HONOR Magic V5 abre camino en la nueva era de los smartphones plegables en Europa

El mercado de smartphones plegables en Europa sigue siendo pequeño en comparación con el global, pero está creciendo con fuerza. Según datos de Counterpoint, en 2024 las ventas aumentaron un 37 % interanual, impulsadas sobre todo por los modelos de tipo libro, que crecieron un 60 %. Este formato, que ofrece la experiencia más cercana a un móvil y una tablet en un solo dispositivo, es el que más interés despierta entre los usuarios.

Ese crecimiento no se explica solo por la innovación tecnológica, sino también por la entrada de más competidores. Durante años, Samsung acaparó prácticamente todo el mercado, con cuotas superiores al 90 %. Sin embargo, la irrupción de marcas como HONOR, Google, OnePlus o TECNO ha cambiado las reglas del juego.

HONOR, el gran protagonista

De todos esos fabricantes, HONOR ha sido el que más ha crecido en Europa. Según Canalys y Counterpoint, la compañía ha multiplicado por cuatro sus ventas de plegables tipo libro en 2024, logrando un espectacular crecimiento del 377 % y una cuota de mercado que ya roza el 34 %. Modelos como el HONOR Magic V2 y el Magic V3 marcaron un punto de inflexión, gracias a un diseño más delgado y ligero, sin renunciar a la resistencia ni a la batería.

Ahora, el turno es para el HONOR Magic V5, que llega oficialmente a Europa este 28 de agosto en un elegante color Ivory White. Con un grosor de solo 4,1 mm desplegado, recupera el título del plegable más delgado del mercado, superando al Galaxy Z Fold7. Además, integra una batería de 5820 mAh, muy superior a la de su rival directo, carga ultrarrápida y certificación IP59 para mayor resistencia.

La competencia no se queda atrás

Samsung no se ha rendido y ha presentado el Galaxy Z Fold7, que también presume de ser más delgado y ligero que nunca, con 4,2 mm y 215 gramos. Pero la realidad es que HONOR ha sabido diferenciarse con propuestas que no solo buscan estilo, sino también autonomía, durabilidad y un precio más ajustado que el de su principal competidor.

Google también prepara su nuevo Pixel Fold, y la industria mira ya a 2026, cuando se espera la entrada de Apple en este segmento. Los analistas prevén que para 2028 los plegables de tipo libro superen el 2 % del mercado total de smartphones en Europa y alcancen hasta el 10 % del segmento premium.

Elegancia y tecnología de la mano

El HONOR Magic V5 abre camino hacia una nueva etapa en la telefonía móvil. Su diseño ultradelgado, su enorme batería y su resistencia certificada lo convierten en un dispositivo de referencia, llamado a competir directamente con los modelos más ambiciosos del mercado. Con este lanzamiento, HONOR no solo se consolida como una marca innovadora, sino que marca el paso en la evolución de los plegables en Europa.