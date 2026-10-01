Apple llena sus tiendas de cajas que nadie puede abrir hasta el 8 de octubre

Apple cuida sus lanzamientos hasta el último detalle, y eso incluye lo que pasa dentro de sus propias tiendas. Esta semana, varias Apple Store de distintos países han recibido unas cajas confidenciales con una advertencia muy clara pegada en el cartón, la de no ser abiertas hasta el próximo jueves 8 de octubre. Lo ha adelantado MacRumors, que asegura haber comprobado el chivatazo por su cuenta. Nadie fuera de la compañía sabe qué hay exactamente dentro, pero el calendario apunta a la llegada de Apple al hogar conectado con un dispositivo nuevo.

Un precinto con fecha de caducidad

Este tipo de envíos suele contener material de merchandising. Son carteles, etiquetas, gráficos y nuevas disposiciones para las mesas de producto, todo lo necesario para que la tienda cambie de cara cuando algo nuevo sale a la venta. Que llegue precintado y con fecha impresa tiene una lectura sencilla. Apple no quiere que se filtre la foto de un cartel antes de tiempo, y el jueves 8 de octubre es el día marcado para que los empleados empiecen a montar las nuevas presentaciones.

El iPhone Duo, un sospechoso con coartada

La primera tentación es pensar en el iPhone Duo, el primer iPhone plegable, cuya llegada a las tiendas también se espera en octubre. El medio no descarta esa opción, aunque la ve menos probable por el nivel de secretismo y por las fechas.

Mark Gurman, el periodista de Bloomberg publicó el miércoles que Apple daría su gran salto al hogar inteligente el 13 de octubre con tres dispositivos muy esperados, un hub doméstico con pantalla, un nuevo HomePod mini y un nuevo Apple TV 4K.

Un iMac G4 en miniatura para la encimera

La pieza más llamativa sería el hub. Según Gurman, tendría una pantalla cuadrada de 6 pulgadas unida por un brazo metálico pulido a una base redondeada en forma de media cúpula, una silueta que recuerda al iMac G4 de 2002.

En esa base irían los altavoces y los micrófonos, y la pantalla se podría inclinar a mano hacia delante o hacia atrás. Habría además una versión para colgar en la pared, con una base plana bajo la pantalla. Ninguna tendría batería ni botones, así que vivirían siempre enchufadas por USB-C.

Lo interesante está en el uso. Serviría para controlar los aparatos domóticos de casa, hacer videollamadas por FaceTime, enviar mensajes entre habitaciones a modo de intercomunicador, escuchar música o seguir recetas en la cocina con la voz.

También reconocería quién le habla o se acerca, por la voz o por la cara, para mostrar contenido personalizado. Gurman apunta que ese reconocimiento facial sería menos fiable que Face ID, de modo que el iPhone haría de respaldo. Habría, además, un modo para invitados que oculta la información personal.

Mismo cuerpo, otro cerebro

El HomePod mini y el Apple TV 4K apenas cambiarían por fuera. El altavoz estrenaría colores, entre ellos rosa y verde, y por dentro sumaría un chip más reciente, mejor sonido, el chip N1 de Apple con Wi-Fi 7 y un chip de banda ultraancha de segunda generación.

El Apple TV 4K montaría un procesador nuevo, posiblemente de la familia A19, y pasaría de 8 a 12 GB de RAM. También incorporaría el chip N1 y un mando Siri Remote actualizado. Los tres productos estarían pensados para lucir Siri AI, el asistente rediseñado para la era de la IA generativa, y ese sería el motivo de un retraso considerable, porque su lanzamiento estaba previsto inicialmente para 2024.

¿Presentación el 13 o estreno en tienda?

Si la presentación llegara durante la semana que viene, las tiendas tendrían que tener los expositores listos para una puesta a la venta el día 13. Y entonces las cajas del día 8 serían una pieza más del rompecabezas.

Esto, además, no acabaría aquí. Según la misma fuente, Apple prepara un HomePod grande renovado, una cámara de seguridad con sensor que detecta en qué habitación hay alguien sin grabar vídeo y un hub más ambicioso, con pantalla de 9 pulgadas sobre un brazo robótico que gira 360 grados. Eso, de momento, sigue fuera de las cajas.