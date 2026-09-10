El iPhone Duo llega para hacer algo diferente: sustituir a tu tablet y no a tu iPhone

Apple ha tardado años en subirse al carro de los plegables, el tiempo suficiente para ver cómo Samsung, Huawei o Xiaomi pulían sus bisagras y corregían los errores de las primeras generaciones. El resultado, el iPhone Duo, no les una alternativa más al iPhone de siempre sino como un producto pensado para un tipo de usuario bastante concreto. Antes de decidir si vale la pena reservarlo el 16 de octubre o dejarlo pasar, conviene entender para qué sirve realmente y para quién no.

Una tableta que cabe en el bolsillo, no un iPhone más grande

El Duo se abre como un libro y muestra una pantalla interior de 7,6 pulgadas con tecnología Super Retina XDR y ProMotion, casi el tamaño de un iPad mini reducido a un móvil. Cerrado, queda una pantalla exterior de 5,4 pulgadas para las tareas rápidas, mirar notificaciones, hacer una foto o contestar un mensaje sin necesidad de desplegarlo.

Esa combinación tiene sentido para quien lee mucho en el móvil, correos largos, documentos de trabajo o el periódico, y para quien quiere tener dos aplicaciones abiertas a la vez con Split View, la multitarea en pantalla dividida que Apple estrena por primera vez en un iPhone. Para el uso diario más simple, hacer una llamada, contestar un audio o abrir Instagram un par de minutos, el tamaño extra no aporta gran cosa y hasta puede resultar incómodo.

El Apple Pencil llega al iPhone, pero no para cualquiera

Por primera vez, un iPhone admite el Apple Pencil. En un dispositivo con esta pantalla tiene sentido para tomar notas a mano en una reunión, anotar un documento o hacer un boceto rápido, algo que hasta ahora quedaba reservado al iPad. Quien ya usa el Pencil en un iPad para apuntes o ilustración digital encontrará aquí una razón de peso. Quien solo quiere un teléfono para llamar, hacer fotos y mirar redes sociales no va a tocar el lápiz nunca, y estará pagando por una función que no usa.

Adiós a Face ID, hola a la huella en el lateral

Apple ha decidido prescindir de Face ID en el Duo y colocar un sensor de Touch ID en el botón lateral, el mismo sistema que ya montan el iPhone SE o el iPad Air. Con una bisagra de por medio y una cámara frontal integrada bajo la pantalla, el reconocimiento facial habría sido más complicado de resolver sin comprometer el diseño. El cambio afecta al gesto de desbloqueo, ahora hay que tocar un botón en vez de mirar a la pantalla, algo que quien lleva años con Face ID notará los primeros días. Para quien ya tiene un iPad o un Mac con huella dactilar, la transición será mucho más natural.

La autonomía dual, o cómo llegar a la noche sin buscar el cargador

El Duo monta una arquitectura de doble batería que rinde de forma distinta según qué pantalla se use. Apple habla de hasta 31 horas de reproducción de vídeo con la pantalla interior desplegada y hasta 44 horas si se usa solo la pantalla exterior, con carga rápida capaz de llegar al 50% en unos 20 minutos por cable. Quien apenas despliega el móvil para tareas puntuales aguantará bastante más de un día. Quien vive con la pantalla grande abierta para leer o trabajar notará un consumo más parecido al de una tableta pequeña que al de un iPhone convencional.

A quién no le compensa este primer salto

El precio de partida es de 2.339 euros por la versión de 256 GB, con reserva abierta desde el 16 de octubre y llegada a las tiendas el 23 de octubre. Es más caro que el Galaxy Z Fold8 de Samsung, que además pesa menos y es más fino en cerrado. Apple compensa esa diferencia con una certificación IP68 que el plegable de Samsung no iguala y con el propio Apple Pencil, pero quien busque el plegable más ligero o más barato del mercado tiene otras opciones sobre la mesa.

Tampoco conviene pasar por alto que Siri con inteligencia artificial llega en versión beta y que las cámaras traseras, con doble sensor de 48 megapíxeles, prescinden de un teleobjetivo dedicado, algo que sí ofrecen varios rivales Android en este rango de precio.

El iPhone Duo no es el iPhone que va a sustituir al iPhone 18 Pro Max en el bolsillo de la mayoría. Es, más bien, el primer intento serio de Apple de ofrecer una tableta de bolsillo a quien ya vive entre notas, documentos y varias aplicaciones abiertas a la vez, y está dispuesto a pagar el precio de ser de los primeros en tenerla.