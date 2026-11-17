El calendario del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial tiene una fecha marcada en rojo para este final de año. El 2 de diciembre se aplican dos prohibiciones nuevas. Una afecta a los sistemas que fabrican desnudos falsos de personas reales y la otra al material de abuso sexual infantil. Ese mismo día termina la prórroga que tenían los generadores de imágenes, vídeo, audio y texto para marcar todo lo que producen.

Los dos cambios llegan con el Ómnibus digital sobre IA, el Reglamento (UE) 2026/1744, publicado en el Diario Oficial de la UE el 24 de julio y en vigor desde el 27 de julio. El Parlamento Europeo lo aprobó el 16 de junio y el Consejo le dio la luz verde final el 29 de junio.

El final legal de las apps que desnudan

La prohibición nace de un caso muy concreto. A principios de año, la polémica por los desnudos de mujeres generados con Grok a partir de fotos reales llevó a España a proponer en Bruselas un veto específico. El Parlamento lo incorporó a la reforma y sobrevivió al acuerdo final con los Estados miembros.

Desde el 2 de diciembre, el artículo 5 del reglamento suma dos prácticas a la lista de las prohibidas. La primera son los sistemas capaces de generar imágenes, vídeos o audios sexuales de personas identificables sin su consentimiento. La segunda, los que producen material de abuso sexual infantil.

El veto alcanza a la comercialización, la puesta en servicio y el uso de estas herramientas. Las empresas que las ofrecían han tenido hasta esa fecha para retirarlas o adaptarlas. A partir de ahí se exponen a la sanción más alta del reglamento, hasta 35 millones de euros o el 7 % de su facturación mundial.

La norma apunta a quien desarrolla, vende o pone en marcha estos sistemas, y el uso puramente personal queda fuera del Reglamento de IA. Eso no significa que salga gratis, porque crear y difundir un desnudo falso de otra persona choca con la protección de datos y con el derecho a la propia imagen. La Agencia Española de Protección de Datos mantiene un canal prioritario para pedir la retirada urgente de este tipo de contenidos.

Marca de agua en el contenido IA, el plazo que expira el 2 de diciembre

La segunda fecha afecta a algo mucho más cotidiano. El artículo 50.2 obliga a los proveedores de sistemas que generan contenido sintético a marcar cada resultado en formato legible por máquina. Así, otro programa puede detectar que esa imagen, ese audio o ese texto salió de una IA.

Esta obligación se exige desde el 2 de agosto de 2026 a cualquier generador que haya llegado al mercado a partir de ese día. Los que ya estaban disponibles antes, entre ellos los asistentes y editores de imagen más populares, recibieron cuatro meses más de margen. Ese margen se agota el 2 de diciembre.

Hay excepciones. Las funciones de asistencia a la edición estándar, o las que no alteran de forma sustancial lo que aporta el usuario, no tienen que marcar el resultado. Un filtro que corrige el brillo de una foto no convierte esa foto en contenido sintético.

La firma que casi nunca se ve

El 3 de diciembre nadie va a ver aparecer de golpe un sello en cada imagen que llega a su móvil. La marca del artículo 50.2 está pensada para máquinas y suele ir en los metadatos o como una marca de agua invisible incrustada en el archivo.

Su utilidad está en lo que permite hacer después. Las redes sociales, los buscadores y las herramientas de verificación podrán leer esa señal y avisar al usuario, aunque cada servicio decidirá cómo y cuándo la muestra.

La etiqueta visible es una obligación distinta, recogida en el artículo 50.4, y le corresponde a quien publica. Las empresas, los medios y los creadores que difunden un deepfake realista tienen que indicar que el contenido ha sido manipulado, y esa regla se aplica desde el 2 de agosto, sin prórroga.

Las obras claramente artísticas, satíricas o de ficción tienen un régimen más flexible, que permite avisar sin estropear la obra. Para ese aviso visible, la Unión Europea ha creado tres iconos opcionales para etiquetar contenido generado por IA.

El 2 de noviembre fue la fecha que no llegó

En las últimas semanas han circulado otras fechas. El 2 de noviembre fue la propuesta del Parlamento Europeo durante la negociación, pero el texto publicado en el Diario Oficial fija el 2 de diciembre como fecha única. Vale tanto para la marca de agua de los sistemas que ya estaban en el mercado como para las nuevas prohibiciones.

Tampoco es cierto que toda la transparencia de la IA se haya retrasado. Los chatbots deben avisar de que el usuario está hablando con una máquina, y los deepfakes publicados tienen que ir etiquetados desde agosto. Respecto al artículo 50, el Ómnibus solo aplazó el marcado técnico de los generadores veteranos.

El gran aplazamiento de la reforma afecta a otra cosa. Los sistemas de alto riesgo usados en empleo, educación o biometría pasan al 2 de diciembre de 2027.

A Coruña vigila, con la ley española en el cajón

En España, la supervisión recae en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña. La agencia ya publica guías y material para ciudadanos sobre las obligaciones de transparencia.

El proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial la convertía en la autoridad principal, con potestad sancionadora y funciones de punto de contacto único. El Gobierno aprobó ese proyecto en mayo, pero caducó con la disolución de las Cortes antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El vacío es menor de lo que parece. El Reglamento de IA se aplica directamente en toda la UE sin necesidad de una ley nacional, así que las prohibiciones del 2 de diciembre obligan igual en España que en el resto de Estados miembros. Lo que sigue pendiente es el desarrollo español del régimen sancionador y el reparto de funciones con otros organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos.

Para el usuario, el cambio llegará por dos vías. Las webs y aplicaciones que ofrecían desnudar a cualquiera a partir de una foto pierden toda cobertura legal en Europa. Las imágenes, audios y vídeos generados por IA llevarán dentro una huella que buscadores, redes y verificadores podrán leer.