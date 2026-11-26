La conversación entre el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, con el ex primer ministro de Italia (2013-2014) y actual consejero de la energética, Enrico Letta en el marco del XXV Congreso de Directivos CEDE ha puesto de manifiesto un desacuerdo interno en lo que respecta al papel que desempeñan los políticos en las decisiones empresariales de la actualidad.

En la mesa denominada Europa en un mundo de cambio ambos han tenido la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista sobre el contexto que rodea a la energética. En este sentido, mientras Reynés ha manifestado la necesidad de que la política y «los egos» se mantengan al margen de los proyectos empresariales, el recién nombrado consejero de Naturgy, Letta, ha llamado a la UE y sus empresas a «aprovechar el momento Trump» por considerar que se tarta de «la única posibilidad para tomar decisiones fundamentales».

De hecho, el ex primer ministro ha atribuido a Donald Trump las «decisiones revolucionarias y únicas» que ha tomado la Unión Europea (UE) en los próximos meses:

«Sin Donald Trump sería imposible para la UE buscar esta legitimación y compromiso. Hay que aprovechar este momento Trump porque es la única posibilidad para tomar decisiones fundamentales. Para un país como España estos acuerdos son aún más fundamentales. Este 2026 ha sido el primer año en que la UE ha tomado decisiones rompiendo la unanimidad porque esa era su tumba», ha subrayado Letta.

Por el lado contrario, el presidente ejecutivo de la compañía ha defendido que «el político debe hacer de político y escuchar al empresario» para garantizar que los proyectos se llevan a cabo con una visión clara a largo plazo:

«Ahora los políticos quieren tomar las decisiones de los empresarios y los empresarios quieren ser políticos (…) Cualquier proyecto que se diseñe en despachos que no son los de las empresas no tiene sentido», rebatía de forma contundente Reynés en una de sus respuestas al italiano.

En este sentido, Reynés también ha defendido que los grandes proyectos empresariales «nunca se deben personalizar», sino que «deben trascender a las personas que los hacen y deben ir mucho más allá de quien esté liderando»: «He visto fracasar proyectos donde el objetivo sólo era la posición relativa de uno contra otro (…) Todo correspondía a egos personales», sentenciaba.

En una de sus intervenciones, Letta, sin embargo, ha opinado en la actualidad «no todo está en las manos de los políticos», defendiendo que «las decisiones en 2026 son horizontales».

Con buena sintonía, ambos ponentes también han encontrado puntos de acuerdo en la necesidad de crear interconexiones energéticas y aprovechar las oportunidades para la integración y la creación de gigantes europeos que sean capaces de competir con Estados Unidos y China. Esto Letta lo ha denominado como «crear Airbus» de todos los sectores.

«Nadie puede decir que Airbus es esloveno, portugués o francés. Airbus es europeo y es la única gran empresa que nadie puede decir que es sólo de un país. No es una coincidencia que Airbus gane a Boeing. Porque es europeo y es grande», finalizaba.