El razr de Motorola se cubre de 35 cristales Swarovski en su versión más exclusiva

El razr lleva más de dos décadas siendo el plegable con más personalidad del catálogo de Motorola, desde el mítico RAZR V3 de 2004 hasta la actual familia con pantalla flexible. Ahora la marca ha decidido llevar esa identidad un paso más allá y convertir uno de sus modelos en una pieza que se acerca más a la joyería que a la electrónica de consumo. Así nace el razr 70 con Crystals by Swarovski, la nueva incorporación a la Brilliant Collection, la línea que Motorola dedica a mezclar moda y tecnología.

Un teléfono que brilla de verdad, cristal a cristal

El acabado parte de un tono PANTONE Meteorite, un negro profundo y discreto que funciona como lienzo para el verdadero protagonista, treinta y cinco cristales Swarovski en tono Silver Night colocados a mano sobre una textura acolchada. Cada uno está posicionado de forma individual para generar distintos reflejos según el ángulo de luz y el movimiento del teléfono.

La pieza más llamativa está en la bisagra, un cristal Swarovski de treinta y dos facetas que capta la luz cada vez que el terminal se abre o se cierra. El conjunto se completa con una funda transparente que protege el diseño sin taparlo, aunque, según especifica Motorola, solo estará disponible en regiones seleccionadas.

Debajo del brillo, un plegable con especificaciones de gama alta

Los cristales llaman la atención, pero el razr 70 con Crystals by Swarovski mantiene la ficha técnica del razr 70 estándar. La pantalla exterior mide 3,6 pulgadas y sirve para consultar notificaciones o responder mensajes sin desplegar el móvil, mientras que la interior es una AMOLED Extreme de 6,9 pulgadas.

El procesador es un MediaTek Dimensity 7450X acompañado de 8 GB de RAM, con opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento según el mercado. La doble cámara trasera de 50 megapíxeles se completa con un sensor frontal de 32 megapíxeles, y la batería de 4.800 mAh promete superar las 36 horas de autonomía con una carga, según las cifras que maneja la marca.

La segunda joya de una colección que ya tiene precedente

Esta no es la primera vez que Motorola convierte al razr en un accesorio de lujo. En 2025 lanzó ya una versión con cristales Swarovski en tono PANTONE Ice Melt, acompañada de los auriculares Moto Buds Loop con el mismo tratamiento, con la que estrenó la Brilliant Collection. El razr 70 con Crystals by Swarovski es la continuación natural de esa apuesta, ahora con un colorway más oscuro y sobrio.

El movimiento encaja además con el gem maxxing, una tendencia que ha ganado fuerza en redes sociales y que consiste en cubrir de cristales y pedrería objetos cotidianos, desde fundas de móvil hasta accesorios de moda. Motorola no es la única marca de tecnología que ha mirado hacia la joyería para diferenciar sus productos, aunque sí una de las pocas que lo aplica directamente sobre el dispositivo y no solo sobre un accesorio.

Disponibilidad y precio

El razr 70 con Crystals by Swarovski llegará a motorola.es en las próximas semanas con un precio recomendado de 999 euros, 130 euros más que el razr 70 estándar, que tiene un PVP de 869 euros en España. En Estados Unidos y Reino Unido el precio ronda los 900 dólares y libras respectivamente, una diferencia que responde al cambio de divisa y a la fiscalidad de cada mercado más que a variaciones en el producto.