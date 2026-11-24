Bloop quiere que cada compra acabe convertida en una recomendación con premio. La startup portuguesa, que junta en una misma aplicación un marketplace y una red social, ha anunciado que llegará a España en el primer trimestre de 2027. Será su primer mercado fuera de Portugal. Para pagar ese salto ha abierto una campaña de financiación participativa en Crowdcube. Cualquier persona puede comprar una pequeña parte de la empresa a partir de 10 euros. La campaña empezó el 10 de noviembre y estará abierta hasta el 30.

Comprar, enseñarlo y recibir créditos a cambio

La idea de Bloop es unir dos costumbres que ya van de la mano, comprar por internet y enseñar en redes lo que se ha comprado. El usuario compra un producto dentro de la app y, si publica una foto o un vídeo de él, recibe el 10% de su valor en créditos. Si otra persona compra ese mismo artículo desde su publicación, se lleva otro 10%.

Merece la pena mirar bien cómo funciona. Las recompensas se dan en créditos, un saldo que solo sirve para hacer nuevas compras dentro de la plataforma. Se parece mucho a un programa de puntos de los de siempre, con la diferencia de que aquí el propio cliente hace de escaparate.

Según la empresa, el catálogo supera los 500.000 productos de unos 200 vendedores. A las tiendas les ofrece la posibilidad de convertir a los clientes contentos en prescriptores. El comunicado no explica quién paga esas recompensas, si la plataforma o los vendedores, y ese detalle importa para saber si el modelo se sostiene a largo plazo.

Por qué España es la primera parada

Según los datos que da Bloop, cerca del 80% de sus vendedores portugueses ya venden en España, y alrededor del 5% de los vendedores activos de la plataforma son españoles. Una parte del catálogo, por tanto, ya está lista para el país vecino.

El tamaño del mercado también cuenta. El comercio electrónico en España superó los 114.800 millones de euros en 2025, un 20,6% más que el año anterior, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La compañía se apoya además en el auge del social commerce, es decir, las compras que empiezan o terminan en redes sociales. Bloop cita el Estudio de Redes Sociales 2026 de IAB Spain y Elogia, según el cual uno de cada cuatro usuarios ya ha comprado directamente en estas plataformas y el 44% reconoce que influyen en lo que compra. Otro informe de las mismas entidades, el Estudio Ecommerce 2025, sitúa las opiniones de amigos y familiares como el factor que más pesa en las compras online en España, con un 82%. Con ese panorama, la startup espera superar los 400.000 usuarios y los 900 vendedores en España antes de 2028. Accionista de Bloop desde 10 euros

Bloop ya había conseguido cerca de 2 millones de euros de unos 150 inversores, sin pasar por una ronda seed clásica de capital riesgo. La empresa la presenta como una de las mayores operaciones pre-revenue de una startup portuguesa, es decir, cerradas antes de facturar.

La campaña de Crowdcube coincide con su primer aniversario y busca algo más que dinero. «Creamos Bloop para todos y creemos que también debe ser de todos. Queremos una comunidad de compradores y marcas muy activa, implicada y que crezca con nosotros, ahora también en España», explica Francisco Rodrigues, fundador y consejero delegado de la compañía.

Un primer año con más usuarios que ventas

Bloop empezó a vender en noviembre de 2025. En su primer año, según sus propios datos, ha sumado más de 60.000 descargas, 38.000 usuarios registrados y 330.000 euros en ventas. También dice que su tasa de recurrencia supera el 45%, aunque no explica cómo la calcula.

Las ventas son todavía discretas para una tienda con medio millón de productos, algo bastante normal en el primer año de un marketplace. En España tendrá que competir con Amazon, AliExpress y TikTok Shop, que ya mezclan compras y contenido a una escala con la que Bloop todavía no puede compararse.