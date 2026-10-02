Europa quiere cambiar la edad de acceso a las redes sociales: así funcionará la nueva EU KIDS Act

La Unión Europea quiere endurecer de forma notable las condiciones de acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. La Comisión Europea presentó el 17 de septiembre la EU KIDS Act, una propuesta de Reglamento denominada oficialmente EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy que establece un sistema progresivo de acceso según la edad y amplía las obligaciones de seguridad de las plataformas. El expediente, identificado como COM(2026) 681 y 2026/0286(COD), se encuentra todavía en fase preparatoria y no constituye una ley europea en vigor.

La nueva edad mínima para acceder a las redes sociales

La principal novedad es que Bruselas propone establecer 13 años como edad mínima para acceder a las redes sociales, mientras que los menores no podrían crear una cuenta autónoma hasta cumplir los 15 años. Entre los 13 y los 14 años, los padres o tutores podrían crear una denominada mini account, con funciones limitadas y bajo control parental. Estas cuentas tendrían restricciones sobre los contactos y un límite de uso de una hora diaria para las funciones sociales.

En el caso de los menores de 13 años, la propuesta plantea que las plataformas de redes sociales no les permitan el acceso. Existe, no obstante, una excepción para determinados servicios de vídeo adaptados a niños, estos podrían utilizarse mediante una cuenta gestionada por un padre o tutor y con herramientas destinadas a limitar la exposición del menor. A partir de los 15 años, los adolescentes podrían abrir una cuenta propia sin autorización parental, aunque las plataformas seguirían obligadas a proporcionarles un entorno seguro desde el diseño.

Bruselas quiere limitar el diseño adictivo

La propuesta no se limita a establecer edades. Uno de sus elementos centrales es el denominado “seguro desde el diseño”, que pretende modificar determinadas características de los servicios que pueden favorecer un uso excesivo o facilitar contactos no deseados.

Entre las medidas contempladas figuran limitar funciones de diseño adictivo como el desplazamiento infinito, determinadas notificaciones artificiales y sistemas de recompensa, además de dar al menor más control sobre los sistemas de recomendación. También se plantean configuraciones de privacidad más restrictivas por defecto, mecanismos sencillos para bloquear usuarios y herramientas para denunciar contenidos perjudiciales.

Cómo funcionará la verificación de edad

Otro de los cambios notorios será la verificación de edad. La propuesta establece que las plataformas sociales y las plataformas de intercambio de vídeos deberán comprobar la edad cuando un usuario cree una cuenta nueva.

Bruselas pretende que esta comprobación se realice mediante una herramienta europea de verificación de edad u otra solución pública equivalente que cumpla requisitos de precisión, fiabilidad, seguridad, privacidad y no discriminación. La Comisión asegura que el sistema está diseñado para demostrar si una persona está por encima o por debajo de una determinada edad sin revelar su identidad a la plataforma.

Esto supone un cambio importante frente al modelo actual basado en declarar una fecha de nacimiento durante el registro. Según la Comisión, la edad declarada por el propio usuario no será suficiente con la nueva regulación.

Al mismo tiempo, Bruselas asegura que no pretende establecer una comprobación retrospectiva indiscriminada de todas las cuentas existentes, para ellas se plantean controles proporcionados en determinadas circunstancias. La Comisión también está desarrollando una aplicación europea de verificación de edad y prevé integrarla posteriormente con la futura Cartera de Identidad Digital Europea.

La norma también afecta a videojuegos y chatbots de IA

El alcance de la EU KIDS Act va además bastante más allá de Instagram, TikTok o YouTube. La propuesta incluye determinadas plataformas de vídeo, videojuegos, tiendas de aplicaciones y servicios de inteligencia artificial, incluidos chatbots y compañeros de IA accesibles a menores.

En estos últimos casos, Bruselas plantea medidas específicas para evitar diseños que puedan favorecer una dependencia emocional. Los sistemas deberán someterse a evaluaciones de riesgo para niños y, por defecto, no deberían utilizar conversaciones anteriores para mantener una relación persistente con el menor.

La Comisión quiere además aumentar la presión sobre las plataformas más grandes. Los servicios de redes sociales y vídeo que estén clasificados como grandes plataformas en línea bajo la Ley de Servicios Digitales y superen los 45 millones de usuarios mensuales activos en la UE deberán presentar un plan detallado para demostrar cómo cumplirán las obligaciones de la nueva normativa y someterlo a una auditoría independiente. La propuesta plantea así desplazar parte de la carga de demostrar que un servicio es seguro desde las autoridades hacia las propias compañías.

La EU KIDS Act no parte de cero. La Comisión ya aprobó en julio de 2025 unas directrices específicas dentro de la Ley de Servicios Digitales para reforzar la protección de los menores frente al diseño adictivo, el ciberacoso, los contenidos perjudiciales y los contactos no deseados.

En febrero de este año, además, la Comisión comunicó un hallazgo preliminar según el cual TikTok podría estar incumpliendo el DSA por determinadas características de diseño adictivo, entre ellas el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y su sistema de recomendaciones personalizado. La nueva propuesta pretende convertir buena parte de esta línea de actuación en un marco común específico para menores.

Ahora comienza la parte decisiva, el texto todavía puede cambiar. El procedimiento 2026/0286(COD) se tramita mediante el procedimiento legislativo ordinario, por lo que el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que negociar el contenido final del Reglamento.

EUR-Lex mantiene actualmente el expediente como “en curso”, y el Parlamento lo sitúa en fase preparatoria. Por tanto, las edades de 13 y 15 años, las minicuentas, la verificación de edad y el resto de obligaciones descritas son las condiciones de la propuesta de la Comisión, no reglas que los usuarios europeos tengan que cumplir ya.