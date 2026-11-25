WhatsApp ha empezado a activar los mensajes programados, una de las funciones más pedidas por los usuarios y que Telegram o iMessage ofrecían desde hace tiempo. Permite escribir un mensaje ahora y decidir cuándo llega, sin depender de tener el móvil a mano en ese momento.

La compañía ha anunciado la novedad hoy y la está distribuyendo por fases en Android e iPhone. Por eso puede tardar unos días, o incluso semanas, en aparecer aunque la aplicación esté actualizada.

Una pulsación larga que abre el calendario

Todo pasa por el mismo botón de siempre. Basta con escribir el mensaje en cualquier conversación y, en lugar de tocar para enviarlo, mantener pulsado el botón de enviar.

Se abre entonces una ventana llamada Programar mensaje con tres ruedas para elegir el día, la hora y el minuto. La opción de hoy aparece señalada en la lista, y el resto de fechas incluyen el día de la semana, lo que ayuda a no equivocarse. Tras pulsarlo, el mensaje queda en espera. Cuando llega, el destinatario lo ve como cualquier otro, sin ninguna marca de que se programó.

De diez minutos a dos semanas vista

El margen tiene límites claros. Un mensaje se puede programar con un mínimo de diez minutos de antelación y hasta un máximo de 14 días. Para un recordatorio a un mes vista habrá que seguir usando la agenda del teléfono. Para dejar preparada una felicitación de cumpleaños, el aviso de una reunión o un mensaje que no quieres mandar a medianoche, el plazo sobra.

La función admite texto, fotos, vídeos y enlaces. Para programar una imagen se elige como siempre desde la galería y se mantiene pulsado el mismo botón antes de enviarla.

El grupo que cuenta es el de hoy

Los mensajes programados funcionan tanto en chats individuales como en grupos, aunque en estos últimos hay un matiz. El mensaje solo llegará a quienes ya eran miembros al programarlo. Si alguien entra en el grupo después, no lo recibirá. Es un detalle que puede pillar por sorpresa a quien prepare con días de antelación el aviso de una quedada y luego añada a más gente.

Cómo revisar o borrar un mensaje en espera

Los envíos pendientes no quedan escondidos. Cada chat los agrupa en su pantalla de información, a la que se llega tocando el nombre del contacto o del grupo en la parte superior. Desde ahí se pueden revisar y eliminar antes de que salgan. Borrar uno no genera ningún aviso al otro lado, así que el destinatario no sabrá que existió.

Con el móvil apagado también se envía

Hasta ahora, programar un WhatsApp exigía recurrir a Atajos en el iPhone o a aplicaciones de terceros que automatizaban los toques en pantalla. Estas soluciones dependían de que el teléfono estuviera encendido y desbloqueado en el momento justo, y a menudo dejaban de funcionar tras una actualización.

La función oficial evita ese problema. El mensaje se guarda en los servidores de WhatsApp hasta la hora fijada, de modo que no hace falta tener el móvil encendido ni conectado. La compañía asegura que siguen protegidos con el cifrado de extremo a extremo, como el resto de conversaciones.

Si todavía no aparece en tu móvil

Actualizar WhatsApp desde Google Play o la App Store es el primer paso, pero no basta. La activación depende de la propia compañía y llega por tandas, así que es normal que algunos usuarios ya la tengan y otros tengan que esperar. Para comprobarlo no hay ajuste que buscar. Si al mantener pulsado el botón de enviar aparece el calendario, la función ya está disponible.