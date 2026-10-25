Primeras impresiones del iPhone Duo, una apuesta fuerte de Apple en un mercado de plegables ya consolidado

Llevo desde el viernes con el iPhone Duo y puedo adelantar que, cuanto más lo uso, más me gusta. Apple llega tarde a un mercado de plegables que ya parece consolidado, pero lo hace con una apuesta fuerte, y se nota. Esto no es todavía una review completa, sino lo que me ha dejado un fin de semana de uso. Aun así, tengo bastante claro por dónde va.

Un móvil de bolsillo que se despliega cuando hace falta

Lo primero que me ha ganado es lo cómodo que resulta llevarlo en el bolsillo. Cerrado pesa 254 gramos y mide 1,13 centímetros de grosor, y aun así lo llevo con total comodidad. Al abrirlo aparece una pantalla interior de 7,6 pulgadas con la misma relación de aspecto que la exterior, de 5,4. Nada se deforma al pasar de una a otra.

Y aquí llega lo que más me gusta. Veo algo en la pantalla delantera y, si me interesa profundizar, abro el iPhone y lo veo mucho mejor. Esa pequeña magia es lo que más me ha enganchado.

Un correo, un WhatsApp, o lo que sea a la vez

Adoro poder usar dos apps a la vez en pantalla. Con el móvil abierto respondo un correo en un lado y un WhatsApp en el otro, sin ir y venir entre aplicaciones. Apple lo llama Split View y, para mí, es lo que justifica tener una pantalla así de grande en un iPhone. Para quienes damos al teléfono un sentido productivo y útil, es un plus.

Dos pantallas que entran por los ojos y un teclado que se agradece

Las dos pantallas se ven muy bien. Me gusta el acabado mate de la interior, que Apple llama nanotexturizado. Es agradable al tacto y, tal y como afirma la marca reduce los reflejos. Escribir, además, es un gusto. Abierto en vertical, el teclado es más ancho, y quienes ya vamos necesitando ciertas ayudas para ver de cerca lo notamos de verdad.

El pliegue existe, y no pasa nada

Vamos con lo que todo el mundo pregunta. El pliegue está ahí y, si pasas el dedo por encima, lo notas. Apple presenta la pantalla como lisa y plana y asegura que sus adhesivos ópticamente transparentes minimizan la marca. Minimizarla, puede ser, pero no la borran.

Con la pantalla encendida, sin embargo, me da sensación de continuidad y no me supone ningún problema. ¿Hay algún fabricante que lo haya eliminado del todo? Ninguno, ni siquiera Apple.

Nueve años después, echo de menos el Face ID

Este es el choque más grande. Tras nueve años con Face ID, me ha tocado volver a la huella. El iPhone Duo lleva Touch ID en el botón lateral, que según Apple funciona con el móvil abierto o cerrado y sirve también para pagar con Apple Pay.

¿Es seguro? Sí, aunque Apple cifra en una entre 50.000 la probabilidad de que otra persona desbloquee el móvil con su huella, frente a una entre un millón en el caso de Face ID. Reconozco que, de momento, es lo que más me cuesta de todo el cambio, y no por la seguridad, sino por la costumbre.

La cámara qno juega en la liga del Pro

No la he probado a fondo, así que no me atrevo a dar un veredicto. Pero sobre el papel, las diferencias con el iPhone 18 Pro son evidentes. El Duo tiene dos cámaras traseras de 48 Mpx, principal y ultra gran angular, y no cuenta con una cámara de teleobjetivo propia. Su zoom de calidad óptica llega a x2, integrado en la principal, mientras que el Pro alcanza x8. Además, la principal del Pro estrena apertura variable y la del Duo es fija, de ƒ/1,6.

Delante, la cámara Center Stage es de 12 Mpx frente a los 18 Mpx del Pro, y faltan los controles profesionales y formatos como ProRAW o ProRes. A cambio, el Duo trae ideas propias, como Captura Inteligente o Duo Preview, que muestra una vista previa de la foto en la pantalla exterior.

Hay que ponerlo en contexto. Este es un dispositivo de nicho, con un precio desde 2.589 euros en España frente a los 1.869 del iPhone 18 Pro para los de 512 GB, y quien lo busca probablemente no persigue las máximas posibilidades fotográficas. Con eso en mente, la cámara no me ha parecido mala en ningún momento.

Sí, es un plegable que me va conquistando

Me gusta mucho el iPhone Duo y me gusta más a medida que lo uso. La comodidad en el bolsillo, la multitarea y la pantalla grande pesan más para mí que el pliegue o la cámara. Me falta exprimir esta última con más calma.

Antes de dar el paso conviene tener claras un par de cosas. El iPhone Duo solo funciona con eSIM y no admite tarjeta física, así que quien venga con una SIM de toda la vida tendrá que pasarse antes a eSIM con su operador.

Tranquiliza lo que la marca promete en resistencia, con titanio en la estructura y en la bisagra, certificación IP68 y un revestimiento antiarañazos en la pantalla interior. En autonomía, Apple ofrece hasta 24 horas de uso normal gracias a su sistema de doble batería.

Mi conclusión es que el Duo compensa a quien valora más el formato que la fotografía. Yo, de momento, estoy encantado con el Duo, y aún me falta exprimir su cámara con más calma, así que en próximos contenidos iré dando más detalles.