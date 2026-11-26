Cuando se acerca la edad de jubilación, muchos trabajadores desean adelantar su retiro o, por lo menos, reducir su jornada laboral. Otros echan cuentas para saber cuánto les queda de pensión si deciden hacerlo. Lamentablemente, la legislación española es bastante exigente en estos casos. La jubilación parcial es uno de los pocos halos de esperanza para estos ciudadanos.

Esta modalidad consiste en compaginar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la pensión. El principal punto a favor es que los trabajadores a jornada completa, dependiendo del caso, pueden apresurar el acceso a la jubilación un máximo de tres años respecto a la fecha que les corresponde. Así lo fija el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que es el órgano regulador en estas situaciones, mientras que el Estatuto de los Trabajadores se encarga de los términos contractuales.

Estos son los requisitos para adelantar la jubilación

Para poder ampararse a esta jubilación parcial anticipada, el trabajador debe cumplir unos requisitos mínimos. Para empezar, debe acreditar un periodo de cotización mínimo de 33 años, o 25 años en el caso de personas con una discapacidad igual o superior al 33%, además de contar con una antigüedad de al menos seis años en su última empresa.

La empresa debe contar con un trabajador que sustituya al jubilado parcial a través de un contrato de relevo. La reducción de la jornada del trabajador que anticipa su retiro debe ubicarse entre un 25% y un 75%. En el caso de que la jubilación se adelante más de dos años, el contrato del sustituto debe ser preceptivamente indefinido y a jornada completa.

La edad para poder acceder a la jubilación parcial anticipada varía en función de los años cotizados. Según el abogado laboralista Ignacio Solsona, «quien cotice menos de 38,5 años no podrá acceder a la jubilación parcial hasta los 64, son 3 años antes de la edad ordinaria; si se cotiza más, se puede a los 62».

La empresa puede tener la última palabra

Si bien es un derecho del trabajador, la jubilación parcial anticipada no es una decisión unilateral, ya que la empresa debe dar el visto bueno, salvo que el convenio colectivo lo permita. Solsona asegura que esta opción ha atravesado un «descalabro jurídico», tornándola poco interesante para las empresas debido a las «obligaciones bastante gravosas» que les imponen.

El incumplimiento del relevo fuerza a la empresa a devolver a la Seguridad Social la cuantía completa de la pensión. A esto hay que añadirle que tanto el trabajador como la empresa deben cotizar por el 100% de la base reguladora, un hecho que, para Solsona, «produce un empobrecimiento al trabajador y mayores costes en cotizaciones patronales a la empresa».