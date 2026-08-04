Las supersticiones que guiaron decisiones de reyes y emperadores

La historia oficial suele explicarnos los grandes conflictos bélicos, las hambrunas y los pactos dinámicos recurriendo a la fría lógica de la geopolítica. Mapas de fronteras, tratados comerciales y tasas de impuestos ocupan los manuales escolares como los únicos motores de la acción política. Olvidamos con frecuencia que tras la seda de los mantos reales y el oro de las coronas latía la misma vulnerabilidad que experimenta cualquier caminante ante la oscuridad. En los gabinetes donde se decidía la vida de millones de súbditos, el peso de la incertidumbre empujaba a monarcas todopoderosos a buscar respuestas más allá de la razón de Estado. Ahí es donde las supersticiones dejaban de ser meras costumbres populares para convertirse en políticas de gobierno.

Señales que guiaban la toma de importantes decisiones

Un eclipse de sol en vísperas de una campaña militar no era un simple fenómeno astronómico para los gobernantes de la antigüedad; constituía una amenaza directa de destitución divina. En el Imperio romano, las entrañas de los animales sacrificados hablaban con una claridad meridiana que los generales no se atrevían a ignorar. Si el hígado de un buey presentaba una mancha oscura en el lóbulo izquierdo, las legiones enteras detenían su marcha y los planes de invasión se posponían indefinidamente, arriesgando a veces la ventaja táctica.

No se trataba de simple ingenuidad, sino de un cálculo pragmático: gobernar requería el permiso continuado de los dioses, y contrariar los augurios equivalía a fracturar la moral de la tropa antes siquiera de entrar en combate. Un ejército convencido de la desdicha celeste estaba derrotado antes del primer choque de espadas.

Las dinastías de la China imperial

Esta necesidad de control sobre lo invisible alcanzó cotas fascinantes en las cortes orientales. En la China imperial, cada dinastía dependía de una compleja burocracia de astrólogos y geománticos cuya labor consistía en alinear la arquitectura del poder con las corrientes místicas del cosmos. La mismísima Ciudad Prohibida fue diseñada milimétricamente no solo para impresionar al visitante extranjero, sino para bloquear la entrada de espíritus errantes procedentes del norte.

Una mala orientación en la alcoba del emperador podía interpretarse como el origen de una mala cosecha o una epidemia de viruela. Los consejeros áulicos sabían bien que atribuir los desastres naturales a un fallo en el ritual del soberano era la vía más rápida para propiciar una revuelta palaciega.

La llegada de la Edad Media

Cruzando los siglos hacia la Europa cristiana, el abandono de los dioses paganos no erradicó la urgencia por descifrar el porvenir. Los monarcas medievales y renacentistas cambiaron los arúspices por astrólogos de renombre como el célebre Michel de Nostredame o el erudito John Dee, consejero personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee no solo trazaba horóscopos para asegurar la estabilidad de la Corona británica, sino que utilizaba espejos de obsidiana negra para comunicarse con supuestos ángeles.

Que una soberana tan brillante como Isabel financiara estas prácticas revela hasta qué punto la frontera entre la ciencia naciente y la magia operativa era extraordinariamente difusa. La Corona británica necesitaba desesperadamente una ventaja sobre la Armada española, y si eso implicaba consultar a los astros o descifrar cifrados herméticos, ningún recurso se descartaba.

Curiosidades con objetos cotidianos

Resulta curioso comprobar cómo los objetos cotidianos adquirían también un valor político desmedido. El miedo a los objetos punzantes, a la sal derramada o al crujir de la madera vieja condicionaba las audiencias secretas. En la corte de los zares rusos, ciertos números se evitaban de manera sistemática en la correspondencia diplomática, y la elección de una fecha para firmar un tratado dependía enteramente de las fases lunares para evitar la mala suerte.

Los embajadores extranjeros que acudían a San Petersburgo debían estudiar con atención no solo el protocolo diplomático, sino las manías supersticiosas del zar que gobernaba en ese momento, sabiendo que un paso en falso motivado por un mal presagio podía arruinar meses de complejas negociaciones.

A modo de conclusión

Mirar el pasado a través de este prisma humano nos ayuda a comprender que el poder absoluto nunca ha sido tan racional como pretende aparentar. Cuanto mayor es la cúspide que se ocupa, más estruendoso es el vacío que se experimenta ante el porvenir. Los reyes y emperadores que moldearon nuestro mundo no eran autómatas fríos guiados por algoritmos políticos, sino seres humanos acosados por el vértigo del mañana.

Las supersticiones funcionaban como un ancla precaria en medio de la tormenta, un intento desesperado por domesticar el azar mediante fórmulas inmemoriales. Al fin y al cabo, cuando se gobierna el destino de los imperios, cualquier ayuda, por irracional que parezca, siempre resulta poca.