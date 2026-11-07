WhatsApp subraya teléfonos, fechas y direcciones en tus chats para que dejes de copiar y pegar

Quien recibe a diario direcciones, fechas de quedadas y teléfonos por WhatsApp tiene interiorizado el gesto de mantener pulsado, copiar y saltar a otra aplicación para pegarlo. WhatsApp quiere ahorrar ese trayecto con un cambio pequeño que se nota en cada chat. La aplicación marca determinados datos del texto para que un solo toque abra el atajo adecuado.

Una línea punteada que avisa de que hay atajo

La novedad se llama acciones de texto y se reconoce a simple vista. WhatsApp dibuja una línea punteada bajo el texto que ha identificado, tanto en los mensajes que recibes como en los que envías. Al tocar ese fragmento se abre una ventana emergente. Arriba muestra exactamente qué ha detectado la aplicación, de modo que se puede confirmar de un vistazo que ha leído bien el dato. Si el atajo no interesa, basta con ignorarlo y seguir con la conversación.

Cuatro datos, cada uno con su propio atajo

El sistema reconoce teléfonos, fechas y horas, direcciones y correos. Cada formato lleva sus propias opciones. En un número de teléfono se puede copiar, añadir a los contactos o llamar directamente, y si pertenece a una empresa también aparece la información del negocio. Las fechas y horas permiten añadirlas al calendario, copiarlas o crear un evento dentro de WhatsApp.

Las direcciones se pueden copiar o abrir en una aplicación de mapas, y los correos electrónicos, abrir en la aplicación de correo o copiar. Varias de estas opciones ya existían, aunque estaban más escondidas. La actualización las reúne detrás de un solo toque.

De un mensaje a un evento sin salir del chat

El atajo de fechas tiene una pieza propia en Android. Crear un evento desde un mensaje enlaza con la sección de eventos de la aplicación, que se encuentra en los ajustes y permite crear, gestionar y revisar citas. Cada evento admite nombre, fecha, hora y lugar, además de un enlace de llamada opcional. Con el atajo, un mensaje que dice cuándo es la quedada puede acabar convertido en evento sin salir del chat.

La lectura del texto no sale del móvil

Que WhatsApp lea el contenido de los mensajes para ofrecer atajos plantea una duda lógica sobre privacidad. Según WABetaInfo, el reconocimiento se hace en el propio móvil mediante expresiones regulares, un método que busca patrones de texto con formato conocido, como el de un teléfono o un correo.

Esa misma fuente asegura que ni el mensaje ni la sugerencia llegan a los servidores de WhatsApp y que el cifrado de extremo a extremo no se ve afectado. Tras elegir una acción, la aplicación pregunta si ha sido útil y, si respondes que no, permite indicar si detectó el texto equivocado o si el atajo sobraba. Lo único que se comparte es esa valoración, no el contenido del mensaje.

Cuándo te aparecerá la función

La función se está desplegando de forma gradual entre usuarios de las últimas versiones de WhatsApp para Android y iPhone. Quien todavía no la vea puede recibirla durante las próximas semanas.

Para comprobarlo, basta con abrir un chat con un teléfono, una fecha o una dirección y buscar el subrayado punteado. Como también funciona en los mensajes enviados, se puede escribir un mensaje a uno mismo con una fecha y ver si aparece.