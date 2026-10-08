El SynthID Detector de Google ya permite saber si una foto es de IA, siempre que lleve su firma invisible

Cualquier persona puede ya subir una foto, un vídeo o un audio al SynthID Detector para comprobar si lleva la marca de agua invisible que incrustan ciertos generadores de IA. Google anunció la apertura de esta herramienta, se presentó en mayo de 2025, pero no estaba al alcance de todo el mundo. Ahora el acceso es global, aunque hay matices importantes sobre lo que puede y no puede decirte.

Una firma que no se ve ni se oye

SynthID no analiza una imagen para decidir si parece artificial. Es un sistema de marcas de agua que el generador de IA incrusta en el contenido en el momento de crearlo, y el detector se limita a buscar esa firma.

Según describe el propio portal, la marca va dentro de los píxeles en imágenes y vídeo, y dentro de los componentes de frecuencia en el audio, no en los metadatos, que se pierden con facilidad al compartir un archivo. Google asegura que está diseñada para resistir recortes, filtros, cambios en la velocidad de fotogramas y compresiones con pérdida. Desde que lanzó SynthID en 2023, la compañía afirma haber marcado más de 180.000 millones de imágenes y vídeos, además de 240.000 años de audio.

Un veredicto que nombra a la empresa

El uso es sencillo. Se entra en synthid.com, se inicia sesión con una cuenta de Google, Apple u OpenAI y se sube el archivo. Admite imágenes en JPG, PNG, WEBP o HEIC entre otros formatos, vídeos en MP4, MOV o WEBM y audios en WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC o M4A.

El resultado no se limita a un sí o un no. En una prueba con una imagen generada con IA que imitaba una fotografía fake mía analógica de los años 80, con su marca de fecha incluida, el portal respondió que SynthID había sido detectado y que el archivo se había creado o editado con OpenAI. Junto al mensaje aparecía el nombre de la empresa, y añadía un aviso de que el contenido podría haberse modificado desde entonces.

En vídeo y audio, el portal señala además los fragmentos concretos donde ha encontrado la señal. La interfaz solo está disponible en inglés, pero es una web muy intutiva. Sobre el destino de los archivos, el aviso de privacidad del portal indica que se procesan en tiempo real y se eliminan nada más entregar el resultado. Google conserva durante 24 horas una firma digital del contenido para aplicar las cuotas diarias de uso.

Quien no quiera pasar por el portal tiene otras vías, porque comprobaciones similares ya están integradas en el buscador de Google, en la app de Gemini y en Chrome, que según la compañía gestionan más de un millón de peticiones al día.

Un negativo no prueba que sea real

Aquí está lo que más importa a quien espere un veredicto sobre cualquier imagen sospechosa. Google insiste en que no es un detector general de IA, sino una herramienta que solo reconoce el contenido de las empresas que han adoptado SynthID. Si un modelo sin esa tecnología ha generado la imagen, el resultado será negativo, y eso no la convierte en real.

Por eso un resultado negativo no sirve como certificado de autenticidad. El portal advierte de que una edición intensa puede degradar la señal, reconoce que en casos raros puede dar positivo en contenido sin marca y recomienda subir el archivo de mayor calidad disponible y contrastar con otros datos. Tampoco distingue entre un archivo creado con IA y otro que solo se ha retocado con ella, algo que se aprecia en el propio mensaje del portal, que habla de contenido ‘creado o editado’.

Quién más ha entrado en el sistema

Además de las creaciones de los modelos de Google, el detector reconoce las de OpenAI, NVIDIA y la surcoreana Kakao. Apple se sumará próximamente, según el anuncio de la compañía.

El camino ha sido gradual. En mayo de 2026, Google afirmó que OpenAI, Kakao y ElevenLabs estaban extendiendo SynthID a más de sus contenidos, y lanzó una API de detección de contenido de IA en Google Cloud para empresas. NVIDIA, por su parte, ya marcaba con SynthID los vídeos generados con sus modelos Cosmos desde 2025.