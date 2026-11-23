Apple lleva casi dos años cambiando los módems de Qualcomm por chips propios. Empezó con el C1 del iPhone 16e y siguió con el C1X del iPhone Air. Este otoño ha dado el paso más arriesgado, meter su tercera generación en los Pro. Hasta ahora, sus modelos más caros dependían siempre del proveedor estadounidense.

La pieza que decide si tienes cobertura o solo rayitas

Ookla, la empresa que está detrás de la aplicación Speedtest, ha medido cómo se comporta ese chip con pruebas reales de usuarios, según el análisis publicado por Ookla. El iPhone 18 Pro descarga algo más rápido que su antecesor, y el cambio más grande aparece en un dato que casi nadie mira cuando hace un test de velocidad.

El módem es el chip que conecta el móvil con la red del operador. De él depende cuánto tarda en cargar una web con 5G, si una videollamada aguanta en el tren o cuánto tiempo pasa el teléfono buscando señal en un garaje.

Apple presentó el C2 en su nota de lanzamiento del iPhone 18 Pro. Según la compañía, sube datos bastante más rápido que el C1X del iPhone Air y gasta un 15% menos de energía. También es su primer módem compatible con la banda mmWave en Estados Unidos.

Un 12,7% más rápido, y bastante más donde la señal flojea

Ookla analizó pruebas de 5G hechas entre el 18 de septiembre y el 15 de noviembre en Alemania, Arabia Saudí, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Taiwán.

En ese conjunto de países, el iPhone 18 Pro marcó una velocidad mediana de descarga de 167,6 Mbps, un 12,7% más que el iPhone 17 Pro. Para no favorecer al modelo nuevo, Ookla comparó cada prueba con las de otros móviles del mismo operador en la misma zona de dos kilómetros cuadrados. Los primeros compradores suelen moverse por zonas con mejor cobertura, y sin ese ajuste la mejora habría salido del 17,4%.

La diferencia crece justo donde más se agradece. En el 10% de pruebas más lentas, las de cobertura mala, el iPhone 18 Pro descarga un 38,2% más. En las más rápidas la ventaja baja al 8,5%.

Por países, la mejora es clara en Reino Unido (21,4%), Canadá (20%) y Estados Unidos (14,2%). En Japón, India, Arabia Saudí y Taiwán no hay un avance que pueda separarse del margen de error. Al enviar datos, la velocidad también sube, un 18,9%.

El retraso que no sale en el test pero sí en la videollamada

La cifra más interesante del estudio es la latencia con carga. Se trata del retraso que sufre la conexión cuando el móvil está ocupado enviando datos, por ejemplo, cuando la copia de seguridad sube fotos a iCloud mientras hablas por FaceTime o juegas online. Si ese retraso se dispara, la imagen se congela o el juego va a tirones.

En el iPhone 18 Pro, ese retraso es un 48,9% menor que en el 17 Pro. La caída va del 42% al 53,1% y se repite en los once países, tanto con 4G como con 5G. Con conexiones muy pobres, de menos de 5 Mbps, el recorte llega al 62,1%.

Con wifi, donde el módem móvil no interviene, la latencia también baja entre un 17,9% y un 25,5% en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Eso apunta a que no todo el mérito es del C2. La propia Ookla admite que sus datos no permiten saber si la mejora viene del módem, de otros chips y del software de Apple o de cómo tratan los operadores al teléfono, ni si las aplicaciones de uso diario la notan igual.

El chip de Apple y el de Qualcomm, cara a cara en casa

El iPhone 18 Pro Max estadounidense permite algo parecido a un duelo directo. Fuera de Estados Unidos, donde los dos modelos llevan el C2, el Pro Max descarga un 6,9% más que el 18 Pro. En Estados Unidos, con Qualcomm dentro del Pro Max, la ventaja se queda en el 3,8%, y el 18 Pro tiene un 46% menos de latencia al enviar datos.

Ookla avisa de que los márgenes de error se solapan y de que el diseño de las antenas y otros componentes también influyen, así que no puede atribuir la diferencia solo al módem. El estudio incluye una comparación con Samsung. Entre el Galaxy S25 Ultra y el S26 Ultra, ambos con Qualcomm, la descarga mediana mejoró un 7,5%, menos de lo que ha avanzado Apple en un solo año.

El plegable sorprende y los iPhone antiguos son los que más ganan

El iPhone Duo descarga un 10,8% más que el 18 Pro en el conjunto de países, aunque solo se distancia con claridad en Reino Unido, Canadá, Australia y Taiwán, y en Japón queda por detrás. Lleva cinco semanas menos a la venta, de modo que estas cifras cambiarán cuando llegue a más usuarios.

Quien venga de un iPhone 17 Pro notará poca diferencia de velocidad en el uso diario. El salto es mayor para quien conserva un modelo de hace tres o cuatro años. Pasar de un iPhone 14 Pro supone descargar un 23,2% más rápido en condiciones normales y un 59,3% más con mala cobertura. En Reino Unido, el 45,6% de los usuarios de iPhone analizados sigue con un iPhone 15 o anterior.