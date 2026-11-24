El fabricante aeronáutico europeo participó en Gaia-X con el objetivo de desarrollar un espacio de datos común que permita conectar a sus miles de proveedores y facilitar el intercambio de información entre las empresas que forman parte de su cadena de producción. La iniciativa busca establecer estándares compartidos que también puedan utilizarse en otros sectores industriales. La soberanía tecnológica europea, el desarrollo de la inteligencia artificial y el futuro de la industria aeronáutica fueron algunos de los asuntos centrales de la conversación con Catherine Jestin, vicepresidenta ejecutiva de Digital y Gestión de la Información de Airbus, durante el Gaia-X Summit 2026, celebrado en Viena la semana pasada.

Pregunta. — ¿Qué puede aportar Gaia-X a una compañía como Airbus?

Respuesta. — Fundamentalmente, Gaia-X nos proporciona el marco de trabajo y los componentes necesarios para construir nuestro espacio de datos. Necesitamos ese espacio para facilitar la colaboración dentro de la industria aeroespacial, entre Airbus y todos nuestros proveedores, incluidos los proveedores de nuestros propios proveedores.

En nuestro caso, hablamos de un ecosistema de 10.000 proveedores. Necesitamos conectar a todas esas empresas para intercambiar información sobre planificación de la producción, fechas de entrega y certificados de conformidad de las piezas, entre muchos otros datos que son esenciales para nuestra actividad.

Queremos que ese espacio de datos utilice tantos estándares comunes como sea posible. Muchos de nuestros proveedores trabajan para la industria aeronáutica, pero también para la automoción, la industria nuclear y otros sectores. Si cada industria establece sus propios sistemas y procedimientos, para ellos resulta extremadamente complicado adaptarse a todos.

El objetivo de Gaia-X es precisamente definir estándares y desarrollar algunos de los componentes que necesitamos para que todos trabajemos de una manera similar. Si las distintas industrias adoptan esos estándares, sus espacios de datos podrán interconectarse. Para los proveedores será mucho más sencillo porque no tendrán que enfrentarse a sistemas completamente diferentes en cada sector. Eso es lo que Gaia-X aporta a Airbus y la razón por la que estamos dedicando tiempo y recursos a contribuir a que esta iniciativa tenga éxito.

P. — ¿Cómo puede Europa reducir su dependencia tecnológica de otros países?

R. — Desde mi punto de vista, y no pretendo tener todas las respuestas, creo que necesitamos dos o tres ingredientes fundamentales. El primero, y probablemente el más importante, es que el sector público y el privado trabajen juntos. Los gobiernos no pueden conseguirlo por sí solos, pero las empresas tampoco. Necesitamos unir fuerzas.

También debemos apostar por las mejores compañías que tenemos actualmente y dirigir más inversión pública y privada hacia esos nuevos referentes tecnológicos, para que puedan crecer y convertirse en grandes campeones europeos.

En Airbus estamos intentando hacer nuestra parte. Hemos seleccionado e invertimos en diferentes tecnologías europeas. Trabajamos con Ericsson en 5G, con Bull en computación de alto rendimiento (HPC), con Mistral en inteligencia artificial, con Scaleway en nube soberana, y también colaboramos con SAP y Dassault Systèmes. Estamos construyendo una especie de ecosistema tecnológico europeo.

Pero solo somos Airbus. Si somos los únicos que hacemos esto, no funcionará. Necesitamos que más compañías sigan el mismo camino, y ya hay muchas que lo están haciendo. También necesitamos que Europa, la Comisión Europea y los gobiernos identifiquen a estos referentes tecnológicos y dirijan la financiación hacia ellos.

A veces será complicado, porque si decidimos que el referente en inteligencia artificial es una empresa francesa, el de ERP es alemán y otro de los grandes protagonistas es sueco, habrá otros países con sus propios ecosistemas locales que tendrán que aceptar que no pueden ser los líderes en todos los ámbitos. Necesitamos un reparto equilibrado de las capacidades tecnológicas entre los países europeos.

Algo que me parece especialmente interesante es que durante los últimos dos años estamos viendo avances en esa dirección. Mantengo muchas conversaciones con otros responsables tecnológicos de empresas europeas y todos comparten esa ambición. No siempre apostamos por las mismas compañías, y creo que eso también es positivo porque garantiza que exista competencia dentro de Europa.

