Seguro que te ha pasado alguna vez. Vas por la calle una mañana helada, sacas el móvil para mirar algo, marca un 30 % y, de repente, se apaga. Lo más desconcertante viene después, cuando llegas a casa, lo enciendes y ahí está otra vez ese 30 %, como si nada. El móvil no está averiado ni la batería te ha engañado. Simplemente tenía demasiado frío.

La batería del móvil también tirita

Casi todos los teléfonos llevan baterías de iones de litio, que generan electricidad gracias a una reacción química. Con el frío, esa reacción va más lenta y a la batería le cuesta más soltar la energía que tiene almacenada.

La carga sigue ahí, pero el móvil no consigue sacarla tan rápido como la necesita. Y eso se nota justo cuando más le pides, al abrir la cámara, al tirar del GPS o al buscar cobertura en mitad de la montaña. En esos momentos el voltaje baja de golpe. El teléfono lo interpreta como que se ha quedado sin batería y se apaga.

Si se apaga, es para protegerse

Que el móvil se apague no significa que se haya estropeado. Apple lo explica en su página de soporte sobre qué hacer si el iPhone se calienta o se enfría demasiado. Usarlo con mucho frío puede acortar temporalmente la duración de la batería, e incluso hacer que se apague.

Tranquilidad, no es algo permanente. Cuando el teléfono vuelve a una temperatura normal, la batería recupera su autonomía de siempre. Eso sí, no todos los móviles aguantan igual. Una batería con unos cuantos años encima ya ha perdido capacidad y lo pasa peor con el frío, así que un teléfono viejo se apagará antes que uno recién estrenado.

Cero grados, el límite a cruzar

Apple y Samsung dan la misma cifra. El iPhone está pensado para usarse con una temperatura ambiente de entre 0 y 35 grados, y Samsung indica ese mismo margen en su guía de cuidado y mantenimiento de la batería de los Galaxy. La marca coreana añade que usar el móvil mucho tiempo fuera de ese margen puede provocar apagados inesperados.

Ojo, porque hablamos de la temperatura del aire, no la del teléfono. Si lo llevas en el bolsillo del pantalón, va bastante más calentito que la calle, así que un paseo corto a dos grados bajo cero no tiene por qué acabar en apagón. El problema llega cuando el móvil pasa horas a la intemperie. Por ejemplo, haciendo fotos en las pistas de esquí, olvidado toda la noche en el coche o en el bolsillo de fuera de la mochila.

Antes de cargarlo, deja que se temple

Cuando el móvil se apaga por el frío, lo primero que te pide el cuerpo es enchufarlo. Mejor espera un poco. Cargar una batería de litio por debajo de cero puede dañarla, y por eso los propios teléfonos frenan la carga.

En el iPhone verás el aviso de Carga en espera en la pantalla de bloqueo, y la carga se reanuda sola cuando el teléfono recupera una temperatura normal. Samsung también limita la carga de sus Galaxy cuando hace demasiado frío o demasiado calor. Así que déjalo un rato a temperatura ambiente y enchúfalo después.

Abrígalo como te abrigas tú

El truco que mejor funciona es también el más sencillo. Lleva el móvil en un bolsillo interior, cerca del cuerpo, y la batería se mantendrá a una temperatura en la que rinde bien.

Si vas a pasar el día fuera, activa el Modo de bajo consumo en el iPhone o el ahorro de energía en Android. Así el teléfono gasta menos de golpe y cuesta más que se apague. Y si llevas una batería externa, guárdala también dentro del abrigo, porque con el frío le pasa exactamente lo mismo.

Nada de dejarlo junto al radiador

Al llegar a casa apetece dejar el móvil al lado de la calefacción para que se recupere antes. Mala idea. Evita los cambios bruscos de temperatura, y espera a que el teléfono se adapte antes de volver a usarlo.

La razón es la condensación. Si un móvil helado entra de golpe en un sitio caliente, se le puede acumular humedad por dentro. Lo mejor es dejarlo tranquilo unos minutos y que coja temperatura poco a poco.