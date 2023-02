¿Por qué muchos fabricantes de móviles no incorporan ya el cargador?

El cargador del teléfono móvil es el accesorio imprescindible para hacerlo funcionar. Fue en 2020 cuando Apple anunció que su dispositivo estrella de ese año, el iPhone 12, ya no iba a incorporar auriculares ni cargador. Es obvio decir que todos pusieron el grito en el cielo, ¿cómo era posible que nos incluyeran desde ese momento. Pero quizás la compañía californiana se adelantó a su tiempo, porque cada vez son más las marcas que prescinde de este accesorio, y no lo incluyen de serie. ¿Cuáles son las razones?

¿Cargador sí o cargador no?

Como he comentado, ya son mayoría los fabricantes que no lo incorporan. Comenzó Apple, y sus competidores hicieron mofa de aquello. Sin embargo, la senda siguió adelante y también fueron ellos, hablo de Samsung, quienes dejaron de incorporarlo. La razón que dieron las tecnológicas fue la del media ambiente. Todos tenemos cargadores en casa y, muchas veces, o llegábamos a estrenar el nuevo. Hablo en primera persona, estuve utilizando el cargador del iPhone 4S hasta el iPhone X, que ya es decir.

Personalmente, no vi problemático que las marcas dejasen de incluir este accesorio. Pero muchos pusieron el grito en el cielo, aduciendo que el ahorro que conseguían los fabricante al no tener que materializarlos, no se reflejaba en el terminal. Efectivamente, no se daba la opción comprobar un teléfono sin cargador incluido por menos precio. Y con los auriculares para lo mismo, dejaron de aparecer en las cajas. Reconozco que me pasaba lo mismo que con el cargador, utilizaba los de modelos anteriores. Así, cuando quería vender mi iPhone, incluía estos accesorios sin estrenar, lo que quieras o no repercute en poder venderlo por un precio mejor.

Pero hay algo más allá que también tiene asociado el no meter el cargador. ¿Te has fijado la disminución de grosor de las cajas de los teléfonos? Para muestra un botón, en esta foto tienes la caja del iPhone 3GS (2008), la del iPhone 4S (2011) y arriba del todo, la del iPhone 14 Pro Max de 2022. Menos volumen, menos cartón, más teléfonos en un contenedor desde China al resto del mundo. En definitiva, puede que un mejor gesto al medio ambiente.

Por fin Apple se sube, por imperativo legal, al cargador USB-C como es resto de fabricantes, lo de que dejará de ser un lio mayúsculo de cables. Algo que, además, no tenía mucho sentido para el usuario. Me obligas a cargar el iPhone y los AirPods con un cable lightning, pero el iPad Pro o el MacBook desde el que estoy escribiendo con un cable USB-C.

Mi opinión, y me mojo, es que me encanta que ya no haya cargadores en las cajas de los móviles. Por las características de mi trabajo recibo muchos teléfonos y las últimas entregas de Samsung tampoco vienen con cargador. Por eso pienso que debemos dejar de mirarnos un poco el ombligo y dejar de exigir con fuerza nuestros cargadores perdidos. Tienes en casa más de uno y mas de 2, y siempre puedes adquirir uno en cualquier e-commerce. Y te durará para varios teléfonos, que no te quepa duda. Pero también le pediría a los fabricantes un guiño hacia los usuarios. ¿No vas a meter cargador ni auriculares? Pues bien, dame un vale para comprar en tu tienda o dame almacenamiento ilimitado en la nube. Vamos, digo yo.