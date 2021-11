La adquisición de unos auriculares plantea, hoy en día, bastantes interrogantes. Uno de ellos es el precio, que es un factor determinante a la hora de aceptar. Pero tal y como hemos dicho en muchas ocasiones, no es necesario gastar una gran cantidad de dinero para conseguir una buena definición de audio. Tenemos muchos y buenos ejemplos.

Pero, está claro, “cuanto más azúcar más dulce”. Por eso me decidí a ir de un extremo a otro dentro de la gama de auriculares inalámbricos tipo ear in. Ponemos frente a frente los AirPods de tercera generación que fueron presentados el mes pasado, junto con los auriculares inalámbricos más baratos que puedes encontrar en AliExpress. Evidentemente ya sabes cuál va a ser el resultado, pero el análisis puede dar mucho que pensar. ¿Cómo son los AirPods frente a unos de AliExpress?

Una comparación imposible

Esta loca idea pretende arrojar un poco de luz sobre si el precio de los auriculares de Apple está más inflado de lo que pensamos, o, por el contrario, ofrecen una relación calidad precio adecuada. Por otro aspecto, el hecho de buscar los auriculares más económicos del mercado pretendía saber cuál era realmente la calidad que se estaba ofreciendo. Y así que, tras una breve búsqueda por este portal de ventas chino, encontré el precio más económico. 4,27 € con el envío incluido a España. El plazo de entrega de 30 35 días, pero sorprendentemente han llegado otras solo 14.

AirPods de 3 generación

Este producto ha salido al mercado a finales de octubre, concretamente, el día 25 los primeros compradores ya pudieron recoger sus encargos. Apple nos ha presentado unos auriculares que físicamente son universo en los AirPods de segunda generación y los AirPods Pro. Aunque los nuevos no cuentan con cancelación de ruido, sí que ofrecen audio espacial, que permite situar al oyente dentro de una escena totalmente diferente. Por ejemplo, si utilizas estos auriculares para escuchar una película, vas a comprobar cómo la experiencia es inmersiva al máximo.

Su precio de 199 € también acompaña, ya que son 80 € más económicos que los AirPods Pro que cuando estos salieron al mercado en el año 2019. Incorpora además protección contra salpicaduras, además de nuevas maneras de interactuar con él. Otra de las funciones que se ha mejorado es que aquellos usuarios que utilicen el ecosistema de Apple, es decir, además del iPhone en plan un iPad o un Mac, no tendrán que ir emparejando y desemparejando los auriculares para poder utilizarlos. Se conectan automáticamente al que desees.

Auriculares TWS I7s

La réplica de estos auriculares, por llamarlos de alguna manera, se denomina bajo el epígrafe TWS I7s. Aunque solicité al vendedor el modelo en blanco, debió confundirse porque los he recibido de color negro. No pasa nada, el color no es un inconveniente a la hora de demostrar la calidad de cualquier dispositivo. Si echamos un vistazo al perfil de estos auriculares en AliExpress, han vendido más de 700 unidades y tienen 233 valoraciones, de las cual es el 79% son cinco estrellas y el 15% de cuatro estrellas. Y aunque es verdad que no hay que esperar mucho de los auriculares de ese rango de precio, merecía la pena dedicarles un par de días de atención. ¿Cómo serán estos AirPods de AliExpress?

Frente a frente

En el caso de los AirPods, tenemos unos auriculares que son ahora más pequeños y que ajustan mucho mejor al oído que sus antecesores. Los TWS I7s llaman la atención por su gran tamaño, cuesta mucho meterlos en el pabellón auditivo porque son muy grandes. Y a pesar de su tamaño, son muy ligeros. Vienen en una bolsa de celofán transparente e incorporan un cable micro USB corto para cargarlo.

El cable ya de por sí es toda una declaración de intenciones, demasiado delgado y se calienta bastante cuando lo tienes enchufado. Mejor utilizar otro cable de una calidad más contrastada. El emparejamiento de estos se realiza pulsando un botón de la caja, y se enlazaron al iPhone sin inconveniente. La caja es también grande, muy ligera, pero llega a abultar en el bolsillo. La tapa de la caja cuesta a veces ser abierta, hay que meter un poco la uña para conseguirlo. Los auriculares, cuando están en la caja, tienen holgura y bailan un poco dentro de ella.

Pero mi sorpresa fue grande al ver que los TWS I7s cuentan con micrófono incorporado, que se activa pulsando un botón que tienen y que es discreto. Es decir, puedes oír música y responder una llamada entrante. Los AirPods de AliExpress tienen prestaciones en ese sentido.

La prueba de fuego, a escuchar

La escucha con los AirPods es muy fidedigna, la inclusión del audio espacial se nota especialmente cuando estás viendo una película. Hay veces que tienes la impresión de que no llevas los auriculares puestos. Se trata de un audio totalmente cristalino, con unos bajos poderosos, nada cargado de frecuencias medias y que proporcionan una experiencia muy grata.

Probablemente puede que haya auriculares de un precio algo menor que brillen a una altura muy similar, pero Apple ha conseguido dar una nueva vuelta de tuerca algunos de sus gadgets más interesantes.

Tocaba escuchar a los AirPods de AliExpress. Recordemos, 4,27 € con el envío incluido. Las sensaciones no sé cómo describirlas, escucharse se escuchan, pero es la sensación de estar oyendo música a través de un auricular de un teléfono fijo antiguo un día de tormenta. No hablamos de una diferencia abismal, es que simplemente no se puede poner unos al lado de otro.

Entonces, ¿quién puede sacar partido a unos auriculares que no alcanza un mínimo estándar de calidad? Lo único que se me ocurre es que se utilicen para escuchar la radio a través del teléfono, porque por lo demás, la música suena totalmente plana, sin ningún tipo de definición ni de gracia. O bien no tienes ningún tipo de exigencia y te da igual, pero por algo más de dinero hay propuestas interesantes que cumple a la perfección, incluso contando con cancelación de ruido.

Por lo demás, lo que no termino de entender es cómo tantos compradores satisfechos de la plataforma china avalan la calidad de estos auriculares. Obviamente no puedes esperar calidad con un precio tan bajo, por lo que el veredicto es implacable, no te hacen disfrutar de la música. La semana que los he estado utilizando han respondido bien, la batería también es bastante justitas y no consigue estirarse mucho. Pero mira mejor otra alternativa, porque la experiencia no puede ser más decepcionante.