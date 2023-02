La mejor función de WhatsApp ya está casi a punto

WhatsApp lleva tiempo preparando una de las actualizaciones más necesarias y que puede revolucionar la manera en la que escribimos y mandamos nuestros mensajes. Según ha dado a conocer el medio WaBetaInfo, ya se están ultimando los detalles sobre la edición de mensajes en WhatsApp. No pierdas detalle porque te contamos todo lo que de momento hay sobre seguro.

Edición de mensajes en WhatsApp

Como sabrás, WhatsApp no permite editar mensajes. Así que, si escribes alguno con alguna errata o posteriormente deseas ampliar información, debes escribir de nuevo ese mensaje. Esta funcionalidad ya está presente en la aplicación Telegram desde hace años, pero WhatsApp parece que se toma las cosas con un poco más de calma. La captura de pantalla que mostramos es sobre una versión beta de WhatsApp para iOS, que ya demuestra que la compañía está trabajando en ello y que su salida puede ser prácticamente inminente.

Una vez que mandas un mensaje dispones de 15 minutos para editarlo, pasados los cuales ya no será posible. Esto viene muy bien en el caso de que advirtamos que hay un error gramatical ortográfico, o que el corrector nos ha jugado alguna mala pasada.

Sin embargo, si mandas un mensaje editado y la persona que lo recibe, no tiene la última versión de la aplicación, no podrá ver esos cambios, es decir, se quedará con el mensaje original. Tal y como podemos apreciar en la captura de pantalla, se lo advierte de que has recibido un mensaje dictado, y que para verlo, deberá actualizar la aplicación, facilitando el enlace para hacerlo directamente.

WhatsApp está trabajando activamente en el desarrollo de esta función, y se lanzará en una futura actualización de la app. Es evidente que WhatsApp se compromete a ofrecer la mejor experiencia de usuario posible, y realmente se espera que esta nueva función mejore la manera en la que millones de usuarios de la app en todo el mundo la emplean. Ahora bien, tampoco se entiende por qué tardas tanto tiempo en aplicar este tipo de cambios que sean tan beneficiosos.

Por supuesto, publicaremos un nuevo artículo cuando esta funcionalidad esté disponible y puedas comenzar a aplicarla en tu dispositivo. Será el momento de decir adiós a multitud de mensajes reescritos, borrados y vueltos a escribir, o como hacen muchos usuarios, poniendo un asterisco junto a la parte del texto que va nueva. Poco a poco parece que la aplicación verde, con más de 2000 millones de usuarios activos cada mes en todo el mundo, va implementando funciones que hacen que su uso sea bastante más agradable y que la experiencia mejore.