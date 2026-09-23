He probado el GEEKOM A5 2027, un pequeño PC con potencia de sobra para trabajar

Los mini PC han conseguido que un ordenador de sobremesa pueda ocupar una parte mínima del escritorio. El GEEKOM A5 2027 es un buen ejemplo de ello, porque estamos ante un equipo muy pequeño que, sin embargo, tiene el hardware necesario para convertirse en el ordenador principal de una casa o una oficina.

Así es el GEEKOM A5 2027

La unidad que he probado incorpora un AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de memoria DDR4 y un SSD de 512 GB. Esta configuración apunta a lo más habitual, trabajar, navegar, estudiar, ver contenidos y utilizar muchas aplicaciones al mismo tiempo, más que a competir con un ordenador gaming.

Y precisamente ahí es donde he centrado la prueba, utilizando el GEEKOM A5 como utilizaría cualquier persona un ordenador convencional.

Características del GEEKOM A5 Procesador AMD Ryzen 7 7730U (8 núcleos, 16 hilos) Gráficos AMD Radeon integrados Memoria RAM 16 GB DDR4, ampliable hasta 64 GB Almacenamiento SSD de 512 GB, ampliable Sistema operativo Windows 11 Pro Dimensiones 117 x 112 x 49 mm Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 Puertos USB-A 4 Puertos USB-C 2 Salidas de vídeo 1 HDMI y 2 USB-C con salida de vídeo por DisplayPort Ethernet 2,5 Gb Lector de tarjetas SD Audio Jack de 3,5 mm Montaje Soporte VESA incluido

Un PC diminuto que no parece tan potente

Como todos los mini PC, este GEEKOM A5 2027 es perfecto pro su tamaño. Cuenta con unas dimensiones de 117 x 112 x 49 milímetros, ocupa muy poco espacio y puede colocarse prácticamente en cualquier rincón del escritorio.

Sin embargo, cuando empiezas a utilizarlo cuesta asociar ese tamaño con el hardware que hay dentro. El Ryzen 7 7730U cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, mientras que los 16 GB de RAM permiten trabajar con bastantes aplicaciones abiertas.

El equipo llega además con Windows 11 Pro instalado, por lo que no hay que comprar una licencia del sistema operativo ni realizar una instalación desde cero. La posibilidad de ampliar el equipo en el futuro hasta 64 GB de RAM y ampliar considerablemente el almacenamiento hasta 7 TB en configuración 4TB + 1TB SATA + 2TB HDD es un extra.

Qué incluye y cómo es por fuera

En cuanto a conexiones, el GEEKOM A5 2027 Edition ofrece dos puertos USB-C de 10 Gbps, tres USB-A de 10 Gbps, un USB-A adicional, dos salidas HDMI, un puerto Ethernet de 2,5 GbE, un conector de audio de 3,5 mm y la entrada de alimentación de 19 V. Además, uno de los USB-C traseros es compatible con salida de vídeo mediante DisplayPort.

Las numerosas rejillas de ventilación ocupan buena parte de los laterales y la zona posterior. En un ordenador tan pequeño, resulta lógico que el fabricante haya reservado tanto espacio para facilitar la circulación del aire.

También podemos colocar el A5 detrás de un monitor mediante el soporte VESA incluido, algo que permite liberar todavía más espacio sobre el escritorio. A esto hay que añadir Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 para las conexiones inalámbricas.

Podemos conectar monitor, teclado, ratón, disco externo y otros periféricos sin tener que recurrir inmediatamente a un hub USB. Además, el ordenador permite utilizar varias pantallas simultáneamente, algo que puede venir bien para determinados puestos de trabajo.

El lector SD también es útil para quien trabaje habitualmente con fotografías o vídeos, porque evita tener que utilizar un lector externo. Podemos colocar el A5 sobre el escritorio, conectar todo lo necesario y empezar a trabajar sin tener que llenar la mesa de adaptadores.

Primeras impresiones al utilizar Windows 11

El primer contacto con Windows 11 es el habitual en cualquier PC actual. Una vez terminada la configuración, el equipo queda listo para instalar nuestras aplicaciones y comenzar a trabajar. En mi caso no he querido convertir esta prueba en un contenido técnico. Lo que me interesaba era comprobar qué ocurre cuando utilizamos el A5 como un ordenador normal durante una jornada de trabajo. La primera prueba ha sido bastante sencilla, pero exigente al mismo tiempo, 30 pestañas abiertas en Chrome.

Con este escenario, el navegador llega a mostrar 69 procesos y consume alrededor de 4,5 GB de memoria. La utilización total de RAM llega a situarse entre el 87 % y el 92 %, dependiendo del momento. Es un dato revelador, porque demuestra que los 16 GB de RAM son suficientes para un uso normal, pero también que podemos acercarnos rápidamente al límite si acumulamos muchas tareas exigentes.

Qué tal se comporta trabajando

Como se puede apreciar, he trabajado con muchas pestañas del navegador abiertas, aplicaciones ejecutándose simultáneamente y diferentes tareas en segundo plano. El Ryzen 7 7730U tiene margen suficiente para este tipo de utilización y el ordenador sigue siendo perfectamente manejable incluso cuando aumentamos la carga.

Pero he querido llevar la prueba un poco más lejos y comprobar algo que cada vez interesa más a los usuarios, la inteligencia artificial local. He instalado Ollama y he ejecutado en el propio ordenador un modelo Llama 3.1. No estamos enviando las consultas a un servicio externo, sino que el modelo se ejecuta directamente en el GEEKOM, a través del motor de inferencia de Ollama.