Soy bastante optimista. Lo que he observado durante los últimos 18 o 24 meses apunta en la dirección correcta. Necesitamos avanzar más, porque desde el ámbito público todavía somos algo tímidos y no estamos impulsando suficientemente esta estrategia, pero espero que eso cambie durante los próximos meses.

Creo que la única manera de conseguirlo es crear estos campeones tecnológicos. Y no necesitamos tenerlos en absolutamente todos los ámbitos. Necesitamos suficientes empresas fuertes para garantizar nuestra autonomía, pero no tenemos que ser soberanos en todo. No tendría sentido.

En Airbus, por ejemplo, también trabajamos mucho con Google y AWS. Tenemos numerosos proveedores fuera de Europa y no hay ningún problema con ello. No necesito que todo lo que utilizamos sea soberano.

P. — ¿Cómo cambiará la inteligencia artificial la industria aeronáutica durante los próximos cinco años?

R. — Es la pregunta del millón de euros. Creo que el cambio será significativo. Las primeras transformaciones ya están sucediendo y afectan a la manera en que entregamos los aviones, los fabricamos y prestamos servicio a nuestros clientes.

Ya utilizamos soluciones de inteligencia artificial desde hace años, por ejemplo, para el mantenimiento predictivo. Recientemente hemos introducido un agente que ayuda a nuestros ingenieros cuando reciben una consulta de una aerolínea sobre un problema concreto. El agente consulta rápidamente nuestras bases de datos y localiza los incidentes más parecidos que hemos tenido, quizá dos años antes con otra compañía aérea, junto con las soluciones que ofrecimos entonces.

Esta herramienta ha reducido un 30 % el tiempo que transcurre entre la consulta del cliente y la respuesta que le proporcionamos. Es una mejora de eficiencia del 30 % gracias a esta tecnología.

También está cambiando nuestra forma de trabajar en ingeniería. Actualmente estamos desarrollando la siguiente generación de aviones y trabajando, por ejemplo, en el diseño de las alas. El volumen de simulaciones que podemos realizar hoy es enormemente superior al que teníamos hace apenas dos años.

Esto significa que podemos simular muchas más opciones y seleccionar las mejores soluciones. Al estudiar un número mucho mayor de posibilidades, tenemos acceso a resultados que antes no podíamos conseguir. Está transformando considerablemente el trabajo de los ingenieros en las oficinas de diseño.

También estamos incorporando cada vez más robots en las plantas de producción, con herramientas basadas en inteligencia artificial. Una de las operaciones más complejas en la fabricación de un avión es unir las alas con el fuselaje. Antes era un trabajo que realizaban ingenieros con muchísima experiencia.

Ahora hemos conseguido capturar sus conocimientos y la manera en que realizaban esa operación mediante una herramienta de inteligencia artificial. El sistema guía a los operarios durante el proceso, permitiéndoles trabajar más rápido y cometer menos errores. Esto nos ayuda a ganar tiempo y a incrementar la producción. Por tanto, nuestra manera de hacer las cosas va a cambiar significativamente.

Después estará la inteligencia artificial dentro del propio avión. Estamos trabajando, por ejemplo, en soluciones que podrían aumentar la seguridad durante el aterrizaje mediante la detección de objetos extraños en la pista, para evitar salidas de pista y otros incidentes.

Por supuesto, el gran desafío para estas soluciones será la certificación. Estamos trabajando estrechamente con EASA, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, que es el organismo encargado de la certificación de nuestros aviones. Queremos desarrollar estas soluciones conjuntamente para garantizar que sean seguras y que hagan exactamente aquello para lo que han sido diseñadas.

P. — Cuando Airbus desarrolla una tecnología relacionada con la seguridad, ¿cuánto tiempo puede tardar en obtener la certificación?

R. — Mucho tiempo. Estamos hablando de años, no de días ni de meses. Pero estamos hablando de la seguridad de los aviones y no vamos a hacer ningún tipo de concesión para acelerar el proceso. Cada día hay millones de personas que viajan en aviones Airbus. No vamos a asumir ningún riesgo con su seguridad.

Al mismo tiempo, creemos firmemente que la inteligencia artificial puede ayudarnos a llevar la seguridad de los aviones a un nivel todavía superior. Por eso queremos trabajar conjuntamente con EASA, asegurándonos de que hacemos las cosas bien y sin comprometer absolutamente nada.

El proceso llevará años, y está bien que así sea. Nuestra idea es que estas tecnologías estén incorporadas en la próxima generación de aviones. No comenzaremos a construir esa nueva generación antes de mediados de la próxima década.

