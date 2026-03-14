UGREEN FineCam Pro 4K: ¿La mejor webcam 4K por debajo de los 90€?

Si eres usuario como yo de un Mac mini, sabrás que es una máquina impecable para casi todo, excepto por un detalle: te deja «a ciegas». No obstante, si utilizas un ordenador sin webcam o simplemente deseas mejorar drásticamente la calidad de tu imagen, esta solución es para ti. Tras pasar unos días probando la UGREEN FineCam Pro 4K, me ha parecido una webcam muy versátil, con bastantes más posibilidades de las que su tamaño podría sugerir.

Un diseño que rompe moldes

Lo primero que salta a la vista es su estética. Lejos de las típicas webcams ovaladas, esta UGREEN hereda el formato de las cámaras de acción: cuadrada, resistente y con un cuerpo gris oscuro que se sota sólido al tacto. No busca ser el centro de atención en tu escritorio, pero su construcción transmite esa durabilidad que esperas en un accesorio de uso diario.

Lo más peculiar es, sin duda, el dial circular en la esquina superior. No es algo que solemos ver en este tipo de dispositivos y resulta ser un acierto total en cuanto a usabilidad. Girándolo, puedes alternar entre distintos filtros de imagen sin necesidad de pelearte con menús de software; un atajo físico muy de agradecer cuando necesitas un ajuste rápido antes de entrar en un directo.

Para colocarla, incluye un soporte magnético que muerde con firmeza el monitor y permite inclinarla sin miedo a que se desplace. Además, viene con un mini trípode, ideal si prefieres un encuadre lateral o trabajas desde la mesa.

Calidad de imagen: nitidez y fluidez

Sobre el papel, monta un sensor CMOS de 8 megapíxeles capaz de emitir en 4K a 30 fps. Sin embargo, mi recomendación es probar los 1080p a 60 fps: la fluidez extra que aporta es clave si quieres que tus movimientos se vean naturales y profesionales en streaming.

En condiciones de buena luz, los colores son fieles y el nivel de detalle destaca frente a las cámaras integradas de los portátiles. Además, el enfoque automático (PDAF) es realmente ágil; no se queda «buscando» tu cara si te mueves un poco en la silla, algo que suele ser frustrante en modelos más económicos. También gestiona bien la exposición automática, compensando esos cambios de luz natural que sufrimos los que trabajamos cerca de una ventana.

IA y «magia» por gestos

UGREEN ha querido meterle inteligencia a la lente, permitiéndote controlar el zoom o el centrado automático mediante gestos con la mano. Aunque de entrada pueda parecer un añadido innecesario, acaba siendo práctico para reajustar el encuadre en mitad de una presentación sin tener que soltar el ratón.

A esto se le suman los filtros que mencionaba antes. Tienes siete modos que alteran ligeramente el contraste y el tono. No esperes milagros cinematográficos, pero sí ayudan a dar un toque más cálido o profesional a la escena según el ambiente de tu habitación.

Privacidad y audio

En el apartado sonoro, los dos micrófonos cumplen de sobra para Teams o Zoom. Captan la voz con claridad y filtran razonablemente bien el ruido de fondo, aunque para grabaciones de contenido serio siempre recomendaré un micro dedicado.

Un detalle que me ha ganado es el obturador físico. Presionas el frontal y la lente se bloquea mecánicamente. Es la forma más sencilla y efectiva de tener paz mental cuando terminas la jornada laboral.

¿Vale la pena?

Tras exprimirla en varias reuniones, la UGREEN FineCam Pro 4K me parece una de las opciones más equilibradas para quienes buscan un equipo plug and play que no ocupe espacio. Su precio en Amazon suele rondar los 89€, lo que la sitúa como una competidora feroz en su segmento. Es compatible con todo (Windows, macOS, Linux) y el detalle de incluir un cable USB-C de dos metros con adaptador a USB-A demuestra que han pensado en la versatilidad real del usuario.