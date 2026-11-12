Cambio de norma confirmado por la Seguridad Social: se aumenta un 4% por año trabajado la pensión a los trabajadores que retrasen la jubilación

Seguir trabajando después de haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación puede tener recompensa. Y en este caso se trata de una mejora bastante clara porque la Seguridad Social permite aumentar la futura pensión un 4% por cada año completo que se retrase el retiro. No es la única opción disponible, pero sí una de las más fáciles de entender para quienes están pensando en seguir unos meses o unos años más en activo.

Todo esto llega además en un momento en el que la edad de jubilación continúa subiendo. En 2026 pueden retirarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Los que no lleguen a esa cifra tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Y en 2027 habrá un nuevo cambio, ya que serán necesarios 38 años y 6 meses cotizados para jubilarse a los 65.

Se aumenta un 4% por año trabajado la pensión a los trabajadores que retrasen la jubilación

La fórmula del 4% funciona de una forma bastante sencilla, ya que por cada año completo que una persona continúe trabajando después de alcanzar la edad ordinaria que le corresponde, puede sumar ese porcentaje a su futura pensión. Así, alguien que decida seguir un año más tendría derecho a un 4% adicional. Si fueran dos años completos, el incremento pasaría al 8%, mientras que tres años supondrían un 12%.

Y desde el segundo año de demora también se tienen en cuenta algunos periodos que no llegan a completar otros doce meses. Si después de haber retrasado la jubilación al menos dos años se trabaja más de seis meses adicionales, puede reconocerse un 2% extra. Esto permite que no sea necesario completar siempre otro año entero para que ese tiempo adicional tenga efecto en la pensión. La Seguridad Social da además varias posibilidades a quienes deciden jubilarse más tarde ya que el trabajador puede elegir entre ese porcentaje adicional, una cantidad que se cobra de una sola vez o una fórmula mixta en la que se combinan ambas opciones.

La edad de jubilación cambia otra vez en 2027

Este 2026 todavía se puede acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años con 38 años y 3 meses cotizados. Quien tenga menos tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Pero esto cambia a partir de 2027. Desde entonces, para poder jubilarse a los 65 años será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses o más. Si no se alcanza ese periodo, la edad ordinaria quedará situada en los 67 años.

No significa que para cobrar una pensión contributiva haya que trabajar todo ese tiempo. El mínimo sigue estando en 15 años cotizados, aunque al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación. Otra cosa distinta es cobrar el 100% de la base reguladora y otra, poder jubilarse a los 65. Los años de cotización terminan siendo determinantes para ambas cosas, aunque cada cálculo tiene sus propias reglas. Por eso dos personas de la misma edad pueden encontrarse en situaciones muy distintas cuando llega el momento de retirarse.

Jubilarse antes también tiene consecuencias en la pensión

La otra posibilidad es justamente la contraria: dejar de trabajar antes de alcanzar la edad ordinaria. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro hasta dos años, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. En ese caso se aplican coeficientes reductores sobre la pensión y el porcentaje depende tanto de los meses de adelanto como del tiempo total cotizado.

Por ejemplo, una persona que haya cotizado entre 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses puede sufrir una reducción mayor si decide adelantar la jubilación dos años que si lo hace únicamente doce meses. El recorte no es igual para todos. Cuantos más meses se anticipe el retiro, mayor puede ser la penalización, mientras que la carrera de cotización también influye en el porcentaje que acaba aplicándose.

El 4% no es la única opción para quien sigue trabajando

En cambio, quien retrase la jubilación no tiene que elegir necesariamente ese 4% anual. Existe también la posibilidad de recibir una cantidad a tanto alzado por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad ordinaria. La cifra de ese pago no es idéntica para todo el mundo. Depende de la pensión que corresponda y de los años cotizados, entre otros factores. También se puede escoger una modalidad mixta. En este caso se combina una parte del incremento porcentual con una parte del pago único.

La decisión se toma cuando llega finalmente el momento de solicitar la jubilación, de modo que quien siga trabajando no tiene que escoger necesariamente desde el primer día qué fórmula utilizará. Para quienes prefieran aumentar la pensión mensual, la opción del porcentaje es la más directa. Un año completo supone un 4% adicional, dos años un 8% y tres un 12%, siempre dentro de los límites previstos para la pensión máxima. Y si después del segundo año se continúa trabajando más de seis meses sin llegar a completar otro año entero, ese periodo también puede tener recompensa con un 2% adicional. De este modo, retrasar el retiro unos meses más puede terminar teniendo efecto en lo que se cobre después cada mes.