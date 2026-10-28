El Razer Reclusa Mini 65% da el salto a los switches magnéticos y a la conexión inalámbrica

Razer ha incorporado a su serie Reclusa un teclado compacto de 65% que combina switches magnéticos de efecto Hall, conexión inalámbrica y piezas intercambiables. El Razer Reclusa Mini 65% ya puede comprarse con un precio recomendado de 149,99 euros.

Llega después del Reclusa X Mini 65%, al que añade tanto los switches magnéticos como la conectividad inalámbrica. La idea de fondo de la gama sigue siendo la misma, un teclado que suene y se sienta bien desde que sale de la caja y que se pueda modificar con el tiempo.

Switches que miden cada milímetro

Los switches de efecto Hall no cierran un contacto físico como los mecánicos tradicionales. Detectan la posición de la tecla mediante un imán, y eso permite que el punto en el que se registra la pulsación no quede fijado de fábrica.

En este modelo el punto de actuación se puede ajustar de 0,1 mm hasta 4,0 mm, tecla a tecla. Un recorrido corto y rápido encaja con los juegos competitivos, y uno más profundo resulta más cómodo para escribir.

La función Rapid Trigger acelera las pulsaciones repetidas, porque la tecla se reinicia en cuanto se levanta un poco el dedo, sin necesidad de subir hasta un punto fijo. A ella se suman Snap Tap, Snap Flex y la prioridad de pulsación doble, un conjunto de funciones de control de entrada que, según Razer, aporta más precisión cuando la partida se acelera. Las configuraciones se guardan directamente en el teclado, que admite seis perfiles integrados para guardar ajustes.

Cable cuando importa, aire cuando no

El Reclusa Mini 65% ofrece tres formas de conectarse. Para jugar sin cable está Razer HyperSpeed Wireless, la conexión de 2,4 GHz con la que la marca promete baja latencia. Por Bluetooth se puede alternar entre un máximo de tres dispositivos, y el puerto USB tipo C sirve para conectarlo por cable.

Con el cable conectado, el teclado llega a una tasa de sondeo real de 8000 Hz, según el fabricante. Esa cifra indica cuántas veces por segundo informa el teclado de su estado al ordenador. El teclado incluye un dial multifunción para cambiar el brillo, el volumen y otros parámetros sin salir de la partida.

Un teclado que quiere sonar bien sin tocarlo

Razer describe un sonido pleno y nítido, con un marcado clic y una sensación de tope suave, sin necesidad de modificaciones. Para lograrlo, el interior combina una lámina de espuma IXPE, una placa de PPS, estabilizadores lubricados y un sistema de amortiguación de silicona de doble capa. Según la compañía, ese conjunto da más cuerpo al sonido y reduce la resonancia de la carcasa.

Switches y teclas que se cambian en casa

La placa es hot-swap, es decir, los switches se pueden quitar y poner sin soldar. Eso permite sustituir los originales por otros switches magnéticos para cambiar la sensación al pulsar. En la caja viene una herramienta 2 en 1 incluida que extrae tanto teclas como switches.

Los LED están orientados hacia el sur, un detalle que, según Razer, facilita el uso de una mayor variedad de teclas de la comunidad de entusiastas sin renunciar a la iluminación RGB. De serie, las teclas son de ABS de doble inyección con diseño tricolor, y la iluminación Razer Chroma RGB se configura tecla por tecla con 16,8 millones de colores disponibles.

Cuánto cuesta y dónde se vende

El Reclusa Mini 65% tiene un precio recomendado de 149,99 euros. La compañía indica que ya está disponible en Razer.com, en las RazerStores y en tiendas seleccionadas.