un gestor de contraseñas.

Cada vez que reinstales WhatsApp o configures un nuevo iPhone, la app te pedirá introducir esa clave para descifrar el respaldo. En cuanto lo hagas, todos tus chats, fotos y vídeos se restaurarán exactamente como estaban.

Por qué deberías activarlo

El cifrado de extremo a extremo es una capa adicional de privacidad que evita que tus datos queden expuestos si tu cuenta de iCloud se ve comprometida o si alguien accede a tu copia. Además, garantiza que solo tú puedas recuperar los mensajes, sin depender de terceros.

Así que, la copia de seguridad cifrada de WhatsApp en iPhone es un paso sencillo que refuerza la protección de tus conversaciones. Si valoras la privacidad y no quieres correr riesgos innecesarios, merece la pena activarlo cuanto antes.