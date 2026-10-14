WhatsApp abre sus llamadas a gente que ni siquiera tiene la app

Hasta ahora, para entrar en una llamada de WhatsApp había que tener cuenta en la app. Eso pasa a la historia con las llamadas de invitado para quien no tiene cuenta, una función que Meta ha anunciado hoy y que permite sumar a una conversación a personas que ni siquiera tienen la aplicación instalada.

Sí, no todos usan WhatsApp

Esto es algo que interesa cuando el interlocutor queda fuera del círculo habitual, como un cliente, un colaborador puntual o un familiar que nunca quiso instalarse la app de mensajería. Esas reuniones solían acabar en otra herramienta de videoconferencia como Zoom.

Un enlace, un navegador y un anfitrión que decide

Quien organiza la llamada sigue necesitando cuenta. Desde la pestaña Llamadas, basta pulsar el icono + para crear un enlace de llamada que puede mandar por el canal que prefiera.

El invitado abre ese enlace en el navegador de su ordenador, escribe su nombre y espera en una sala de espera. No entra hasta que el organizador lo acepta, y este puede expulsarlo en cualquier momento. Solo quien tiene cuenta de WhatsApp puede generar enlaces, así que el invitado no puede abrir llamadas por su cuenta.

Invitados con las manos algo atadas

El acceso sin cuenta viene con recortes pensados para proteger al resto de participantes. Los invitados no ven los números de teléfono de los demás, no pueden enviar mensajes y tampoco pueden añadir a otras personas a la llamada.

Dentro de la sala se puede compartir la pantalla del ordenador para revisar documentos o trabajar en conjunto, reaccionar con un pulgar hacia arriba o un corazón y levantar la mano para pedir turno. Son herramientas pequeñas, pero propias de una reunión de trabajo más que de una charla familiar.

Treinta y dos plazas y sin cronómetro

La llamada admite hasta 32 participantes a la vez, tanto en llamadas de dos como en grupales. La cifra es la misma que la aplicación fijó en 2022 para las videollamadas grupales.

Meta destaca que no hay límite de duración, algo que las versiones gratuitas de varios servicios de videoconferencia sí imponen en reuniones de grupo. La compañía asegura además que las llamadas son gratuitas y que van cifradas de extremo a extremo.

El calendario, la siguiente parada

Las integraciones con Google Calendar y Outlook llegarán más adelante este año, según Meta, sin fecha concreta. Están pensadas para quien programa reuniones y no quiere pasar por la pestaña de llamadas cada vez.

Para usarlas habrá que instalar el plugin de WhatsApp, conectar la cuenta y añadir un enlace de llamada a la invitación. Los invitados podrán unirse con o sin cuenta de WhatsApp.