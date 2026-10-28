Google cambia su política de privacidad para que tu Gmail y tus fotos puedan influir en los anuncios si lo permites

Google ha modificado su política de privacidad para contemplar que el contenido de Gmail, Drive y Google Fotos pueda utilizarse para personalizar anuncios. El cambio, efectivo desde el pasado 16 de octubre, tiene una condición. El usuario tiene que decidir que esos datos estén disponibles para otros servicios de Google que admiten publicidad personalizada.

Eso no significa que los correos y archivos de todos los usuarios alimenten la publicidad de forma automática. La excepción solo entra en juego para quienes conectan sus aplicaciones a las funciones de personalización con IA de Gemini y la Búsqueda, y en España esa conexión todavía no existe.

Una promesa de 2021 con letra pequeña

Desde julio de 2021, la política de Google afirmaba que la compañía no mostraba anuncios personalizados basados en el contenido de Drive, Gmail o Fotos. Esa frase sigue ahí, pero ahora termina con una salvedad. Deja de valer si el usuario decide poner esos datos a disposición de otros servicios de Google que admiten anuncios personalizados.

La versión anterior, con fecha del 1 de octubre, todavía mantenía la frase sin excepciones. La nueva introduce además el contenido personalizado como una base más para segmentar anuncios, junto a los intereses y la actividad del usuario.

Todo depende de que conectes tus aplicaciones a la IA

La excepción se apoya en Inteligencia Personal, la función con la que Gemini y el Modo IA de la Búsqueda leen aplicaciones como Gmail y Google Fotos para adaptar sus respuestas. Llegó en beta en Estados Unidos el 14 de enero y, según Google, viene desactivada por defecto. Cada usuario elige qué aplicaciones conecta y puede desconectarlas cuando quiera.

Solo funciona con cuentas personales de mayores de 18 años. Las cuentas de Workspace de empresas, centros educativos y organizaciones quedan fuera. Para los usuarios españoles, el matiz pesa. Inteligencia Personal no está disponible por ahora en España, ni en el resto del Espacio Económico Europeo, Suiza o Reino Unido. La excepción de la política no tiene, por tanto, una función con la que activarse aquí.

Google promete anuncios que siguen la conversación, no el buzón

Según Google, los anuncios no se basarán directamente en la bandeja de Gmail ni en la biblioteca de Google Fotos, sino en lo que el usuario pregunte a la IA. Los anunciantes, añade la compañía, no reciben el contenido de esas aplicaciones ni datos personales como el nombre o el correo electrónico.

Las categorías sensibles quedan fuera. Google asegura que no personaliza anuncios en función de raza, religión, orientación sexual o salud, una protección que la política ya recogía antes del cambio. La aplicación de Gemini no muestra anuncios por ahora, mientras que las herramientas de IA de la Búsqueda sí pueden mostrar contenido patrocinado. La ayuda de Google reconoce que pueden emplearse resúmenes, extractos e inferencias derivados del contenido, y que en algunos casos el resumen puede coincidir con el propio correo o archivo.

Cómo revisar los permisos que has concedido

Quien tenga acceso a la función puede revisarla desde Gemini, en Configuración > Inteligencia Personal > Aplicaciones conectadas. Desde ahí se desconectan Gmail, Google Fotos y el resto de aplicaciones vinculadas.

Las conexiones de la Búsqueda se gestionan aparte, dentro de los ajustes de personalización de la cuenta de Google, en el apartado Datos y privacidad. Una sola activación cubre la Búsqueda, Maps y Shopping, así que conviene saber qué se ha aceptado en cada caso.

Desconectar tiene un límite. Según la ayuda de Google, retirar una aplicación o borrar el original no elimina los datos ya procesados, y esa información puede usarse para mejorar productos, incluido el entrenamiento de modelos de IA. Además, una parte de lo que procesa el Modo IA es revisada por personas, y la compañía recomienda no conectar aplicaciones con información personal o confidencial.

La personalización de anuncios tiene su propio panel, Mi Centro de Anuncios, y es un ajuste distinto al de las aplicaciones conectadas. Conviene revisar ambos.