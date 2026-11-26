La nueva regulación incorpora una semana adicional al permiso por nacimiento de un hijo que existía hasta ahora y también modifica su distribución. El cambio afecta tanto a los trabajadores como a los empleados públicos y contempla una duración mayor para las familias monoparentales. La norma establece que cada progenitor tendrá derecho a 20 semanas de permiso, que se consideran individuales e intransferibles.

La ampliación también alcanza los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, con las mismas condiciones generales. Las 20 semanas no podrán distribuirse libremente hasta que el menor cumpla ocho años. La mayor parte del permiso deberá disfrutarse durante el primer año de vida, mientras que solo tres semanas podrán reservarse para más adelante.

Cómo se distribuyen las 20 semanas

El permiso se organiza en tres tramos. El primero comprende seis semanas obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente después del parto, que deben disfrutarse a jornada completa. Después, los progenitores disponen de otras 11 semanas que pueden distribuir en periodos semanales, seguidos o interrumpidos, durante el primer año de vida del bebé. Esta parte del permiso ofrece cierta flexibilidad para adaptar los días de descanso a las necesidades de cada familia, siempre dentro del plazo establecido por la norma.

Las tres semanas restantes se destinan al cuidado del hijo y pueden disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que cumpla ocho años. De este modo, los progenitores pueden reservar parte del permiso para una etapa posterior a los primeros meses de vida del menor. En las familias monoparentales, la duración total alcanza las 34 semanas, de las que seis podrán utilizarse de forma flexible hasta que el niño cumpla ocho años.

La semana adicional podrá solicitarse en marzo de 2027

Aunque la norma ya está en vigor desde este jueves, la semana adicional y su correspondiente prestación económica no podrán solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027. Esta fecha marca el inicio del plazo para acceder a la ampliación, que se reconoce en el texto publicado en el BOE. Además, no será necesario tramitar un nuevo reconocimiento del derecho para poder disfrutar de ese periodo adicional.

La reforma también se aplica a los casos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, por lo que no se limita únicamente a los nacimientos. En estas situaciones, cada adoptante o acogedor tendrá derecho a 20 semanas de permiso, mientras que las familias monoparentales podrán disponer de 34.