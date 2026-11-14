El iPhone Duo supera los 450.000 pliegues y su bisagra empieza a dar señales de fatiga

Apple no ha dado datos de cuántas veces se puede abrir y cerrar el iPhone Duo antes de que falle. Alguien ha decidido averiguarlo por las bravas. El medio estadounidense CNET lleva tres semanas doblando una unidad con una máquina, día y noche, y el contador ya ha superado los 451.000 pliegues. El resultado da lugar a dos lecturas, la primera es que el teléfono sigue encendido y la pantalla interior no presenta grietas. La segundo es que la bisagra, en cambio, ya no se comporta como el primer día.

Una máquina destinada a abrir y cerrar

El experimento arrancó el 23 de octubre, el día en que el iPhone Duo llegó a las tiendas. Según ha explicado CNET, la unidad se compró en una Apple Store y no es un terminal cedido por la marca.

El aparato que hace el trabajo se llama Fold-a-Phone y lo ha construido el propio laboratorio del medio en Louisville, Kentucky. Cada ciclo dura unos cuatro segundos, repartidos entre abrir, mantener abierto, cerrar y mantener cerrado. Eso supone alrededor de 900 pliegues por hora, un ritmo elegido para no calentar el teléfono ni golpear la bisagra.

La máquina trabaja las 24 horas y el medio emite el proceso en YouTube los días laborables. La imagen que ha circulado estos días muestra el contador en 451.944 ciclos tras algo más de 480 horas de funcionamiento.

El momento en que la bisagra dejó de sonar igual

Los primeros síntomas llegaron en torno a los 390.000 pliegues, cuando el equipo notó la bisagra más suelta. Hacia los 440.300 apareció el cambio visible. La pantalla dejó de abrirse completamente plana y, según la descripción de CNET, tampoco lo hacía ya «con el mismo sonido firme».

El panel se queda ahora entre cinco y diez grados por debajo de la apertura total antes de que la máquina vuelva a cerrarlo. A mano se puede terminar de abrir sin problema. El teléfono funciona, mantiene otras posiciones intermedias y la prueba continúa hasta que deje de hacerlo.

After 450,000+ folds, the iPhone Duo hinge shows wear: “the screen no longer opens all the way flat” & “was not opening with the same firm sound” To reach 450,000 folds:

1 yr: 1,233/day

3 yrs: 411/day

5 yrs: 247/day

10 yrs: 123/day

20 yrs: 62/day

50 yrs: 25/day

100 yrs: 12/day https://t.co/vtUyfSFSen — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) November 13, 2026

Doce años abriendo el móvil cien veces al día

La cifra impresiona menos por sí sola que traducida a uso real. La cuenta la ha hecho Basic Apple Guy, un conocido divulgador del entorno Apple. Para alcanzar 450.000 pliegues en cinco años habría que abrir el teléfono 247 veces al día. En diez años serían 123 diarias.

Dicho de otro modo, quien despliegue su iPhone Duo cien veces cada jornada tardaría más de doce años en llegar al punto en el que esta unidad ha empezado a flojear. Muy pocos móviles siguen en uso tanto tiempo.

Lo que un robot no puede contar

Una máquina en un laboratorio limpio no reproduce la vida de un teléfono. No hay pelusa de bolsillo, arena, caídas ni cambios bruscos de temperatura. Tampoco pasan los años, y con ellos el envejecimiento de los materiales.

Otra prueba lo ilustra bien. El youtuber Kuba Klawiter dobló a mano un iPhone Duo en directo y la pantalla interior se agrietó tras 75.000 pliegues, después de haber metido el teléfono en una bolsa con polvo y en un cuenco con hielo. Menos ciclos, condiciones mucho más duras. Además, se trata de una sola unidad. Es algo que sirve como indicio, no como estadística.

La cifra que Apple no ha puesto por escrito

En su presentación, Apple detalló que la bisagra reúne más de 100 componentes, que el chasis es de titanio y que el teléfono cuenta con certificación IP68. No dio una cifra de pliegues garantizados.

Samsung sí lo hace. La compañía coreana asegura que el panel de su Galaxy Z Fold7 superó una prueba certificada de 500.000 pliegues. El iPhone Duo se ha quedado cerca de esa marca con la pantalla en buen estado, y lo ha hecho en un ensayo ajeno a su fabricante.