El proceso del motor de inferencia llega a utilizar aproximadamente 5 GB de memoria. Si a eso sumamos Chrome con esas 30 pestañas, Windows llega a situar la utilización de memoria alrededor del 90 %. El resultado deja dos lecturas. Por un lado, demuestra que podemos experimentar con IA local en un ordenador de este tamaño. Por otro, deja bastante claro que los 16 GB de RAM empiezan a ser el principal límite cuando combinamos varias tareas exigentes.

Para navegar, trabajar con documentos, ver vídeos o utilizar aplicaciones de productividad, la memoria incluida es suficiente. Para usos más avanzados, la posibilidad de ampliarla hasta 64 GB cobra mucho sentido.

Y lo más importante es que, durante todo este tipo de uso, el A5 se mantiene muy silencioso. Es algo que se aprecia especialmente cuando llevas varias horas trabajando delante del ordenador. El ventilador no se convierte en un protagonista de la experiencia y el ruido pasa prácticamente desapercibido.

Edición de fotografía y vídeo

El GEEKOM A5 2027 también puede utilizarse para tareas de edición, aunque este no es un ordenador pensado específicamente para profesionales de la imagen. Sus gráficos Radeon integrados permiten trabajar con fotografías y realizar tareas habituales de edición sin necesidad de recurrir a una tarjeta gráfica dedicada.

Para un usuario que quiera retocar fotografías, preparar imágenes para una web o montar vídeos sencillos, el equipo tiene una configuración razonable.

Además, no es necesario convertirlo en un ordenador caro para hacer este tipo de trabajos. Para un usuario normal existen alternativas gratuitas o basadas en el navegador que permiten realizar buena parte de estas tareas sin necesidad de pagar una licencia de Photoshop o de otro programa profesional.

En vídeo, las limitaciones aparecen antes si hablamos de proyectos de cierto calado, muchos efectos o archivos especialmente pesados. No, no es un equipo para eso. Pero para un uso ocasional, el A5 puede cubrir perfectamente una necesidad que va más allá de la simple ofimática.

El GEEKOM A5 como ordenador para jugar de vez en cuando

Aunque no es el objetivo principal del GEEKOM A5, también he querido comprobar qué ocurre al utilizarlo para jugar. He probado Team Fortress 2, un título que no necesita una gran cantidad de recursos gráficos, y la experiencia ha sido suficiente para demostrar que el ordenador también puede utilizarse para jugar ocasionalmente.

La gráfica integrada no está pensada para los grandes lanzamientos actuales con todos los detalles al máximo, pero tampoco convierte al A5 en un ordenador limitado exclusivamente al trabajo. Para el público al que va dirigido este equipo, probablemente sea más interesante saber que puede echar una partida de vez en cuando.

Temperatura, ruido y consumo

El sistema de refrigeración es especialmente importante en un ordenador tan compacto. GEEKOM utiliza su sistema IceBlast 3.0, diseñado para mantener bajo control la temperatura del procesador durante cargas prolongadas.

La carcasa está ampliamente perforada en sus laterales y parte posterior para facilitar la circulación del aire, algo que tiene sentido teniendo en cuenta el reducido tamaño del equipo.

Y aquí sí puedo hablar de mi experiencia durante la prueba, el GEEKOM A5 es un ordenador muy silencioso. Incluso utilizándolo para trabajar cen el panorama que he descrito, el ruido del ventilador pasa prácticamente desapercibido.

Es uno de esos aspectos que se agradecen mucho después de varias horas delante del ordenador. Para un equipo pensado para trabajar durante todo el día, que apenas se escuche mientras está funcionando es una ventaja importante.

El Ryzen 7 7730U ofrece margen suficiente para trabajar con soltura y los 16 GB de RAM cumplen con las necesidades de un usuario generalista. La conectividad está bien servida, cuatro USB-A, dos USB-C con salida de vídeo, un HDMI, Ethernet de 2,5 Gb y lector de tarjetas SD, junto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y un Windows 11 Pro ya instalado de fábrica.

Dicho esto, hay matices que conviene tener presentes. Los 16 GB de RAM empiezan a quedarse justos en cuanto se combinan varias tareas exigentes a la vez, como ha demostrado la prueba con Ollama. Los gráficos integrados limitan el rendimiento en tareas que exijan más potencia gráfica, y los 512 GB de almacenamiento pueden quedarse cortos para quien acumule grandes cantidades de fotografías o vídeo.

Su objetivo pasa por convertirse en un ordenador completo que ocupe muy poco espacio y que pueda encargarse de las tareas habituales de una casa o una oficina, no por sustituir a una máquina de altas prestaciones pensada para tareas profesionales muy exigentes.

Su mayor virtud es precisamente esa combinación, un PC completo, pequeño, bien conectado y muy silencioso, capaz de encargarse de buena parte de las tareas que hacemos cada día sin llamar demasiado la atención.

Disponibilidad y precio

Durante un tiempo limitado hay una oferta que hace más atractiva la compra. El código OKDIA527 es válido hasta el 30 de octubre y permite conseguir un 20 % de descuento en la tienda oficial de GEEKOM. El ordenador cuenta con un precio habitual de 599 euros y se queda en 479 euros. El mismo código aplica también en Amazon, aunque ahí el descuento es del 10 %, con lo que el precio pasa de 549 a 494 euros.