Sora 2: la nueva herramienta de OpenAI que te permite crear vídeos con solo escribir lo que imaginas
Cada cierto tiempo aparece una herramienta que cambia por completo la forma en la que creamos contenido, y esta vez llega de la mano de OpenAI. Sora 2 promete revolucionar la manera en que cualquiera puede producir vídeos, sin cámaras, sin edición y sin experiencia previa. Basta con describir una escena con palabras para que la inteligencia artificial la transforme en una secuencia visual con movimiento, sonido y realismo sorprendente. Desde clips para redes sociales hasta proyectos profesionales, Sora 2 abre una nueva etapa en la creación audiovisual accesible para todos.
Qué es Sora 2 y cómo puedes usarlo
Sora 2 es la evolución del modelo de OpenAI que convierte texto en vídeo de manera automática. Su funcionamiento es tan sencillo como escribir una descripción detallada de la escena que quieres ver: “un perro saltando sobre una cama en una habitación luminosa”, “un coche de juguete atravesando un túnel futurista”, o incluso “una bailarina flotando en el espacio”. En cuestión de segundos, el sistema genera un vídeo con animación, sonido y movimiento natural.
Esta versión ya no se limita a vídeos cortos o sin sonido. Sora 2 incluye sincronización de audio, voces generadas por IA y efectos ambientales realistas, además de una física mucho más coherente. Los objetos se mueven con peso, los líquidos fluyen con naturalidad y los gestos humanos se acercan sorprendentemente a lo real.
La herramienta está disponible a través de una app social llamada Sora, parecida a TikTok o Reels, donde los usuarios pueden compartir sus vídeos, colaborar con otros creadores y hasta “remixar” escenas. Por ahora, solo está activa en Estados Unidos y Canadá bajo invitación, aunque OpenAI planea ampliar el acceso a más países en los próximos meses.
Cómo empezar a crear vídeos con Sora 2
Si consigues una invitación, puedes descargar la app en iOS y vincular tu cuenta de OpenAI. Una vez dentro, la interfaz te guía paso a paso: eliges formato (horizontal, cuadrado o vertical), duración y estilo visual (realista, animado, cinematográfico o ilustrado). Después escribes tu descripción y Sora 2 hace el resto.
Los resultados pueden ajustarse fácilmente. Si no te gusta el encuadre o el color, basta con reescribir parte del texto o añadir instrucciones como “en cámara lenta” o “de noche”. Además, el nuevo modelo permite subir una imagen o un clip corto como referencia, ideal para quienes quieren mantener la coherencia de personajes o entornos.
Por ejemplo, un diseñador puede convertir un boceto en un vídeo realista en segundos, mientras que un creador de contenido puede generar un tráiler o una animación sin depender de cámaras ni programas de edición.
Qué novedades trae respecto al primer Sora
OpenAI ha centrado Sora 2 en tres grandes mejoras: el control creativo, la coherencia física y el audio integrado. Ahora es posible dirigir una escena con instrucciones de cámara (“acercamiento al rostro”, “plano cenital”) y mantener una continuidad entre diferentes clips. También se ha añadido soporte para sonido sincronizado con los movimientos de labios y ambiente, una función especialmente útil para vídeos narrativos o publicitarios.
Otra novedad es la posibilidad de autorizar el uso de tu imagen o voz, creando una especie de “gemelo digital” que puede aparecer en los vídeos generados. Aunque esta función aún genera debate legal, abre oportunidades en sectores como la educación, el doblaje o el entretenimiento virtual.
Usos prácticos para profesionales y aficionados
Sora 2 no solo sirve para divertirse. Publicistas, profesores, cineastas, diseñadores o periodistas pueden aprovecharlo como herramienta de previsualización, guion gráfico o incluso material final para redes sociales.
Las empresas están comenzando a utilizarlo para presentar productos sin necesidad de rodajes. Mattel, por ejemplo, ha anunciado que emplea Sora 2 para transformar los bocetos de juguetes en vídeos animados antes de fabricarlos. También marcas de moda y videojuegos han mostrado interés en generar campañas visuales en cuestión de horas.
Para los usuarios domésticos, el potencial es enorme: crear vídeos de felicitación personalizados, simular lugares de viaje o montar historias familiares sin conocimientos técnicos.
Riesgos y precauciones que debes tener en cuenta
El realismo de Sora 2 también conlleva riesgos. La creación de vídeos falsos o la suplantación de identidad son preocupaciones reales. Por eso, OpenAI ha implementado marcas de agua visibles y metadatos que identifican el origen del contenido. Sin embargo, ya existen herramientas que intentan eliminarlas, lo que reabre el debate sobre la seguridad digital y la desinformación.
A la hora de usar Sora 2, conviene no emplear imágenes de personas reales sin permiso y evitar generar escenas con personajes o marcas registradas. Aunque OpenAI ofrece controles y filtros, la responsabilidad final recae en el usuario.
Lo que viene a corto plazo
OpenAI ha confirmado que Sora 2 llegará pronto a más países, junto con una versión web y soporte para Android. También planea integrar el modelo en ChatGPT, lo que permitirá generar y editar vídeos directamente desde la conversación.
El futuro apunta a una creación audiovisual sin barreras: guion, imagen y sonido en una sola instrucción. Sora 2 es solo el primer paso hacia esa nueva forma de contar historias donde la imaginación y la tecnología se dan la mano.
