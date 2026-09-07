Luzia estrena Create, la función con la que cualquiera puede fabricar su propia app o videojuego sin saber programar

La compañía española Luzia, uno de los asistentes de inteligencia artificial más usados en el mundo hispanohablante, ha presentado Create. Se trata de una nueva función integrada en su aplicación que permite a cualquier usuario diseñar una app o un videojuego personalizado a partir de una conversación, sin escribir una sola línea de código.

El funcionamiento recuerda a hablar con cualquier chatbot. El usuario describe, por texto o de viva voz, qué aplicación o qué juego quiere, y el sistema genera en cuestión de segundos algo que se puede usar, modificar y compartir con otras personas.

De los deberes del cole a la sobremesa del domingo

Los ejemplos que pone la propia Luzia dan una idea del tipo de uso que busca la compañía. Una madre puede montar en minutos un juego de sumas para su hijo pequeño, mientras una profesora prepara un cuestionario de repaso antes de que suene el timbre.

Un estudiante puede pedir una aplicación que le haga preguntas sobre una asignatura para practicar antes de un examen. Un grupo de amigos puede improvisar un trivial sobre ellos mismos para amenizar la sobremesa de un domingo.

Cada creación se queda guardada dentro de la aplicación, donde el usuario puede reutilizarla, guardarla o compartirla para que otras personas la prueben. La compañía también ha habilitado la opción de generar variaciones a partir de una creación ya existente sin tocar la original, así que una idea ajena puede convertirse en el punto de partida de otra distinta.

Diez creaciones al día y ningún código de por medio

La función ya está disponible de forma gratuita en las aplicaciones de Luzia para iOS y Android, con la versión web pendiente de llegar más adelante. Cada usuario puede generar hasta diez creaciones al día, y todas pasan por controles automáticos que revisan el contenido antes de que quede publicado dentro de la app.

Si algo se cuela y un usuario considera que una creación resulta inapropiada, puede reportarla directamente desde la aplicación. Es el mismo tipo de barrera de seguridad que ya usan otras plataformas que dejan generar contenido a partir de instrucciones en lenguaje natural, aplicada aquí a aplicaciones y juegos en lugar de a imágenes o vídeos.

El tercer paso de un plan que empezó como un simple chat

Create es la tercera función que Luzia ha sumado a su aplicación en los últimos meses, después de Spilo y LuziClaw. Spilo se centra en recordar y organizar la información del usuario, mientras que LuziClaw es una IA agéntica capaz de entender el contexto de una conversación y ejecutar tareas por su cuenta.

Luzia nació como un asistente conversacional dentro de WhatsApp y ha ido sumando capacidades hasta convertirse en una herramienta que recuerda, actúa y ahora también crea, según explica la compañía.

«La llegada de los asistentes de inteligencia artificial ha cambiado la forma en la que millones de personas buscan información, escriben textos o realizan determinadas tareas. El siguiente paso es que esa conversación sirva también para crear herramientas», explica Álvaro Martínez Higes, CEO y fundador de Luzia. «Hasta ahora, pedir a una IA que escribiera el código de una aplicación ya era posible, pero requería ciertos conocimientos para convertir ese código en algo funcional. Create elimina esa barrera y permite pasar de una idea a una aplicación utilizando solo lenguaje natural», añade.

La generación de aplicaciones a partir de lenguaje natural, conocida en la jerga del sector como vibe coding, lleva meses siendo una de las áreas más activas del desarrollo de la inteligencia artificial. La diferencia es que las herramientas que lideran esa tendencia suelen apuntar a programadores o a usuarios con cierta base técnica, mientras que Luzia plantea Create como una función de consumo integrada en una aplicación que ya usan decenas de millones de personas sin perfil técnico.

De WhatsApp a 90 millones de usuarios en 40 países

Luzia nació en 2023 de la mano de Martínez Higes como un asistente de inteligencia artificial integrado en WhatsApp, con la idea de acercar la IA a cualquier persona sin importar su nivel técnico. Poco después, la compañía lanzó su propia aplicación móvil, un paso que le permitió despegar.

Luzia supera hoy los 90 millones de usuarios en más de 40 países, entre ellos España, México, Brasil, Argentina y Colombia, y acumula más de 50 millones de descargas de su app.