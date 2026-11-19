Gaia-X celebra en Viena su cumbre anual hoy y mañana, con unos 400 asistentes de 30 países según la organización. La asociación ha aprovechado la cita para presentar a su nuevo equipo directivo y su hoja de ruta para 2027. Esa hoja de ruta abre lo que Gaia-X llama Season 2.0. La primera etapa del proyecto se dedicó a definir la arquitectura y los componentes técnicos. La segunda se centra en convertir ese trabajo en productos que las empresas puedan usar en su actividad diaria.

Esto es lo que busca Gaia-X

Gaia-X nació en 2019 como iniciativa de Alemania y Francia y hoy es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Su función es definir reglas comunes para que empresas, instituciones y proveedores tecnológicos intercambien datos con garantías de seguridad y control.

Esas reglas forman el marco de confianza de Gaia-X. Sobre él se construyen los espacios de datos, entornos compartidos en los que varias organizaciones de un sector ponen en común información, por ejemplo de su cadena de suministro. Cada participante decide quién accede a sus datos, para qué y en qué condiciones.

La asociación afirmaa que en los últimos cinco años han surgido muchos espacios de datos sectoriales, pero pocos han llegado a escala industrial. Como cada uno se ha diseñado con criterios distintos, conectarlos entre sí sigue siendo complicado.

El punto de partida de la nueva etapa

En la rueda de prensa, Ulrich Ahle, consejero delegado saliente, explicó que ya hay proyectos funcionando. También reconoció que los componentes actuales todavía no son de grado industrial. Según dijo, no están totalmente automatizados ni son tan fáciles de usar como conectarse a la web.

Cerrar esa distancia es el objetivo de la Season 2.0. La presidenta del consejo de administración, Catherine Jestin, que también es vicepresidenta ejecutiva de Digital en Airbus, resumió las prioridades en tres. Gaia-X quiere aportar valor tangible a sus cientos de miembros, desplegar las piezas técnicas que necesitan los espacios de datos para entrar en producción y hacer crecer los que ya funcionan.

Un programa con plazos cerrados hasta finales de 2027

El nuevo consejero delegado, Jérôme Léger, presentó un programa llamado 48H, organizado en unas 48 semanas con plazos cerrados. Empieza ahora y terminará a finales de 2027. Los primeros resultados evaluables deberían llegar en la primavera de 2027. La asamblea general de junio servirá para revisar el avance, y el ciclo se cerrará a finales de año.

Léger explicó que la industria europea pide velocidad para competir en mercados muy exigentes. Por eso quiere que Gaia-X sea también una herramienta de competitividad, y no solo de soberanía digital.

Agentes de IA capaces de trabajar entre sí

La inteligencia artificial tiene un papel central en el plan. Léger dijo que ya estamos en la era de la IA agéntica, la de los programas que hacen tareas de forma autónoma, y que 2027 será un año decisivo para este campo.

Para que esos agentes intercambien datos de forma segura y dentro de las normas, Gaia-X trabaja en darles credenciales verificables, una identidad digital comprobable. El primer hito del programa es una demostración en directo de agentes interoperables, es decir, agentes de distintos sistemas capaces de trabajar juntos.

La hoja de ruta incluye además facilitar el entrenamiento de modelos de lenguaje para la industria y el aprendizaje federado. Esta técnica permite entrenar un modelo con datos de varias empresas sin que esos datos salgan de cada una.

TRL 9, el objetivo técnico

El director técnico, Christoph Strnadl, ha fijado como meta el nivel de madurez tecnológica 9, conocido como TRL 9. Es el más alto de esa escala y significa que un sistema está probado en un entorno operativo real.

Ese objetivo afecta sobre todo a dos componentes. Los conectores son el software que permite a una empresa unirse a un espacio de datos. Los servicios de cumplimiento, agrupados en las Gaia-X Digital Clearing House (GXDCH), comprueban que un participante o un servicio respeta las reglas del marco de confianza.

Cambios en la dirección de Gaia-X

Ahle se jubila después de tres años al frente de Gaia-X y más de 45 años de carrera profesional. Su primera gran cita en el cargo fue la cumbre de 2023, que se celebró en Alicante durante la presidencia española del Consejo de la UE.

Léger viene del grupo Crédit Agricole, donde dirige las áreas de arquitectura y diseño. Está en un periodo de transición desde el 1 de noviembre y asumirá el cargo en enero de 2027. La dirección de operaciones ya la ocupa Fabian Biegel, especialista en transformación digital e inteligencia artificial, que sustituye a Roland Fadrany. Léger explicó que el programa se hará en equipo, con Biegel, con Strnadl y con la comunidad de miembros de la asociación.