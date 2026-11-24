Las Nuance Audio Plus parecen unas gafas de pasta negra de toda la vida, y gran parte de su gracia está ahí. En las varillas van micrófonos, altavoces y batería, y desde fuera nadie lo nota. Las he llevado en reuniones de trabajo, en restaurantes con ruido y para atender llamadas del iPhone. Esperaba un producto sanitario correcto y algo frío, pero me han convencido mucho más de lo que pensaba.

Así son las Nuance Audio Plus

Son la segunda generación de las gafas auditivas de EssilorLuxottica, el grupo dueño de Ray-Ban y Oakley. Están pensadas para adultos que notan una pérdida auditiva de leve a moderada. Llevan el marcado CE como producto sanitario y se venden en ópticas y centros auditivos. La primera generación sigue a la venta como opción más barata. El sistema es de oído abierto. No hay nada dentro del oído, porque el sonido sale por dos pequeños altavoces que hay en la cara interior de las varillas y apuntan al conducto auditivo.

Para comprarlas no hace falta una audiometría ni una receta. En la óptica te crean la cuenta y activan las gafas. Hay límites que conviene conocer antes de ir. No son para quien tiene pérdida auditiva en un solo oído y no están pensadas para llevarlas a la vez que un audífono. Tampoco tratan el acúfeno, aunque la marca dice que algunos usuarios lo notan menos porque el sonido del entorno ayuda a taparlo.

Características de las Nuance Audio Plus Tipo Gafas auditivas de oído abierto por conducción aérea Indicación Adultos con pérdida auditiva percibida de leve a moderada Certificación Producto sanitario con marcado CE (Reglamento UE 2017/745) Micrófonos y altavoces Micrófonos direccionales en la montura y 2 altavoces en las varillas Modos de audio Frontal y 360° Ajustes 4 preajustes (A, B, C, D), ruido de fondo en 3 niveles, volumen de 1 a 5 Controles Interruptor de encendido, botones de volumen y doble toque en la varilla Llamadas Manos libres con iPhone (MFi, iOS 16 o posterior) Autonomía Hasta 10 horas en uso medio Carga Charging Pad magnética con cable USB-C, unas 4 horas para carga completa Resistencia IPX4 Monturas Panthos 48, Square 53 y Upturn 52 Colores Negro brillante, burdeos brillante, azul profundo, ámbar y verde intenso Lentes Neutras, Transitions o graduadas En la caja Gafas, Charging Pad con cable, estuche y paño de limpieza Accesorios opcionales Remote Plus y estuche de carga Garantía 3 años

Las gafas no delatan lo que llevan dentro

Mi unidad es el modelo Square 53, en negro brillante, una montura rectangular y clásica que no llama la atención. Hay otras dos formas, Panthos y Upturn, y cinco colores. Son negro brillante, burdeos brillante, azul profundo, ámbar y verde intenso. Lo único que las delata es el grosor de las varillas en la parte delantera, donde va la electrónica. Hay que fijarse para verlo, y de lejos pasan por unas gafas normales.

Las mías llevan lentes que se oscurecen al sol. En interior son transparentes y en la calle se convierten en gafas de sol, así que sirven igual en la terraza que en la oficina. También se pueden graduar. La marca no da un peso exacto y solo dice que es parecido al de unas gafas normales. Tienen certificación IPX4, que cubre salpicaduras y lluvia ligera pero no sumergirlas en agua.

Botones en la varilla y una aplicación muy completa

Esta generación estrena controles físicos en la montura. En la varilla derecha hay un pequeño interruptor con una marca naranja. Si lo dejas encendido, las gafas se apagan al plegar las varillas y se encienden al abrirlas, que es justo lo que hacemos con cualquier gafa. Al lado hay dos botones de volumen con cinco niveles de amplificación. Con un doble toque cambias entre los dos modos de escucha sin sacar el móvil.

La aplicación Nuance Audio da más control. En la pantalla principal ves el porcentaje de batería, el nivel de ruido de fondo, cuatro preajustes (A, B, C y D), el volumen y el modo de audio. El ajuste de ruido de fondo tiene tres niveles. Reducido atenúa los sonidos del entorno, Estándar los deja tal cual y Aumentado deja oír más cosas alrededor. Hay también un medidor de ruido que muestra los decibelios del sitio donde estás y una opción para analizar el ruido ambiental. El centro de ayuda tiene guías para las gafas, la aplicación, las llamadas y el mando.

