Los eventos de WhatsApp llegarán también a quien no tiene WhatsApp

Los eventos de WhatsApp llevan desde 2024 sirviendo para organizar planes dentro de un chat, pero con una limitación evidente. Solo los veían y respondían quienes formaban parte de esa conversación. Meta ha anunciado que cualquier persona podrá recibir ahora una invitación, tenga o no cuenta en la aplicación. Bastará con abrir el enlace, consultar los detalles del plan y confirmar si se asiste, sin descargar la aplicación ni registrarse, según explica la compañía. El despliegue llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.

Un enlace en lugar de una cuenta

Para el organizador, el cambio es fácil de entender. Crea el evento como hasta ahora y, en lugar de depender de que todos compartan chat, comparte el enlace de la invitación con quien quiera. Eso encaja con situaciones muy cotidianas, como una cena con amigos de distintos grupos o una celebración familiar con parientes que no usan la aplicación. El invitado responde desde el enlace y el anfitrión sigue las confirmaciones desde WhatsApp.

Todos los planes en un mismo sitio

La otra pieza es una nueva página de inicio para los eventos. Desde ella se podrán crear y enviar invitaciones personalizadas, gestionar las confirmaciones y consultar tanto los eventos pasados como los futuros. Hasta ahora, cada evento vivía en el chat donde se había creado, y reunirlos obligaba a ir abriendo conversaciones una a una. Con esta página, recordar a qué hora era la cena deja de requerir esa búsqueda.

Mensajes fijados que no caducan

En paralelo, WhatsApp añade cuatro funciones para los chats grupales. La primera permite fijar mensajes sin límite de tiempo, para que una dirección, un horario o las normas del grupo no desaparezcan de la parte superior pasado un rato. Hasta ahora había que decidir de antemano cuánto tiempo permanecía fijado un mensaje. Con la nueva opción, esa decisión deja de ser obligatoria.

Quien llega tarde también se pone al día

La segunda función afecta al historial. Al añadir a alguien a un grupo ya se podía elegir si recibía los mensajes recientes, una opción que WhatsApp desplegó a principios de este año.

La novedad es que esos mensajes también se pueden enviar después de que la persona se una, así que la decisión no tiene que tomarse en el momento de añadirla. Asegura WhatsApp que siguen protegidos con cifrado de extremo a extremo.

Un estado para el grupo y un filtro para lo que te nombra

El Estado grupal sirve para compartir actualizaciones informales con grupos concretos, como fotos o novedades. Todos los miembros pueden verlas, reaccionar y publicar su propio estado, y las publicaciones desaparecen pasadas 24 horas, como los estados habituales de la aplicación.

La cuarta novedad es un filtro por menciones y respuestas. Dentro de los filtros de chat, muestra los grupos no leídos en los que alguien te ha mencionado o te ha respondido directamente, incluidos los mensajes dirigidos a @todos. Para quien pertenece a grupos muy activos, sirve para ir directo a lo que le afecta y dejar el resto para después.