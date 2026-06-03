Apple Design Awards 2026: estas son las apps y juegos ganadores, con premio para un estudio español

Los Apple Design Awards 2026 ya tienen lista oficial de ganadores. Apple ha anunciado los 12 títulos reconocidos este año, repartidos entre seis categorías y seleccionados entre 36 finalistas internacionales. Como es habitual, estos premios ponen el foco en el diseño, la innovación técnica, la accesibilidad, la experiencia de uso y la forma en la que apps y juegos aprovechan las tecnologías de la compañía.

La edición de este año tiene además un punto de interés para España. El juego Is This Seat Taken?, desarrollado por Poti Poti Studio, ha sido uno de los ganadores en la categoría de Diversión y entretenimiento. Apple lo destaca por su estilo visual tipo cómic, sus puzles de lógica y una propuesta basada en situaciones cotidianas relacionadas con el transporte público.

Qué son los Apple Design Awards 2026

Los Apple Design Awards son los premios con los que Apple reconoce cada año a algunas de las apps y juegos más destacados de su ecosistema. No se trata únicamente de premiar popularidad o número de descargas, sino de valorar cómo se construye una experiencia digital desde el punto de vista del diseño, la interacción, la accesibilidad y el uso de tecnologías propias de Apple.

En 2026, los ganadores se dividen en seis categorías: Diversión y entretenimiento, Inclusión, Innovación, Interacción, Impacto social y Efectos visuales y gráficos. En cada una de ellas hay una app y un juego ganador, lo que deja un total de 12 reconocimientos. Según Apple, estos desarrolladores serán galardonados durante la WWDC26, su conferencia anual para desarrolladores.

Un premio español entre los juegos destacados

Uno de los nombres más llamativos para el público español es Is This Seat Taken?, de Poti Poti Studio. El juego propone resolver puzles colocando personajes en distintos asientos según sus preferencias, manías y necesidades. La idea es sencilla, pero Apple ha valorado especialmente cómo combina humor, diseño visual y pequeñas interacciones para crear una experiencia agradable y accesible.

Este reconocimiento tiene valor porque los Apple Design Awards suelen funcionar como escaparate internacional para estudios independientes. Estar entre los ganadores coloca al título junto a proyectos de gran visibilidad, como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Blue Prince o la app oficial de la NBA para Apple Vision Pro.

Apple también premia accesibilidad, visión espacial y diseño visual

La categoría de Inclusión ha reconocido a Guitar Wiz, una app para guitarristas que integra funciones de accesibilidad como instrucciones por voz, mayor contraste y compatibilidad con tamaño de letra dinámico. En juegos, el premio ha sido para Pine Hearts, una aventura que destaca por sus opciones de accesibilidad y controles adaptables.

En Innovación, Apple ha distinguido a la app de la NBA para Apple Vision Pro, una propuesta centrada en retransmisiones deportivas inmersivas, estadísticas en tiempo real y visualización de partidos en un entorno espacial. En juegos, el ganador ha sido Blue Prince, una aventura narrativa basada en exploración y resolución de acertijos.

La categoría de Interacción ha premiado a Moonlitt, una app para seguir fases lunares y eventos celestes, y a Sago Mini Jinja’s Garden, un juego infantil disponible en Apple Arcade. En Impacto social, los galardones han sido para Primary: News in Depth y Consume Me. Finalmente, en Efectos visuales y gráficos, los ganadores han sido Tide Guide: Charts & Tables y Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Un escaparate para desarrolladores

Aunque los Apple Design Awards están dirigidos al mundo del desarrollo, también sirven como una guía útil para descubrir apps y juegos especialmente cuidados. No todos los ganadores son necesariamente aplicaciones masivas, pero sí propuestas que destacan por resolver bien una idea concreta.

Para los usuarios de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o Apple Vision Pro, esta lista permite encontrar proyectos que han superado un filtro exigente en diseño, experiencia de uso y calidad técnica. Y para los desarrolladores, los premios funcionan como una referencia de hacia dónde quiere orientar Apple el futuro de sus plataformas: más accesibilidad, interfaces más claras, experiencias espaciales mejor integradas y juegos capaces de cuidar tanto la mecánica como la presentación.