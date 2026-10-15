El navegador Opera Air se rediseña para estorbar menos y suma cinco Soundscapes con música propia

Opera ha rediseñado Air, la versión de su navegador que presume de reducir las distracciones. El cambio afecta a la interfaz, que se vuelve más despejada, y suma nuevos fondos de pantalla y cinco Soundscapes para acompañar el trabajo. Air se lanzó en febrero de 2025 con una propuesta poco habitual en un navegador, ayudar al usuario a pasar menos tiempo disperso. Esta actualización pule ese planteamiento más que cambiarlo.

Una interfaz que se aparta del camino

Según Opera, el nuevo diseño apuesta por una interfaz más limpia y despejada, con más espacio visual y menos elementos que puedan distraer mientras se navega. Las herramientas adicionales siguen ahí, pero es cada usuario quien decide cuáles activa.

Entre las opciones de personalización, se pueden añadir aplicaciones de mensajería y redes sociales a la barra lateral. Los fondos de pantalla nuevos combinan espacios abiertos, perspectiva y texturas naturales, y cambian de forma automática entre los modos claro y oscuro.

Cinco pistas nuevas para el hilo musical del navegador

Los Soundscapes son la función de Air que mezcla música y sonidos ambientales para concentrarse o relajarse. Se agrupan en cuatro categorías, Focus, Relax, Work y Ambience, y esta última incluye propuestas como Sea Waves y Spring Forest.

La actualización añade cinco nuevos Soundscapes con música original, compuesta específicamente para el navegador. Uno de ellos es Hyperfocus, una pista más enérgica que Opera plantea para mantener la atención en una sola tarea.

Un recordatorio para apartar la vista de la pantalla

Breaks reúne en la barra lateral ejercicios de respiración y estiramientos de cuello de corta duración. Los recordatorios son opcionales, y cada usuario elige cada cuánto quiere recibirlos. Ayuda a entender qué busca el navegador, que es cortar la sesión de trabajo en lugar de alargarla.

Silencio también para los anuncios

Air incluye, según la compañía, un bloqueador de anuncios integrado para una navegación más rápida y menos recargada, además de una VPN gratuita que refuerza la privacidad. Opera presenta el navegador como gratuito, y se puede descargar desde su página web.

Concentrarse sigue siendo cosa tuya

Un navegador puede ordenar la pantalla, ofrecer música y recordar que toca estirar el cuello. Que eso se traduzca en más concentración depende de los hábitos de cada persona, y es un terreno donde las marcas suelen prometer más de lo que se puede comprobar.

El rediseño sigue la línea con la que nació Air, que se puede descargar desde aquí. La interfaz gana espacio, los fondos respetan el modo claro y el oscuro y el catálogo suma cinco Soundscapes más. Lo más visible es el cambio de aspecto, ya que las funciones principales, Soundscapes y Breaks, estaban de antes