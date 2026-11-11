Un trabajador se encara con los piquetes al grito de «¡comegambas!» por bloquearle el paso

La huelga general ha dejado numerosos piquetes en diferentes ciudades de España, tratando de colapsar la ciudad e impedir el acceso de las personas que han decidido acudir a su puesto de trabajo este miércoles 11 de noviembre. En Zaragoza, uno de los trabajadores ha acudido al encuentro de los manifestantes y se ha enfrentado a ellos, llamándoles «comegambas» e increpándoles por impedir el paso de los coches en una carretera de acceso a la ciudad.

Ataviado con un uniforme que le distinguía, el ciudadano se ha bajado de su vehículo y, ondeando dos banderas, la de España y la de la Cruz de Borgoña, se ha colocado enfrente de la marea de huelguistas que cortaban la carretera con su presencia. «¡Quitad del puto medio!», les ha exigido, gritando. «¡Sois unos comegambas!», ha añadido, de inmediato.

Al darse la vuelta, el hombre les ha criticado por impedir su acceso al trabajo el día de la huelga general. «¡Ya os veo lo que trabajáis, clase obrera!», ha ironizado, indignado, antes de regresar a su vehículo.

La huelga general, la primera convocada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años y que llega a 18 días de las elecciones generales del 29-N, no ha evitado que España se levante a trabajar y funcione con normalidad. Los piquetes violentos han sido respondidos con cargas de la Policía Nacional y las principales ciudades, caso de Madrid y Barcelona, han sabido responder en términos de transporte.

En la capital, puntos clave como Mercamadrid han podido actuar con normalidad desde primera hora de la mañana, mientras que los servicios de transporte en autobús (EMT) y Metro de Madrid también lo han hecho, pese a los intentos de los huelguistas de frenarles, tratando incluso de intimidar a los trabajadores.