El diseño empezará a finales de esta década y los aviones entrarán en servicio a mediados de los años treinta. Tenemos tiempo, pero debemos empezar a trabajar ahora. Como los procesos de certificación son largos, necesitamos colaborar desde el principio con las autoridades para que todo esté preparado cuando llegue el momento.

P. — ¿Qué espera conseguir Airbus con su alianza con Mistral AI?

R. — Mistral es uno de nuestros socios en el ámbito de la inteligencia artificial. Es una solución soberana y un socio europeo. Para nosotros resulta fundamental porque tenemos tres ámbitos de actividad en los que queremos garantizar nuestra soberanía tecnológica.

El primero es, por supuesto, todo lo relacionado con la defensa. Trabajamos para los gobiernos de Francia y España, así como para las Fuerzas Armadas alemanas. Actualmente, algunos de los contratos que tenemos con ellos exigen utilizar soluciones soberanas. Esa es una de las razones por las que hemos seleccionado a Mistral.

Además, en defensa necesitamos trabajar en instalaciones propias, porque no tenemos permitido utilizar servicios en la nube para determinadas actividades. Mistral es uno de los pocos modelos que podemos instalar directamente en nuestros propios servidores y ejecutar de esa manera.

El segundo ámbito es todo lo relacionado con la propiedad intelectual altamente sensible. Antes hablaba del desarrollo de la próxima generación de aviones. Es información extremadamente delicada, especialmente porque nuestros dos grandes competidores son COMAC, en China, y Boeing, en Estados Unidos.

Queremos mantener bajo nuestro control toda la investigación y el desarrollo, sin que nadie pueda acceder a ella ni conocer en qué estamos trabajando en materia de diseño de aviones, motores o cualquier otro componente. Necesitamos mantener esa información lo más protegida posible. Por eso queremos que también sea soberana y, especialmente, que no esté sometida a legislaciones extraterritoriales.

El tercer caso de uso tiene que ver con la inteligencia artificial que incorporaremos a los propios aviones. Queremos que también esté basada en tecnología europea para evitar restricciones de control de exportaciones que vayan más allá de lo que Europa establece.

Si incorporamos tecnología estadounidense y, de repente, Estados Unidos decide que esa tecnología queda sometida a una restricción de exportación, podríamos encontrarnos con que no podemos vender nuestros aviones en China o en otros mercados. No queremos que eso se convierta en una amenaza para nuestra actividad.

Por ese motivo, queremos que la tecnología incorporada a los aviones sea también soberana. Esto no significa que no vayamos a cumplir las restricciones de exportación que pueda establecer la Unión Europea. Por supuesto que lo haremos. Pero, al menos, dependeremos únicamente de las decisiones de la Comisión Europea y de los países europeos, y no de las de gobiernos extranjeros.

P. — Si pudiera cambiar una sola cosa de la estrategia digital europea, ¿qué sería?

R. — Cambiaría la financiación. Dirigiría más recursos hacia los nuevos campeones tecnológicos de los que reciben actualmente. Tenemos empresas que están emergiendo en los sectores del software, el hardware y los servicios en la nube. Si queremos que crezcan y que algún día puedan convertirse no solo en referentes europeos, sino también mundiales, necesitamos canalizar mejor la financiación hacia ellas para que puedan desarrollar sus actividades.

Actualmente, creo que el dinero está demasiado disperso. Si no recuerdo mal, el presupuesto de la Comisión Europea ronda los 35.000 millones de euros para los próximos cinco o siete años. Es una cantidad considerable, pero después se divide entre los 27 países y cada uno vuelve a repartir su parte entre sus propios campeones tecnológicos locales.

Al final, esa distribución no ayuda a crear empresas capaces de competir a escala mundial, porque los recursos que recibe cada una son demasiado pequeños.

En cambio, si fuéramos capaces de concentrar esa financiación y decidir que vamos a apostar por determinadas compañías, podríamos conseguir resultados mucho mejores. Evidentemente, tendría que existir una estrategia europea y un acuerdo sobre el reparto del trabajo entre los países: qué hará Alemania, qué hará Francia, qué aportará España y qué papel tendrán los demás.

De esta manera, todos tendrían su participación, pero concentraríamos las actividades y la financiación para impulsar realmente a los grandes referentes europeos en ciberseguridad, software, hardware y otros sectores. Ese sería mi deseo. Ahora que estamos cerca de Navidad, quizá pueda enviar mi carta a Ursula von der Leyen.