Solsona, abogado experto, sobre la subida de las pensiones en 2027: «Es fácil suponer que las pensiones suban más de un 3% a partir de enero»

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica que durante 2027 entrarán en vigor diferentes cambios relacionados con la jubilación y el cálculo de las pensiones. «Es cierto que todavía no hemos terminado el año, pero de acuerdo con el IPC que llevamos acumulando hasta la fecha, es fácil suponer que las pensiones suban más de un 3%», asegura. Sin embargo, el dato definitivo se conocerá el próximo 27 de noviembre, fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el IPC interanual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, a partir del cual se determinará el incremento que se aplicará en 2027.

El año 2026 comenzó con una inflación del 2,3% en enero y febrero, después de que diciembre de 2025 cerrase con un 2,9%. En marzo, el indicador subió hasta el 3,4% y posteriormente se situó en el 3,2% durante abril, mayo y junio. Sin embargo, la evolución cambió durante los meses de verano: julio terminó con una inflación del 3,6 %, agosto alcanzó el 4,3% y septiembre y octubre registraron un 4,9%. Con estos datos, la media provisional se sitúa en el 3,47%.

Subida de las pensiones en 2027

En un vídeo publicado el 3 de noviembre en su canal de YouTube, Laboroteca, Ignacio Solsona ofrece una previsión sobre la próxima actualización de las pensiones. Según explica, teniendo en cuenta el IPC acumulado hasta octubre, todo apunta a que «aproximadamente las pensiones contributivas subirán un 3,5 %» a partir de enero de 2027. Esta estimación incluye las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad.

El artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social determina que «todas las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».

Por su parte, otros organismos, como el centro de análisis Funcas, apuntan a una subida del 3,6 % para las pensiones contributivas. De confirmarse, la pensión media de jubilación pasaría de los actuales 1.576,10 euros mensuales a unos 1.632,84 euros. Esto supondría un incremento de aproximadamente 56,74 euros al mes cerca de 795 euros adicionales al año, teniendo en cuenta las 14 pagas habituales. A día de hoy, el sistema de la Seguridad Social abona alrededor de 10,55 millones de pensiones contributivas a más de 9,5 millones de beneficiarios, de las cuales casi 6,8 millones corresponden a prestaciones de jubilación.

Cuantías: jubilación y viudedad

Si finalmente las pensiones contributivas aumentan un 3,5 % en 2027, en el caso de los jubilados de 65 años o más con cónyuge no a cargo, la pensión mínima pasaría de 12.441,80 a 12.877,26 euros anuales. Para quienes viven solos y forman una unidad económica unipersonal, aumentaría de 13.106,80 a 13.565,54 euros, mientras que los pensionistas con cónyuge a cargo pasarían de 17.592,40 a 18.178,13 euros al año.

En el caso de los menores de 65 años, la cuantía mínima con cónyuge a cargo alcanzaría los 18.178,13 euros anuales. Para quienes no tienen cónyuge, la prestación subiría de 12.262,60 a 12.691,79 euros, mientras que aquellos con cónyuge no a cargo pasarían de 11.590,60 a 11.996,27 euros.

También habría incrementos para los jubilados procedentes de una gran incapacidad. Con cónyuge a cargo, la pensión mínima pasaría de 26.385,80 a 27.309,30 euros anuales. En las unidades económicas unipersonales alcanzaría los 20.348,31 euros, frente a los 19.660,20 actuales, y para quienes tienen cónyuge no a cargo llegaría a 19.315,17 euros, frente a los 18.662 euros de 2026.

Por su parte, las pensiones de jubilación derivadas de enfermedad común para menores de 60 años también experimentarían una actualización. La cuantía mínima con cónyuge a cargo o sin cónyuge pasaría de 9.662,80 a aproximadamente 10.002 euros anuales. En el caso de quienes tienen cónyuge no a cargo, aumentaría de 9.580,20 a 9.915,51 euros.

En cuanto a las pensiones mínimas de viudedad, si finalmente se aplica una revalorización del 3,5 % en 2027, las personas viudas con cargas familiares, la pensión mínima pasaría de 17.592,40 a 18.208,13 euros anuales. Para los titulares de 65 años o más, o con una discapacidad igual o superior al 65 %, aumentaría de 13.106,80 a 13.565,54 euros. Por su parte, quienes tengan entre 60 y 64 años podrían cobrar 12.691,79 euros al año, frente a los 12.262,60 actuales. Finalmente, los menores de 60 años pasarían de una pensión mínima de 9.931,60 a 10.279,21 euros anuales.

Fecha de jubilación

Por otro lado, la fecha en la que se reconoce la jubilación es fundamental. Según explica Solsona, las personas cuya pensión se reconozca antes del 31 de diciembre de 2026 podrán beneficiarse de la revalorización prevista para enero de 2027, aunque sólo hayan cobrado la prestación durante unas semanas. Esto se debe a que «no se aplica una proporcionalidad» en función del tiempo transcurrido desde el reconocimiento de la pensión.

En cambio, quienes accedan a la jubilación a partir del 1 de enero de 2027, recibirán su primera actualización ordinaria en enero de 2028. Esta diferencia puede ser clave a la hora de comparar las ventajas de jubilarse en diciembre o esperar al año siguiente. Sin embargo, la decisión no debería basarse únicamente en la revalorización, ya que también entran en juego otros factores, como los años cotizados, la edad del trabajador y los posibles coeficientes reductores aplicables en caso de jubilación anticipada.