La aplicación no es obligatoria, pero sin ella hace falta el Remote Plus, un mando que se vende aparte. Además, sin la aplicación las actualizaciones de firmware solo se hacen en la tienda. Con un iPhone en el bolsillo no tiene sentido prescindir de ella. Aunque el mando es una opción de interés para personas mayores que no usen smartphone.

Frontal o 360°, el ajuste que más cambia la escucha

El modo de audio es el ajuste que más se nota. En Frontal, los micrófonos direccionales dan prioridad al sonido que viene de donde miras, que suele ser la persona con la que hablas. Está pensado para una cena o una conversación cara a cara en un sitio con ruido, y se puede combinar con el ruido de fondo en Reducido para que las mesas de al lado molesten menos. En 360° la amplificación capta todo lo que tienes alrededor, algo útil en una reunión con gente a ambos lados de la mesa o en casa. El cambio entre los dos modos se hace con un doble toque en la montura.

Que el oído quede libre se agradece mucho. No hay sensación de tapón ni ese eco de la propia voz que dan muchos auriculares. Esta generación tiene más amplificación, más claridad en sitios con ruido, mejor respuesta en graves y altavoces más grandes que la anterior. También dice que la propia voz suena más natural. Aunque están pensadas para quien oye peor, la marca dice que una persona con audición normal también puede seguir mejor una conversación en un sitio ruidoso.

Llamadas con el iPhone sin tocar el móvil

Es la otra gran novedad. Si hay una llamada entrante, un doble toque en la varilla la contesta y otro la cuelga. Hablas a través de los micrófonos de la montura y oyes por los mismos altavoces. Las he usado así trabajando y es muy cómodo no tener que buscar el teléfono ni ponerse auriculares.

Las gafas tienen la certificación MFi de Apple y solo admiten llamadas de voz con un iPhone con iOS 16 o posterior. Quien use Android puede amplificar sonido pero no hablar por teléfono con ellas. Eso sí, las llamadas gastan más batería que el uso normal.

Batería y carga en una base magnética

EssilorLuxottica anuncia hasta 10 horas de uso con una carga, dos más que la primera generación, siempre que no se usen mucho para llamar. Para un día de trabajo normal da de sobra. La carga se hace con la Charging Pad, una base plana que viene en la caja con su cable USB-C. Pliegas las gafas, las apoyas encima y unos imanes las colocan en su sitio. Un led muestra el estado de la carga y, al cogerlas, el nivel de batería.

Una carga completa tarda unas cuatro horas, y con dejarlas en la base al llegar a casa están listas para el día siguiente. El estuche con batería, que sirve para cargarlas fuera de casa, se vende aparte. Se echa de menos en los viajes. La marca calcula que tras 500 ciclos completos, unos 16 meses de uso diario, la batería mantendrá al menos el 85% de su capacidad.

Disponibilidad y precio

Las Nuance Audio Plus se venden en España en ópticas y centros auditivos autorizados. El precio de partida es de 899 euros con lentes neutras y de 979 euros con lentes Transitions. Las lentes graduadas cuestan aparte. La primera generación sigue a la venta desde 770 euros. Tienen tres años de garantía, que también cubre los accesorios de la caja. Si se compran en una tienda del grupo EssilorLuxottica o en la web oficial, se pueden devolver en un plazo de 30 días.

Mi valoración de las Nuance Audio Plus

Las Nuance Audio Plus me han parecido increíbles. Lo mejor es que cumplen su función sin que se note. Llevas unas gafas normales y oyes mejor a quien tienes delante en un restaurante o una reunión. Elegir entre Frontal y 360° según el sitio funciona muy bien, los botones de la varilla hacen que el móvil sea casi innecesario y las llamadas con el iPhone son muy cómodas.

También hay cosas a mejorar. Las llamadas solo funcionan con iPhone, el estuche con batería debería venir en la caja y sin la aplicación hace falta comprar el mando. El precio supera claramente el de unas gafas, aunque queda lejos de lo que cuestan muchos audífonos con receta. Tampoco son para todo el mundo. Quien tenga una pérdida auditiva severa o en un solo oído debería ir a un audioprotesista. Para quien empieza a notar que se pierde conversaciones en sitios con ruido, son una solución muy convincente.