El primer iPhone plegable llega hoy a España por 2.339 euros, pero su nueva Siri no estará disponible

El iPhone Duo, el primer plegable de Apple, llega hoy a España. Tras abrirse las reservas, las entregas arrancan este 23 de octubre en la tienda online de la compañía y en sus tiendas. Siri AI, la nueva versión del asistente que Apple presentó en la WWDC26 el pasado junio, no estará disponible en iOS en la Unión Europea.

Cuatro precios y ninguno por debajo de 2.300 euros

La configuración de entrada alcanza los 2.339 euros en la versión de 256 GB. Con 512 GB el precio sube a 2.589 euros, con 1 TB a 3.089 euros y la configuración más alta llega a 3.839 euros con 2 TB de almacenamiento. Se vende en dos colores, blanco estelar y cielo nocturno, y el precio es el mismo en ambos.

Dos pantallas para un solo bolsillo

Un plegable se compra para tener más pantalla sin cargar con un dispositivo más grande. El iPhone Duo tiene una pantalla interior plegable de 7,6 pulgadas y una exterior de 5,4 pulgadas para usarlo cerrado. Según la ficha de Apple, ambas son Super Retina XDR con tecnología ProMotion.

La estructura y la cubierta de la bisagra son de titanio y el procesador es el A20 Pro. El sistema de cámara dual combina dos sensores Fusion de 48 megapíxeles, uno principal y otro ultra gran angular, mientras que la cámara frontal es una Center Stage de 12 megapíxeles.

En el apartado de cámaras, hemos de comprobar si incluye controles profesionales u opciones de apertura variable, aunque lo previsible es que no sea así. Sobre la autonomía, la compañía habla de hasta 44 horas de reproducción de vídeo con la pantalla exterior y de hasta 31 con la interior, cifras que dependen de la red y del uso.

La Siri que se queda al otro lado de la frontera

Apple anunció en junio que Siri AI no estaría en el lanzamiento de iOS 27 ni de iPadOS 27 en la Unión Europea. Entre las funciones afectadas, según la compañía, están la nueva app para retomar conversaciones, la experiencia ampliada de inteligencia visual y el modo Siri en la app Cámara. Tampoco habrá Siri AI en el reloj de los usuarios europeos, porque en watchOS 27 depende de un iPhone que la tenga activa.

Los europeos sí podrán usarla en macOS 27 y visionOS 27. Un mismo usuario podrá tener el asistente en el Mac y no en el iPhone. Apple dice que espera llevar Siri AI a la UE en algún momento, pero no hay fecha prevista para su llegada a iOS ni a iPadOS.

Bruselas y Apple, cada uno con su versión

Apple atribuye el retraso a la Ley de Mercados Digitales. Según la compañía, los reguladores europeos no aceptaron ninguna de sus propuestas, incluido un despliegue gradual de 18 meses con una solución llamada Trusted System Agent. La empresa sostiene que la interpretación de la Comisión obligaría a dar a cualquier asistente virtual acceso directo a datos privados y control sobre otras apps, sin protecciones suficientes.

La Comisión Europea ve el asunto de otra manera. Su portavoz, Thomas Regnier, afirmó que la decisión de no lanzar Siri AI en la UE es ‘de Apple y solo de Apple’, y que la norma no impide a la empresa introducir nuevos productos. Sobre la petición de quedar exenta durante al menos 18 meses de las obligaciones de interoperabilidad, dijo que no era una opción.

Qué se lleva el comprador español por ese dinero

El iPhone Duo se vende en España con Apple Intelligence, que está disponible en español con ciertas limitaciones y que se estrenó en 2025. Lo que queda fuera es la nueva Siri AI y las funciones que dependen de ella.

Quien lo compra hoy paga por un formato nuevo en el catálogo de Apple y por un hardware con dos pantallas, titanio y un chip A20 Pro. También asume que, con un precio que parte de 2.339 euros, una parte del software presentado en junio llegará sin fecha en elcalendario.