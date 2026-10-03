La Fiesta de Ofertas Prime llega el martes y no todos sus descuentos son lo que parecen

Amazon abre este próximo martes su segunda gran cita de descuentos del año. La Fiesta de Ofertas Prime dura 48 horas, hasta el miércoles 7, y solo pueden comprar en ella los clientes con suscripción Prime. La campaña, que fuera de España se llama Prime Big Deal Days, se celebra en 22 países y da el pistoletazo de salida a las compras de otoño. El Black Friday cae este año el 27 de noviembre, apenas siete semanas después, y eso cambia la forma de mirar cada oferta.

Un porcentaje no dice nada sin su punto de partida

Un 40% de descuento solo significa algo si se sabe sobre qué precio está calculado. Amazon puede tachar el precio de venta recomendado por el fabricante, una cifra que muchas veces nadie paga, o un precio anterior basado en lo que ha costado el artículo en su propia tienda. La diferencia es enorme. Imagina unos auriculares con un precio recomendado de 199 euros que llevan meses vendiéndose a 120. Pueden aparecer con un 40% de rebaja y costar exactamente lo mismo que la semana pasada.

La ley española pone un freno a este tipo de trampas. Desde mayo de 2022, cuando un comercio anuncia una reducción de precio, debe tomar como precio anterior el más bajo aplicado en los 30 días previos, según el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

La norma llegó con la directiva europea conocida como Ómnibus y busca impedir la vieja táctica de subir un precio unos días antes para bajarlo después. Ayuda, pero se queda corta. Un producto puede estar en su mínimo del último mes y aun así costar más que en el Prime Day de julio.

La gráfica que desmonta las rebajas de cartón piedra

Para ver la película completa hacen falta herramientas de historial de precios. Las más conocidas son Keepa y CamelCamelCamel, gratuitas en su versión básica y compatibles con Amazon. Se pueden usar pegando el enlace del producto en su web o instalando su extensión en el navegador, que añade la gráfica de precios directamente en la ficha de Amazon. En pocos segundos se ve si el producto ha costado menos en otras ocasiones y cuánto tiempo pasó en ese precio.

Lo que más interesa es el mínimo histórico y el precio que tuvo durante los últimos grandes eventos. Si cuesta en la Fiesta de Ofertas Prime lo mismo que en julio o en el último Black Friday, la oferta es real, pero no excepcional, y es probable que vuelva. Ambas herramientas permiten además crear alertas de precio. Basta con fijar la cifra que uno está dispuesto a pagar y esperar el aviso por correo, sin pasarse dos días dándole a F5.

Lo que ya está rebajado antes de la Fiesta de Ofertas Prime

El evento no empieza de cero el martes. Desde el 15 de septiembre hay ofertas anticipadas para clientes Prime, con libros electrónicos para Kindle desde 1,99 euros y descuentos de hasta el 30% en productos de marca propia de Amazon y de supermercado.

Desde el pasado lunes también hay rebajas en una selección de dispositivos de la compañía, como los altavoces Echo, el Fire TV Stick, los lectores Kindle, las cámaras Ring y Blink y los routers eero. Son productos que han pasado por muchas campañas, así que su gráfica permite comprobar enseguida si el precio actual está en su suelo habitual. Hasta el 5 de octubre, Amazon Haul, su tienda de artículos de bajo precio, aplica un 15% de descuento extra en el primer pedido.

Quién vende importa tanto como cuánto cuesta

Cada ficha indica quién vende el producto y quién lo envía. Un artículo vendido por Amazon y otro de un vendedor externo pueden llegar en la misma caja, pero la gestión de devoluciones, garantías e incidencias no tiene por qué ser igual. Conviene desconfiar de las marcas desconocidas con descuentos gigantescos sobre un precio recomendado que no aparece en ninguna otra tienda. También de las fichas con cientos de valoraciones de cinco estrellas casi calcadas. Buscar el mismo modelo en otros comercios lleva un par de minutos y despeja muchas dudas.

Dos días de Prime y la letra pequeña de la suscripción

Para comprar en la Fiesta hace falta Prime, que cuesta 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año, con 30 días de prueba gratuita para nuevas suscripciones. Los jóvenes de 18 a 24 años y los estudiantes pagan la mitad, 2,49 euros al mes o 24,95 euros al año, con 90 días de prueba.

Quien active la prueba solo para estos dos días debe tener en cuenta que la suscripción se renueva sola al terminar el periodo gratuito. Se puede cancelar en cualquier momento desde la configuración de Prime en la cuenta de Amazon. La estrategia más sensata es llegar al martes con una lista corta de lo que de verdad hace falta y una alerta de precio puesta en cada producto. Lo que no esté en esa lista difícilmente será un ahorro, por mucho porcentaje que exhiba.