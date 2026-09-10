iOS 27 llega este lunes 14 de septiembre, pero deja fuera de España una de sus grandes novedades

Si bien el iPhone Duo acaparó ayer todas las miradas, algo interesante es que Apple ya tiene fecha para la nueva versión de su sistema operativo móvil. La compañía ha confirmado que iOS 27 estará disponible como actualización gratuita a partir del lunes 14 de septiembre, unos días después de presentar el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y su primer plegable.

La actualización llega con Apple Intelligence en español desde el mes de octubre, pero con una ausencia que afecta directamente a los usuarios de España y del resto de la Unión Europea, y que conviene conocer antes de instalarla.

Quién puede actualizar y desde cuándo

iOS 27 es compatible con los mismos modelos que su antecesor, iOS 26. Eso significa que cualquier iPhone desde el iPhone 11 en adelante podrá instalar la actualización, incluida toda la gama intermedia (iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y 17) y el iPhone SE de segunda generación o posterior. La descarga se hace desde Ajustes, General y Actualización de software, y suele desplegarse de forma escalonada a lo largo del día de lanzamiento.

El asistente que se queda fuera de España

La novedad que más se ha comentado de iOS 27 es la nueva Siri AI, una versión del asistente reconstruida desde cero que, según confirmó Apple a comienzos de año, se apoya en modelos Gemini de Google a través de un acuerdo entre ambas compañías. Siri gana capacidad para entender lo que hay en pantalla, rastrear información personal en mensajes y correos, y responder con datos extraídos de la web en tiempo real.

El problema es que, de momento, nada de esto llegará a España. Siri AI no estará disponible en iOS, iPadOS ni watchOS dentro de la Unión Europea, ni siquiera configurando el idioma del dispositivo en inglés.

Apple ampliará el idioma de Siri AI en octubre, cuando se sumen francés, japonés, coreano, portugués y español. Es preciso no confundir idioma con país, ese español llega a Latinoamérica y a las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos, no a España, que sigue fuera de Siri AI por la restricción europea con independencia del idioma que se hable.

La compañía atribuye el retraso a la normativa europea y asegura estar trabajando en una versión que cumpla con los requisitos de privacidad e interoperabilidad que exige Bruselas, aunque no ha dado una fecha concreta para la UE. La función sí llegará sin restricciones al Mac.

Apple Intelligence, en español desde el primer día

El resto de funciones de Apple Intelligence sí llegan en español desde el lanzamiento, herramientas de escritura, el generador de imágenes Image Playground, o las nuevas opciones de edición de fotos con reencuadre espacial y una función de limpieza de objetos mejorada. Safari agrupa ahora las pestañas abiertas por temática de forma automática, y Mail sugiere eventos de calendario a partir del contenido de los correos.

Más velocidad y un Liquid Glass que se puede domar

Apple también ha revisado el diseño visual que introdujo el año pasado con Liquid Glass, que ahora ofrece más contraste y un control deslizante para ajustar el nivel de transparencia de los menús. La compañía asegura que las aplicaciones se abren hasta un 30% más rápido, que las fotos cargan con mayor velocidad y que las transferencias por AirDrop y los cambios entre wifi y datos móviles son más fluidos.

iOS 27 también renueva el control parental con Pedir Permiso para Navegar, una función que obliga a solicitar autorización de un adulto antes de acceder a una página web nueva, además de límites de tiempo y horarios de uso más personalizables por aplicación.

Todo el ecosistema se actualiza a la vez

La actualización no se queda en el iPhone. El mismo lunes 14 de septiembre llegan también iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27, lo que permite renovar de golpe todos los dispositivos Apple del hogar.

iOS 27 ha pasado por meses de pruebas, con una beta para desarrolladores desde junio y una beta pública abierta desde julio, el ciclo habitual antes de cualquier lanzamiento de otoño.