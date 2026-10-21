El nuevo logotipo de Apple Music se ha grabado con música, aceite y una cámara

Apple Music estrena identidad de marca y el cambio más visible está en el logotipo. El servicio de streaming de Apple deja atrás el rótulo limpio y minimalista de su anterior imagen por unas letras en minúscula de trazo grueso, y lo acompaña de una firma sonora propia.

Letras gruesas para una marca que no quiere susurrar

Según Apple, el símbolo es el registro físico de una pieza musical, captado en las ondas que provoca al hacer vibrar un líquido. El nuevo aspecto empieza a verse esta semana en los contenidos originales y en la programación de eventos de la plataforma.

El logotipo tipográfico combina el símbolo de Apple con una versión personalizada de SF Pro, la tipografía de la compañía. Las letras van en minúscula y con trazos gruesos, lejos del estilo contenido del rótulo anterior.

Apple sostiene que este diseño aporta personalidad y refleja la energía de la música sin dejar de ser inconfundiblemente Apple. La compañía lo plantea además como una forma de llevar a la imagen exterior aquello que hace único al servicio.

El logotipo ya se había asomado a finales de septiembre, en la campaña de Apple Music Hall, la nueva sala de conciertos que la plataforma tiene en Londres. Es un espacio para música en directo con capacidad para 600 personas en Battersea Power Station.

Aceite mineral, un transductor y una cámara

Para llegar al símbolo, Apple cuenta que reprodujo una frecuencia a través de un transductor, un dispositivo que convierte una señal de audio en vibraciones físicas. Lo colocó en un recipiente poco profundo con aceite mineral, de modo que el líquido se movía siguiendo las notas.

Una cámara grabó las ondas, ondulaciones y refracciones resultantes. De esas imágenes sale el símbolo definitivo y también el nuevo icono de nota musical, cuya forma procede del movimiento y las refracciones captados.

Según la compañía, el proceso exigió meses de experimentación, colaboración y trabajo artesanal. Un vídeo complementario enseña el recorrido desde la composición original hasta la identidad final.

Fred again.. pone el oído

El sonido ha ido por delante de la imagen. Apple asegura que trabajó con el productor Fred again.. y su colaborador NEST Acoustics para descomponer las notas individuales y crear la firma sonora del logotipo. Después utilizó ese sonido para generar los elementos visuales. De esa misma idea parte el nuevo lenguaje sonoro, que la marca presenta como una manera de dar a la plataforma un sonido propio y distintivo.

De la sala de Londres al iPhone

La identidad se apoya también en Liquid Glass, el diseño que Apple utiliza en sus sistemas. Las ondas y las vibraciones se combinan con las propiedades ópticas del vidrio y, según Apple, ese lenguaje visual se extiende al marketing, al producto y a las experiencias de la marca.

El nuevo logotipo ya aparece en las betas para desarrolladores de iOS 27.2 y macOS 27.2, lo que apunta a que llegará a las aplicaciones cuando Apple publique esas versiones.