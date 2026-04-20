Apple anuncia la dimisión de Tim Cook y nombra a John Ternus como nuevo CEO

Apple inicia una nueva era. La tecnológica ha anunciado la salida de Tim Cook como consejero delegado, que será sustituido por John Ternus, hasta ahora vicepresidente senior de ingeniería de hardware. Cook pasará a ser presidente ejecutivo de la compañía a partir del 1 de septiembre.

«Esta transición, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración, es el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo», ha informado Apple en un comunicado. Johny Srouji, ejecutivo de Apple, ocupará el cargo ampliado de director de hardware.

El nombre del ingeniero californiano era uno de los mejores situados para sucederle después de que crecieran los rumores sobre que Cook planeaba ceder el testigo de la compañía. Hasta el 1 de septiembre, Cook continuará desempeñando su cargo de director ejecutivo durante el verano mientras colabora con Ternus para «garantizar una transición sin contratiempos». Como presidente ejecutivo, Cook prestará apoyo en diversos aspectos de la empresa.

El legado de Tim Cook

El relevo llega después de 15 años con Tim Cook al frente de Apple. Cook se convirtió en CEO de Apple en 2011 tras desempeñarse previamente como director de operaciones. En este periodo, la compañía ha crecido hasta alcanzar los cuatro billones de dólares de valor y pasó de centrarse en sus productos más emblemáticos (Mac o iPhone) a expandirse en otros sectores como el entretenimiento.

«Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria. Amo Apple con todo mi ser y estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio», ha compartido el ejecutivo en un comunicado.

Cook presentó los iPad, iWatch o los AirPods que se convirtieron en un éxito comercial. Aunque también ha tenido algunos fiascos, como el coche de conducción autónoma o las gafas de realidad virtual.

Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

John Ternus se convierte en el nuevo CEO de Apple. Ingresó en la empresa en 2001 como parte del equipo de diseño de productos. Desde entonces ha ido ascendiendo en diferentes roles clave. En el año 2021 pasó a ser vicepresidente senior.

Ternus ha tenido una participación destacada en la creación de dispositivos como el iPad o los AirPods. En fechas más recientes, lideró el lanzamiento del MacBook Neo.

«Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple. Tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor. Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros. Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años», ha comunicado Ternus.

Ternus ahora tendrá que lidiar con el retraso de Apple en el desarrollo de la inteligencia artificial.