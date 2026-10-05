La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon arranca este martes con 48 horas de descuentos solo para clientes Prime

Amazon vuelve a abrir la persiana de su gran cita de ofertas de otoño. La Fiesta de Ofertas Prime, que muchos siguen llamando Prime Day, se celebra este martes 6 y miércoles 7 de octubre y dura 48 horas seguidas en España y en otros 21 países. Hay mucho que rascar en tecnología, pero antes de mirar qué comprar conviene entender cómo funciona el evento y quién puede entrar.

Dos días de rebajas, con calentamiento previo

La Fiesta de Ofertas Prime es una campaña de descuentos de Amazon que reúne tecnología, hogar, moda, belleza y juguetes, con productos de grandes marcas y de pequeñas y medianas empresas, según la descripción de la propia compañía.

Desde el 15 de septiembre, según ha anunciado Amazon, ha ido activando descuentos por fases, con rebajas de hasta el 30% en supermercado y productos de marca propia y de hasta el 40% en artículos de viaje y moda de otoño. Sus dispositivos electrónicos tienen promociones desde el 29 de septiembre.

Sin Prime no hay fiesta

Las ofertas del evento son exclusivas para clientes Prime. Quien todavía no lo sea puede darse de alta antes del martes, y los nuevos clientes disponen de 30 días de prueba gratuita, un plazo que cubre de sobra los dos días de rebajas.

Pasada la prueba, la suscripción cuesta 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año. La tarifa para jóvenes de 18 a 24 años y estudiantes baja a 2,49 euros al mes o 24,95 euros al año, con 90 días de prueba.

Quien solo quiera aprovechar el evento haría bien en anotar la fecha en la que termina la prueba, para decidir con calma si sigue o no. La suscripción incluye envíos rápidos y gratuitos, con entrega el mismo día en más de 40 localidades, según Amazon.

Los rincones donde la tecnología suele abaratarse más

Los dispositivos de la propia Amazon, como los altavoces inteligentes, las pantallas para el hogar conectado, los lectores de libros electrónicos, los reproductores para convertir una tele en smart TV, las cámaras y timbres de seguridad y los sistemas wifi en malla, suelen encabezar los descuentos más llamativos. Al ser fabricante y tienda a la vez, la compañía tiene más margen de maniobra con ellos que con los productos de terceros.

Los auriculares inalámbricos, los robots aspiradores, los relojes inteligentes y las pulseras de actividad se venden en todos los rangos de precio y con decenas de marcas, y esa competencia suele transformarse en descuentos. Aquí interesa comparar modelos equivalentes antes de quedarse con el primero que aparezca.

En tablets, ordenadores y televisores importa más el calendario que la categoría. Cuando un fabricante renueva su gama, el modelo anterior suele abaratarse, y ese es el que conviene buscar si la novedad no aporta nada que se vaya a usar.

Los móviles recién lanzados suelen mantener su precio durante las primeras semanas, mientras que los que llevan meses en el mercado tienen más opciones de recibir recortes. Los accesorios y el almacenamiento, como cargadores, tarjetas de memoria o discos externos, son compras de bajo riesgo si de todos modos hacían falta.

Antes de pulsar comprar, haz la cuenta

Un porcentaje grande no garantiza un buen precio. En España, la rebaja debe calcularse sobre el precio más bajo que el vendedor ha aplicado en los 30 días anteriores, según la normativa de consumo, que traslada una directiva europea de 2019.

En 2023, la OCU denunció ante el Ministerio de Consumo que Amazon calculaba sus descuentos de octubre frente al precio recomendado por el fabricante o a la mediana de otros meses, y no frente a ese mínimo. La organización aconsejó comparar el precio Prime con el que se muestra a los clientes sin suscripción en la misma ficha del producto.

Una lista de deseos preparada con antelación, las alertas de precio de la aplicación y el historial de cada producto en herramientas de terceros ayudan a distinguir una rebaja real de un precio que ha aumentado desde semanas antes. Si un producto no estaba en esa lista, lo más sensato suele ser dejarlo pasar.