El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete de Dreame, equipado con la primera fuente de vapor central del mundo a 180 °C, ya está disponible en España

Desde hoy, el robot aspirador Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete está oficialmente disponible en España a través de la web de Dreame, Amazon y próximamente en distribuidores seleccionados. El dispositivo tiene un precio de 1.499 €, con una oferta de lanzamiento de 300 € de descuento disponible hasta el 4 de octubre.

Dreame es la primera marca del mundo en lanzar un robot aspirador equipado con una fuente de vapor central a 180 °C, según la validación de Euromonitor. El sistema genera vapor en cuestión de segundos, transformando el agua en potentes chorros que se liberan a través de cuatro salidas. El calor permite eliminar incluso las manchas más difíciles y secas. Combinado con la tecnología de fregado con agua caliente en tiempo real AquaRoll, una presión descendente de 18 N y una velocidad de giro del rodillo de 300 RPM, el robot alcanza una tasa de eliminación de bacterias del 99,999 %. Esta innovación ha permitido al Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete recibir un Premio a la Innovación de IFA 2026.

Con la última tecnología MopExtend, el robot extiende su mopa hasta 8 cm, duplicando el alcance respecto a la generación anterior para ofrecer una mayor cobertura alrededor de las patas de las sillas, debajo de los muebles y a lo largo de los zócalos. El cepillo lateral antienredos también se extiende para garantizar una cobertura completa incluso en las esquinas más estrechas.

El sistema OmniSight 4.0 reconoce más de 320 tipos de objetos, detecta obstáculos de tan solo 10 mm y reacciona en apenas 0,1 segundos, más rápido que un parpadeo. La nueva función de aprendizaje adaptativo permite al robot responder a objetos en movimiento y recalcular su ruta en tiempo real. Además, el sistema de detección proactiva de suciedad mediante luz azul ayuda a identificar incluso derrames transparentes y activa el modo de fregado exclusivo para hacer frente a la suciedad de forma más eficaz.

Entre sus características adicionales destacan:

ProLeap mejorado para la superación de obstáculos: permite al robot superar obstáculos de hasta 5 cm en una sola capa y hasta 10 cm en dos capas, facilitando la limpieza de los desniveles habituales del hogar y de alfombras gruesas.

permite al robot superar obstáculos de hasta 5 cm en una sola capa y hasta 10 cm en dos capas, facilitando la limpieza de los desniveles habituales del hogar y de alfombras gruesas. HyperStream DuoBrush 2.0 antienredos + 40.000 Pa de potencia de succión: un cepillo de cerdas ayuda a recoger la suciedad de las zonas más estrechas, mientras que un cepillo de TPU suave elimina las partículas de mayor tamaño de las alfombras, todo ello respaldado por un potente y silencioso sistema de succión de 40.000 Pa.

un cepillo de cerdas ayuda a recoger la suciedad de las zonas más estrechas, mientras que un cepillo de TPU suave elimina las partículas de mayor tamaño de las alfombras, todo ello respaldado por un potente y silencioso sistema de succión de 40.000 Pa. AutoSeal Guard + TripleUp Tech: la cubierta de la mopa de rodillo se sella automáticamente al detectar una alfombra para evitar que se humedezca. La tecnología TripleUp eleva la mopa 15 mm durante la aspiración, mientras que durante el fregado eleva el cepillo lateral 10 mm y el cepillo principal 5 mm, manteniendo separada la suciedad húmeda de la seca.

la cubierta de la mopa de rodillo se sella automáticamente al detectar una alfombra para evitar que se humedezca. La tecnología TripleUp eleva la mopa 15 mm durante la aspiración, mientras que durante el fregado eleva el cepillo lateral 10 mm y el cepillo principal 5 mm, manteniendo separada la suciedad húmeda de la seca. Autolimpieza de la mopa a 100 °C: lava el rodillo con agua caliente a 100 °C para una limpieza e higiene más profundas y comprueba que la temperatura de la base de lavado haya descendido hasta un nivel seguro antes de reanudar la limpieza.

* Probado por SGS, laboratorio independiente de terceros.

* Disponible en octubre mediante una actualización OTA.