Las razones para conectarme a internet por cable siempre que puedo

De manera habitual, nos conectamos a Internet desde nuestro ordenador portátil o de sobremesa mediante conexión Wi-Fi. Esto solamente tiene ventajas, ya que no importa el lugar de la casa en el que tengamos el equipo para poder navegar. Sin embargo, la gran desventaja es que, a medida que nos alejamos, la conexión no ofrece todo su potencial. Si tienes posibilidad de conectarte a Internet por cable, es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu experiencia navegando.

Internet por cable, las ventajas asociadas

Me he mudado y he ubicado mi despacho en un lugar de la casa en el cual tengo el router que me proporciona Internet a escasos 2 m. No me lo pensé, así que adquirí un cable RJ 45 para aprovechar al máximo mi conexión.

Efectivamente, el cambio ha sido más que evidente. El lugar donde me conectaba, al cual solamente llegaba Internet mediante Wi-Fi, me estaba ofreciendo una media de 300 o de 400 MB de bajada, cuando mi conexión es de 500 MB. Así que, tras darle un par de vueltas a la idea, pude trasladar mi mesa de trabajo al lado del router.

Tras instalar el cable, he realizado tests de conexión y nunca baja de los 500 MB contratados, es más, obtengo picos que, en ocasiones, son mayores. Si tienes la oportunidad, es tan sencillo como buscar en tu tienda online un cable RJ 45 de longitud suficiente, y buscar un puerto libre en tu router.

Tienes varios a tu disposición, y en tu equipo seguramente tendrás una entrada Ethernet. Si no es tu caso, lo que me ocurre a mí con el iMac, basta con adquirir un adaptador de USB C a Ethernet para conseguirlo, este que tengo de UGREEN me está proporcionando un excelente resultado. Su precio no llega a 17 €.

He notado que la conexión es mucho más estable, no se produce esa variaciones que a veces tiene la conexión Wi-Fi. Conviene resaltar que la conexión inalámbrica es bastante puede verse alterada por la emisión de ondas electromagnéticas de otros dispositivos. Además, el problema más evidente es la pérdida de prestaciones a medida que nos alejamos de la fuente.

De la misma manera, la latencia, o tiempo de respuesta, suele ser más alta en las conexiones inalámbricas que en aquellas que se realizan por cable. Así que, si tienes oportunidad de conectarte a Internet por cable, esta puede proporcionarte una conexión mucho más estable, con menor tendencia a caídas y con la que podrás aprovechar al máximo todo el potencial que te ofrece tu proveedor de servicios. La compra de un cable RJ 45 y de una adaptador, en ningún caso va a superar los 25 € entre ambos artículos.