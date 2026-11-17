Un móvil plegable invita a pensar que pasará el día abierto. Si el teléfono esconde una pantalla de 7,6 pulgadas, lo lógico sería aprovecharla siempre que se pueda. Con mi iPhone Duo ocurre justo lo contrario. Casi todo el tiempo lo uso cerrado. Lo despliego no más de cinco veces al día, y casi siempre por los mismos motivos. Y uno de ellos es a algún amigo que quiere ver el teléfono en todo su esplendor.

La pantalla exterior no se queda corta

La explicación está por fuera. La pantalla exterior del iPhone Duo mide 5,4 pulgadas y se maneja como la de un iPhone convencional. Con ella resuelvo casi todo lo que hago con el móvil durante el día. No tengo la sensación de estar usando una versión menor del teléfono mientras espero el momento de abrirlo. Cerrado, el iPhone Duo ya es un móvil completo.

También hay un planteamiento práctico. Apple anuncia hasta 44 horas de reproducción de vídeo con la pantalla exterior, frente a 31 horas con la interior. Son datos del fabricante, obtenidos en sus propias pruebas, pero apuntan en la misma dirección que mi uso. Dejarlo cerrado también tiene sentido para la batería.

Ver vídeos, lo que más veces me hace abrirlo

El vídeo es lo que más me empuja a desplegarlo. La diferencia de tamaño entre las dos pantallas se nota antes aquí que en cualquier otra cosa que haga con el teléfono. Cuando voy a ver un vídeo, abro el iPhone Duo casi sin pensarlo. Es el único caso en el que el gesto me sale de forma automática.

Correos largos, solo a veces

Escribir es otro motivo, aunque bastante menos frecuente. Para contestar algo rápido me basta con la pantalla exterior y ni me planteo abrirlo. Cuando tengo que responder un correo largo, a veces sí lo despliego para ganar espacio para el texto y para el teclado. Ese “a veces” importa, no siempre compensa el gesto, y depende más de las ganas que de una regla fija.

Las apps que aprovechan la pantalla interior

El tercer motivo depende de las aplicaciones. Solo abro el teléfono cuando sé que una app está optimizada para la pantalla interior y saca partido del espacio extra.

Me pasa con Instagram y con las aplicaciones nativas de Apple. En ellas desplegar el iPhone Duo tiene recompensa, porque el contenido aprovecha toda la superficie. Con las que no están adaptadas no le encuentro motivo para abrirlo.

Sí, un plegable que se usa cerrado

La pantalla interior funciona para mí como una herramienta que saco para tareas concretas. No está ahí para usarla todo el día, sino para cuando el tamaño cambia de verdad lo que estoy haciendo.

Eso cambia la forma de valorar el nuevo iPhone Duo. En mi caso, lo que más le agradezco no es la pantalla grande. Es que la pequeña sea tan buena que casi nunca necesito la otra. Cinco aperturas al día pueden parecer pocas para un plegable. Para mí son justo las que necesito.