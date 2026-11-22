Movistar, Orange y Vodafone llevan varios eneros seguidos subiendo precios. En 2026, Vodafone abrió la ronda el 8 de enero con un incremento medio del 3,9 %. Orange lo hizo el día 12 con un 3,8 % y Movistar el 13, con alrededor de un 4 %. La norma que protege al cliente es el artículo 67.8 de la Ley General de Telecomunicaciones. Cuando una operadora propone cambiar las condiciones del contrato, y subir el precio es uno de esos cambios, el usuario puede rescindirlo sin ningún coste adicional. Eso incluye la penalización por permanencia.

La ley solo deja fuera tres casos. No hay derecho a irse gratis si el cambio beneficia únicamente al cliente, si es de naturaleza administrativa y no le perjudica o si lo impone una norma. Una subida de cuota no encaja en ninguno de ellos.

La letra pequeña de la actualización por IPC

Este es el matiz que más bajas frustra. Desde 2022, algunas operadoras incluyen en sus contratos una cláusula que les permite actualizar las tarifas cada año según el IPC. Vodafone, por ejemplo, sostiene en su web que esa actualización no es una modificación del contrato y que no permite resolverlo sin pagar la penalización por permanencia.

El argumento de las compañías es sencillo. Si la subida ya estaba prevista en el contrato que firmaste, no hay cambio de condiciones y la permanencia sigue vigente. Si va más allá de lo pactado, porque supera lo que fija la cláusula o porque el contrato no prevé ninguna actualización, sí es una modificación y vuelve el derecho a la baja gratuita.

La forma más rápida de saber en qué caso estás es leer el aviso. La ley obliga a la operadora a informar del derecho a rescindir cada vez que modifica el contrato. Si esa mención aparece, la propia compañía reconoce que hay un cambio de condiciones.

Si no aparece, hay dos explicaciones posibles. Puede que la subida esté cubierta por una cláusula del contrato, o puede que la operadora haya incumplido su obligación de informar. Solo lo sabrás revisando las condiciones generales que firmaste.

Qué debe incluir el aviso de la operadora

La comunicación tiene que llegar con al menos un mes de antelación respecto a la fecha en que se aplica el nuevo precio. Debe ser clara y comprensible, llegar en un soporte que puedas guardar y consultar después e informar de forma expresa del derecho a rescindir el contrato sin coste.

Desde ese aviso tienes un mes para ejercer el derecho. Si dejas pasar el plazo, pierdes la opción de irte gratis por esa subida, así que conviene no apurar. Si la operadora no respetó ese margen o el aviso no menciona el derecho a la baja, el incumplimiento es suyo. Eso refuerza tu posición si acabas reclamando.

Cómo pedir la baja paso a paso

Comprueba la fecha del aviso y calcula hasta cuándo puedes responder. Revisa tu contrato para confirmar si la subida está cubierta por una cláusula de actualización o si supone un cambio de condiciones. Comunica por escrito que no aceptas las nuevas condiciones y que rescindes el contrato al amparo del artículo 67.8 de la Ley 11/2022. La normativa de consumo exige que la baja pueda tramitarse por el mismo medio que usaste para contratar. Guarda pruebas de todo. Eso incluye el aviso original, el número de referencia de la gestión, los correos y las capturas de pantalla. Si no consigues un justificante, un burofax con certificación de contenido deja constancia de qué enviaste y cuándo. Revisa la última factura para comprobar que no incluye ningún cargo por permanencia.

Baja o portabilidad, una decisión que afecta a tu número

Con la portabilidad pides a la nueva compañía que se lleve tu número. El contrato con la antigua se rescinde de forma automática cuando termina el proceso.

Con la baja, el número no desaparece en el acto. La ley reconoce el derecho a llevarlo a otra operadora durante al menos un mes después de la rescisión, salvo que renuncies a él. Pasado ese plazo sí se pierde, algo delicado si usas esa línea para el banco, el trabajo o la verificación en dos pasos.

Si vas a cambiar de operadora, la portabilidad es la vía más cómoda. Aun así, conviene enviar antes, o a la vez, la comunicación escrita en la que rechazas las nuevas condiciones. Así queda claro que te vas por la subida, y eso es lo que te protege de un cargo por permanencia.

El móvil a plazos, el punto más delicado

La permanencia de la línea desaparece cuando ejerces el derecho a rescindir, pero el terminal tiene sus propias reglas. El artículo 67.10 de la ley establece que, en ese caso, el usuario solo tiene que compensar a la operadora por el equipo terminal subvencionado que se quede.

Esa compensación tiene un límite. No puede superar el valor prorrateado del aparato en el momento de la baja. Si lo que queda de cuota de servicio hasta el final del contrato es menor, el tope es esa cantidad.

La ley no aclara si la compañía puede exigir lo pendiente de una sola vez. Ahí entra el criterio de la Dirección General de Consumo. En un informe de febrero de 2020 concluyó que, si el cliente se va por una modificación unilateral, la operadora no puede reclamar de golpe los pagos pendientes del terminal. Las cuotas deben seguir pagándose como se acordó.

Ese criterio es una interpretación administrativa. Además, el propio informe advierte de que el contrato del terminal suele ser independiente del de la línea, así que lo que diga ese contrato tiene mucho peso. Si el móvil lo financia una entidad financiera y no la operadora, revisa también las condiciones de esa financiación.

Si te cobran la permanencia igualmente

El primer paso es reclamar al servicio de atención al cliente de la operadora y pedir un número de referencia. Si no responde en un mes o la respuesta no te convence, puedes acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Es gratuita.

Las pruebas que hayas guardado son la base de cualquier reclamación. Lo esencial es el aviso con su fecha, tu escrito de rechazo enviado dentro del mes y la factura con el cargo.