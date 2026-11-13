Regresa de su permiso de paternidad y descubre que la clínica ha cerrado, pero la Justicia declara improcedente su despido

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia a favor de un trabajador que no pudo acceder a su puesto de trabajo tras regresar de la baja de paternidad… porque el establecimiento había cerrado. Lógicamente, la Justicia ha declarado el despido como improcedente y ha obligado a la empresa en cuestión a pagar una indemnización o a readmitir al empleador, abonándole las mensualidades más otros gastos pendientes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este caso que ha copado portadas en toda España.

En los últimos meses, esta historia ha llenado titulares de medios digitales y no es para menos. El protagonista es un trabajador que desempeñaba su función como recepcionista de una clínica en Albacete que, entre el 5 de octubre de 2024 y el 24 de enero de 2025, disfrutó de un permiso de paternidad al que accedió después de llegar a un acuerdo con los dueños del establecimiento. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al reincorporarse a su trabajo en la fecha pactada se encontró con la clínica cerrada.

El caso es que nadie había comunicado nada al trabajador que seguía en situación de alta en la Seguridad Social. Todo ello hasta que el 19 de febrero un representante de la empresa le comunicó que no seguía trabajando allí y, lógicamente, el caso acabó en los tribunales. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha recientemente ha dado la razón al trabajador y ha señalado que la desaparición del puesto de trabajo hace que el despido sea considerado como improcedente.

Vuelve de la baja de paternidad y su clínica ha cerrado

El trabajador, que tenía un contrato de jornada completa desde el 11 de diciembre de 2023 con un salario de 1.384,50 euros brutos, también reconoció que la empresa le debía 1.153,75 euros de salarios (más intereses de demora), y recurrió la primera sentencia judicial después de que en primera instancia el juzgado no pudiera acreditar el despido porque el trabajador aún seguía dado de alta en la Seguridad Social.

Lógicamente, ahora el Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dejado claro que un despido también se puede manifestar ante actos concluyentes aunque no haya nada por escrito, como puede ser una carta de despido. Y el cierre del local, que comprobaron los funcionarios judiciales que se desplazaron hasta el lugar, es buena prueba del cese de la actividad por parte de esta clínica, que ahora debe elegir entre readmitir al trabajador pagando 45,52 euros al día por los salarios que dejó de percibir o abonarle 1.877,61 euros de indemnización.

Los dueños de la clínica también le tendrán que abonar 1.153,75 euros correspondientes a los días comprendidos entre el 25 y el 31 de enero y entre el 1 y el 19 de febrero de 2025. El caso puede acabar en el Tribunal Supremo, que todo hace indicar que acabará dictando justicia a favor de este trabajador que se encontró su clínica cerrada cuando regresó del permiso de paternidad y al que nadie le había comunicado su despido.