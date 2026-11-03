Apple bate su récord de ventas, pero cada vez depende más del iPhone

Apple ha cerrado el ejercicio fiscal 2026 con unas ventas de 478.834 millones de dólares, un 15% más que el año anterior y la cifra más alta de su historia. Son además los primeros resultados con John Ternus al frente de la compañía. El beneficio neto ha subido un 18%, hasta 132.175 millones, pero las cuentas cuentan algo más que un récord. El crecimiento descansa sobre el iPhone y sobre China, hay categorías que no avanzan y la memoria ha empezado a recortar el margen.

Un iPhone que ya paga más de la mitad de la factura

El iPhone ha facturado 254.098 millones en el año, un 21% más, y supone ya el 53% de los ingresos frente al 50% del ejercicio anterior. De cada dólar que Apple ha sumado a sus ventas, más de 70 céntimos vienen de este producto.

En el trimestre de junio a septiembre, el iPhone creció un 17%, hasta 57.583 millones, por encima de lo que la propia Apple había anticipado. Lo hizo con solo nueve días de ventas de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, que llegaron a las tiendas el 18 de septiembre. El iPhone Duo, el plegable, salió a la venta el 23 de octubre, así que su estreno todavía no cuenta en estas cifras.

China vuelve a ser la sorpresa del mapa

Las ventas en la región de Gran China, que incluye Hong Kong y Taiwán, crecen un 28% en el año, hasta 82.378 millones. En el último trimestre todavía suben un 21%. Es el mayor avance porcentual de todas las regiones, por delante de Resto de Asia-Pacífico, con un 18%, y de Europa, con un 15%. Japón es la excepción en el trimestre, con una caída del 1,5%.

Un catálogo que va a dos velocidades

El Mac sube un 12,5% en el año y un 24% en el último trimestre, en un ejercicio en el que ha estrenado el MacBook Neo. El iPad, con 27.929 millones, y los wearables, el hogar y los accesorios, con 35.577 millones, se quedan prácticamente donde estaban, con descensos del 0,3% en ambos casos. En el trimestre, además, retroceden un 10% y un 8% respectivamente. Con ese reparto, buena parte del peso del negocio recae en un solo producto.

Servicios, el motor silencioso que empieza a frenar

Servicios ha facturado 123.301 millones de dólares en el año, un 13% más, con un margen bruto cercano al 76%. Con solo el 26% de las ventas, aporta alrededor del 40% del beneficio bruto de Apple. El ritmo, sin embargo, se enfría. En el último trimestre crece un 10%, frente al 15% de hace un año, y Apple prevé entre un 8% y un 9% para el trimestre de diciembre.

La memoria presenta la factura

El margen bruto fue del 47,9% en el último trimestre, frente al 47,2% de hace un año, pero incluye aproximadamente un punto porcentual procedente de reembolsos de aranceles. Sin ese empujón, rondaría el 47%.

El motivo es el encarecimiento de la memoria, cuyo coste se ha disparado en torno a un 350% en un año según IDC, y Apple espera que siga subiendo. Para diciembre la compañía prevé un margen bruto del 45% al 46%, con la memoria y el despliegue de Siri AI como principales factores.

Diciembre, el examen con el almacén lleno

Apple prevé que sus ventas crezcan entre un 7% y un 10% en diciembre, un rango que según la compañía refleja una oferta de producto limitada. Es el primer trimestre que recogerá ventas del iPhone Duo.

El balance muestra un dato llamativo. Los inventarios pasan de 5.718 a 14.541 millones, más del doble, justo antes de un trimestre en el que Apple avisa de que no podrá fabricar todo lo que querría vender.

Caja de sobra para seguir recomprando

Dinero no falta. Apple ha generado 145.097 millones en flujo de caja operativo, un 30% más, y ha devuelto a sus accionistas unos 102.100 millones entre recompras y dividendos. Su efectivo e inversiones superan en unos 56.800 millones a la deuda total. El dividendo trimestral sube a 0,27 dólares por acción y se pagará el 16 de noviembre.